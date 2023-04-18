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    2024 Hyundai Elantra N yenilenen yüzünü gösterdi

    Tıpkı standart versiyonu gibi makyaj operasyonundan geçirilen Hyundai Elantra N, dünya prömiyeri öncesinde paylaşılan resmi görsellerde ortaya çıktı. İşte detaylar:
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    2024 Hyundai Elantra N yenilenen yüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Şanghay Otomobil Fuarı artık dünya çapında pek çok otomobilin ilk kez sahneye çıktığı bir platform halini aldı. Elantra'nın performans odaklı versiyonu yeni Hyundai Elantra N de agresif tasarımıyla fuar kapsamında sahneye çıkan otomobillerden biri oldu.

    2024 Hyundai Elantra N, geçtiğimiz ay ortaya çıkan makyajlı standart model gibi kaput üzerindeki güç çizgileri ve ince LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Tamponda ise siyah, gövde rengi ve kırmızı detaylardan oluşan kanatlar ve daha büyük hava girişleri, performansın sinyallerini veriyor.

    Elantra N'e profilden baktığımızda 19 inçlik çift renkli jantlar ilk göze çarpan detay oluyor. Jantların göbeğinde N logosu dikkat çekiyor. Marşpiyel ekleri öndeki gibi kırmızı renkte tasarlanmış. Otomobilin gövde rengi ve siyah detaylarla güzel bir kontrast oluşturuyor. Arkada ise siyah spoyler ve iki yuvarlak egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzör, Elantra N'in sportif tasarımını tamamlıyor.

    2024 Hyundai Elantra N yenilenen yüzünü gösterdi Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki Koreli üretici şimdilik yeni Elantra N'in gövde tasarımını paylaştı. İç mekâna ilişkin henüz bir görsel paylaşılmadı ancak daha önce tanıtılan standart versiyondan yola çıkarsak bu alanda büyük değişiklikler beklemediğimiz belirtelim.

    Bir başka eksik olan detay da yeni Hyundai Elantra N'in güç aktarma sistemi. Koreli üreticinin 2.0 litre turbo benzinli motor üzerinde güncelleme yapıp yapmadığı henüz belli değil. Hatırlanacak olursa, dört silindirli motor, makyaj öncesi kasada 276 beygir güç ve 392 Nm tork üretiyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel veya 8 ileri çift kavramalı otomatik seçenekleri sunuluyor.

    Resmi görsellerin paylaşılması sonrası yenilenen Hyundai Elantra N'in önümüzdeki haftalarda tamamen ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

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