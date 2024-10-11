Tesla Cybercab tanıtıldı: Merakla beklenen robotaksi hakkında tüm detaylar

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, yıllardır üzerinde çalıştığı otonom sürüş vaatlerine bir adım daha yaklaştı. Geleceğin ulaşım aracı olarak nitelendirilen "Cybercab" isimli robotaksinin prototipini tanıtan Musk, bu yeni aracın Tesla’yı yeni bir döneme taşıyacağını belirtti.

Tesla Cybercab, 2 yıl içinde geliyor

Cybercab, direksiyon ve pedalların bulunmadığı, tamamen otonom bir elektrikli araç olarak tasarlandı. Ancak bu araç, üretime geçmeden önce düzenleyici kurumlardan onay almak zorunda. Musk’a göre, aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, kablosuz enerji aktarımı ile şarj olabilmesi. Tasarımı ise, yukarıya doğru açılan kelebek kanatlı kapıları ve iki kişilik kompakt kabini ile oldukça fütüristik bir görünüme sahip.

Musk, otonom araçların insan sürücülerden 10 ila 20 kat daha güvenli olacağını iddia ediyor. Ayrıca, bu teknolojinin ulaşım maliyetini ciddi şekilde düşüreceğini belirten Musk, Cybercab’in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolara mal olacağını söylüyor. Tesla, büyük bir lansman yapmış olsa da aracın teknik özelliklerine dair henüz bir açıklama yapmadı. Musk, Cybercab'in Tesla'nın AI5 yerleşik bilgisayarıyla donatıldığını ve görsel bir kontrole dayanarak sadece kameraları kullandığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Tesla, tam otonom sürüş sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor. Cybercab’in üretiminin ise 2026'da başlaması hedefleniyor. Ancak Musk, bu tarihin 2027’ye de sarkabileceğini belirtti. Aracın fiyatı ise 30.000 dolardan düşük olacağı açıklandı. Musk, Tesla'nın "We, Robot" etkinliğinde, Cybercab'in hayat kurtaracağını ve birçok yaralanmanın önüne geçeceğini vurguladı: “Bu çok büyük bir olay. Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek.”

Musk, Tesla’nın elektrikli araç üretiminden çıkıp, robotlar ve yapay zeka üreten bir şirkete dönüşmesini hedefliyor. Tesla’nın piyasa değeri, neredeyse tüm küresel otomobil üreticilerinin toplamına eşdeğer. Şirketin bu yüksek değerlemesi, büyük ölçüde Musk’ın yıllardır vaat ettiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak, Tesla’nın robottaksi vizyonunun bu büyük beklentileri karşılayıp karşılamayacağı halen belirsiz.

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Tesla Cybercab tanıtıldı: Robotaksi hakkında tüm detaylar