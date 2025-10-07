Tesla, merakla beklenen FSD v14’ü yayınladı: Yenilikler neler?

v14.1 sürümü, birçok altta yatan iyileştirme getiriyor ve neredeyse hepsi gelişmiş sürüş zekasına odaklanıyor. v14.1 ile Tesla, navigasyon ve rota planlamayı doğrudan görsel tabanlı sinir ağına entegre etti. Bu sayede sistem, yol kapalı veya engellenmiş olduğunda gerçek zamanlı tepki verebiliyor. Güncelleme ayrıca acil durum araçlarını (polis, itfaiye, ambulans) algılayarak durma veya yol verme yeteneğini geliştirdi.
Tesla, sistem kararlılığını artırarak, FSD’nin degradasyon durumlarından daha sorunsuz toparlanmasını da sağlıyor. Ayrıca güncelleme ile ön kamera otomatik olarak temizleniyor. Eğer kamera camının içinde bir kalıntı varsa ve görüşü etkiliyorsa servise gidilmesi yönünde sürücüye uyarı verilecek.
Tesla, güncelleme ile artık Self-Driving’i dokunmatik ekran üzerinden veya sağ scroll tekerleğe basarak tek dokumuşa başlatılabilmesini de sağladı. Hız Profilleri ve Varış Seçenekleri ayarları Autopilot ekranı üzerinden doğrudan değiştirilebiliyor. Tesla, önümüzdeki güncellemelerde iki büyük geliştirme de planlıyor. Bunlar sürüş akıcılığı ve sezgisellik iyileştirmeleri ile daha iyi park yeri seçimi ve park kalitesi sunacak.
