Tesla, merakla beklenen otonom robotaksi aracını erteliyor

Musk'ın tarihi yine tutmadı
Aktarılanlara göre Tesla, proje üzerinde çalışan ekiplere ek prototipler üretmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla planlanan robotaksi tanıtım etkinliğini ekim ayına erteliyor. Erteleme bilgisinin şirket içinde iletildiği ancak kamuya duyurulmadığı söyleniyor.
Musk, yeni aracın 8 Ağustos'ta tanıtılacağını açıklamış ve ardından şirketin hisseleri yükselişe geçmişti. Ayrıca ikinci çeyreğe dair sonuçların beklenenden iyi gelmesi de hisselere olumlu katkıda bulunmuştu. Ancak bu söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 8,4 ile sert bir düşüş yaşadı.
Tesla'nın otonom taksi hizmeti fikri yeni değil, en azından Musk'ın 2016'da kaleme aldığı ikinci Master Plan'da bundan bahsediliyor. Ancak hem tüketiciler hem de yatırımcılar Tesla'dan 25 bin dolarlık daha ucuz bir araç bekliyordu ve robotaksi bu talebi karşılamadığı için şimdiden bir grup tarafından eleştiriliyor. Bazıları ise robotaksiyi büyük bir heyecanla bekliyor.
Öte yandan Tesla'nın robotaksiye hazır olup olmadığı da önemli bir durum. Firma, on yılı aşkın bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor ve Full Self-Driving veya FSD olarak pazarlanan otonom sürüş özelliğini sürücülerine sunuyor. Ancak bu isim, yanlış bir isim. FSD, tam otonom bir teknoloji değil ve halen sürekli sürücü denetimi gerektiriyor. Robotaksi için ise tam otonom sürüşe ihtiyaç duyuluyor. Musk, tam otonom sürüş için verdiği tarihleri sayısız bir şekilde ıskalamış durumda. Robotaksi için verilen tarihin de tutmaması bu anlamda büyük bir sürpriz değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.