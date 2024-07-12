Tesla, merakla beklenen otonom robotaksi aracını erteliyor

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada Tesla'nın robotaksi aracının 8 Ağustos tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Tam otonom şekilde hareket edecek olan robotaksi, şirketin bir sonraki amiral gemisi olacaktı. Ancak görünüşe göre Tesla, merakla beklenen robotaksi tanıtımını ekim ayına erteliyor.

Musk'ın tarihi yine tutmadı

Aktarılanlara göre Tesla, proje üzerinde çalışan ekiplere ek prototipler üretmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla planlanan robotaksi tanıtım etkinliğini ekim ayına erteliyor. Erteleme bilgisinin şirket içinde iletildiği ancak kamuya duyurulmadığı söyleniyor.

Musk, yeni aracın 8 Ağustos'ta tanıtılacağını açıklamış ve ardından şirketin hisseleri yükselişe geçmişti. Ayrıca ikinci çeyreğe dair sonuçların beklenenden iyi gelmesi de hisselere olumlu katkıda bulunmuştu. Ancak bu söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 8,4 ile sert bir düşüş yaşadı.

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Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyor. Ancak hem tüketiciler hem de yatırımcılar Tesla'dan 25 bin dolarlık daha ucuz bir araç bekliyordu ve robotaksi bu talebi karşılamadığı için şimdiden bir grup tarafından eleştiriliyor. Bazıları ise robotaksiyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Öte yandan Tesla'nın robotaksiye hazır olup olmadığı da önemli bir durum. Firma, on yılı aşkın bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor ve Full Self-Driving veya FSD olarak pazarlanan otonom sürüş özelliğini sürücülerine sunuyor. Ancak bu isim, yanlış bir isim. FSD, tam otonom bir teknoloji değil ve halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Robotaksi için ise tam otonom sürüşe ihtiyaç duyuluyor. Musk, tam otonom sürüş için verdiği tarihleri sayısız bir şekilde ıskalamış durumda. Robotaksi için verilen tarihin de tutmaması bu anlamda büyük bir sürpriz değil.

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Tesla, merakla beklenen otonom robotaksi aracını erteliyor