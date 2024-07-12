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    Tesla, merakla beklenen otonom robotaksi aracını erteliyor

    Tesla'nın merakla beklenen otonom robotaksi aracının ertelendiği belirtiliyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen aracın ekim ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor.
    Tesla, merakla beklenen otonom robotaksi aracını erteliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada Tesla'nın robotaksi aracının 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Tam otonom şekilde hareket edecek olan robotaksi, şirketin bir sonraki amiral gemisi olacaktı. Ancak görünüşe göre Tesla, merakla beklenen robotaksi tanıtımını ekim ayına erteliyor.

    Musk'ın tarihi yine tutmadı

    Aktarılanlara göre Tesla, proje üzerinde çalışan ekiplere ek prototipler üretmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla planlanan robotaksi tanıtım etkinliğini ekim ayına erteliyor. Erteleme bilgisinin şirket içinde iletildiği ancak kamuya duyurulmadığı söyleniyor.

    Musk, yeni aracın 8 Ağustos'ta tanıtılacağını açıklamış ve ardından şirketin hisseleri yükselişe geçmişti. Ayrıca ikinci çeyreğe dair sonuçların beklenenden iyi gelmesi de hisselere olumlu katkıda bulunmuştu. Ancak bu söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 8,4 ile sert bir düşüş yaşadı.

    Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyor. Ancak hem tüketiciler hem de yatırımcılar Tesla'dan 25 bin dolarlık daha ucuz bir araç bekliyordu ve robotaksi bu talebi karşılamadığı için şimdiden bir grup tarafından eleştiriliyor. Bazıları ise robotaksiyi büyük bir heyecanla bekliyor.

    Öte yandan Tesla'nın robotaksiye hazır olup olmadığı da önemli bir durum. Firma, on yılı aşkın bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor ve Full Self-Driving veya FSD olarak pazarlanan otonom sürüş özelliğini sürücülerine sunuyor. Ancak bu isim, yanlış bir isim. FSD, tam otonom bir teknoloji değil ve halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Robotaksi için ise tam otonom sürüşe ihtiyaç duyuluyor. Musk, tam otonom sürüş için verdiği tarihleri sayısız bir şekilde ıskalamış durumda. Robotaksi için verilen tarihin de tutmaması bu anlamda büyük bir sürpriz değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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