Tesla Cybercab tanıtıldı: Merakla beklenen robotaksi hakkında tüm detaylar

Tesla Cybercab, 2 yıl içinde geliyor
Cybercab, direksiyon ve pedalların bulunmadığı, tamamen otonom bir elektrikli araç olarak tasarlandı. Ancak bu araç, üretime geçmeden önce düzenleyici kurumlardan onay almak zorunda. Musk’a göre, aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, kablosuz enerji aktarımı ile şarj olabilmesi. Tasarımı ise, yukarıya doğru açılan kelebek kanatlı kapıları ve iki kişilik kompakt kabini ile oldukça fütüristik bir görünüme sahip.
Musk, otonom araçların insan sürücülerden 10 ila 20 kat daha güvenli olacağını iddia ediyor. Ayrıca, bu teknolojinin ulaşım maliyetini ciddi şekilde düşüreceğini belirten Musk, Cybercab’in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolara mal olacağını söylüyor. Tesla, büyük bir lansman yapmış olsa da aracın teknik özelliklerine dair henüz bir açıklama yapmadı. Musk, Cybercab'in Tesla'nın AI5 yerleşik bilgisayarıyla donatıldığını ve görsel bir kontrole dayanarak sadece kameraları kullandığını söyledi.
Musk, Tesla’nın elektrikli araç üretiminden çıkıp, robotlar ve yapay zeka üreten bir şirkete dönüşmesini hedefliyor. Tesla’nın piyasa değeri, neredeyse tüm küresel otomobil üreticilerinin toplamına eşdeğer. Şirketin bu yüksek değerlemesi, büyük ölçüde Musk’ın yıllardır vaat ettiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak, Tesla’nın robottaksi vizyonunun bu büyük beklentileri karşılayıp karşılamayacağı halen belirsiz.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.