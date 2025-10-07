Giriş
    Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler?

    Tesla, otonom sürüş yazılımı Full Self Driving için yeni güncellemesini yayınladı. Tesla FSD v14.1 olarak çıkan sürüm daha akıllı, daha akıcı ve günlük kullanım için daha kişiselleştirilebilir yapıda.

    Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Tesla, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk büyük FSD (Supervised) güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. FSD v14.1 olarak adlandırılan sürüm, 2025.32.8.5 numaralı güncelleme ile geliyor. Yeni sürüm sistemi daha akıllı, daha akıcı ve günlük kullanım için daha kişiselleştirilebilir hale getiren bir dizi yenilik içeriyor. Güncelleme, park yetenekleri, sürüş davranışı, acil durum yönetimi ve kullanıcı arayüzü alanlarında önemli geliştirmeler getiriyor.

    FSD v14.1 ile gelen yenilikler

    Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    FSD'nin yeni sürümü, parametre sayısı 10 kat artırılmış bir sinir ağı üzerine kuruluyor.  Bu sayede daha sofistike yetenekler sisteme entegre edilmiş durumda. Güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında, kullanıcıların varış noktalarında park seçeneklerini belirleyebilmesi yer alıyor. Artık FSD, park için otopark, sokak, sürücü yolu, otopark garajı veya kaldırım kenarı gibi farklı seçeneklerden birini tercih edebiliyor. Her varış noktası için yapılan tercihler otomatik olarak kaydediliyor ve Tesla’nın mantık modeli, Robotaksi tarzı varışlar için en uygun seçeneği belirleyerek varsayılan olarak sunuyor. Ayrıca, acil durum araçlarını (polis, itfaiye, ambulans) algılayarak yol vermeyi veya durmayı sağlayan yeni bir sistem eklendi.
    Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni Hız Profilleri özelliği, sürücülerin FSD’nin davranışını ruh haline veya yolculuğa göre ayarlamasına imkan tanıyor. Artık Sloth (Miskin), Chill (Rahat), Standard ve Hurry (Acele) olmak üzere dört farklı profil mevcut. Sloth modu daha temkinli bir sürüş sağlarken, Hurry modu daha iddialı bir yaklaşım sunuyor. Sürücü profili artık şerit seçimi ve hız üzerinde daha fazla etkiye sahip. Sağ scroll tekerleği, Hız Profilleri ayarını dinamik olarak değiştirmek için kullanılabiliyor.

    v14.1 sürümü, birçok altta yatan iyileştirme getiriyor ve neredeyse hepsi gelişmiş sürüş zekasına odaklanıyor. v14.1 ile Tesla, navigasyon ve rota planlamayı doğrudan görsel tabanlı sinir ağına entegre etti. Bu sayede sistem, yol kapalı veya engellenmiş olduğunda gerçek zamanlı tepki verebiliyor. Güncelleme ayrıca acil durum araçlarını (polis, itfaiye, ambulans) algılayarak durma veya yol verme yeteneğini geliştirdi.

    Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Diğer iyileştirmeler arasında yol üzerindeki engellere daha hassas tepki, okul otobüsleri ve şerit kesmelerine daha doğru müdahale, korumasız dönüşler ve bariyerli girişlerde daha akıcı sürüş bulunuyor.

    [bkzdh=196970

    Tesla, sistem kararlılığını artırarak, FSD’nin degradasyon durumlarından daha sorunsuz toparlanmasını da sağlıyor. Ayrıca güncelleme ile ön kamera otomatik olarak temizleniyor. Eğer kamera camının içinde bir kalıntı varsa ve görüşü etkiliyorsa servise gidilmesi yönünde sürücüye uyarı verilecek.

    Tesla, güncelleme ile artık Self-Driving’i dokunmatik ekran üzerinden veya sağ scroll tekerleğe basarak tek dokumuşa başlatılabilmesini de sağladı. Hız Profilleri ve Varış Seçenekleri ayarları Autopilot ekranı üzerinden doğrudan değiştirilebiliyor. Tesla, önümüzdeki güncellemelerde iki büyük geliştirme de planlıyor. Bunlar sürüş akıcılığı ve sezgisellik iyileştirmeleri ile daha iyi park yeri seçimi ve park kalitesi sunacak.

