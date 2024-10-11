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    Tesla Cybercab tanıtıldı: Merakla beklenen robotaksi hakkında tüm detaylar

    Tesla, düzenlediği etkinlik kapsamında uzunca bir süredir beklenen robotaksi modeli Cybercab’ı tanıttı. Tamamıyla sürücüsüz olan araç 2 yıl içinde 30 bin dolarlık fiyat etiketiyle birlikte gelecek.
    Tesla Cybercab tanıtıldı: Robotaksi hakkında tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, yıllardır üzerinde çalıştığı otonom sürüş vaatlerine bir adım daha yaklaştı. Geleceğin ulaşım aracı olarak nitelendirilen "Cybercab" isimli robotaksinin prototipini tanıtan Musk, bu yeni aracın Tesla’yı yeni bir döneme taşıyacağını belirtti.

    Tesla Cybercab, 2 yıl içinde geliyor

    Cybercab, direksiyon ve pedalların bulunmadığı, tamamen otonom bir elektrikli araç olarak tasarlandı. Ancak bu araç, üretime geçmeden önce düzenleyici kurumlardan onay almak zorunda. Musk’a göre, aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, kablosuz enerji aktarımı ile şarj olabilmesi. Tasarımı ise, yukarıya doğru açılan kelebek kanatlı kapıları ve iki kişilik kompakt kabini ile oldukça fütüristik bir görünüme sahip.

    Musk, otonom araçların insan sürücülerden 10 ila 20 kat daha güvenli olacağını iddia ediyor. Ayrıca, bu teknolojinin ulaşım maliyetini ciddi şekilde düşüreceğini belirten Musk, Cybercab’in mil başına (yaklaşık 1.6 km) sadece 0.20 dolara mal olacağını söylüyor. Tesla, büyük bir lansman yapmış olsa da aracın teknik özelliklerine dair henüz bir açıklama yapmadı. Musk, Cybercab'in Tesla'nın AI5 yerleşik bilgisayarıyla donatıldığını ve görsel bir kontrole dayanarak sadece kameraları kullandığını söyledi.

    Tesla Cybercab tanıtıldı: Robotaksi hakkında tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Tesla, tam otonom sürüş sistemini önümüzdeki yıl Teksas ve Kaliforniya'da kullanıma sunmayı planlıyor. Cybercab’in üretiminin ise 2026'da başlaması hedefleniyor. Ancak Musk, bu tarihin 2027’ye de sarkabileceğini belirtti. Aracın fiyatı ise 30.000 dolardan düşük olacağı açıklandı. Musk, Tesla'nın "We, Robot" etkinliğinde, Cybercab'in hayat kurtaracağını ve birçok yaralanmanın önüne geçeceğini vurguladı: “Bu çok büyük bir olay. Hayat kurtaracak, pek çok hayat kurtaracak ve yaralanmaları önleyecek.”

    Musk, Tesla’nın elektrikli araç üretiminden çıkıp, robotlar ve yapay zeka üreten bir şirkete dönüşmesini hedefliyor. Tesla’nın piyasa değeri, neredeyse tüm küresel otomobil üreticilerinin toplamına eşdeğer. Şirketin bu yüksek değerlemesi, büyük ölçüde Musk’ın yıllardır vaat ettiği otonom araç teknolojisine dayanıyor. Ancak, Tesla’nın robottaksi vizyonunun bu büyük beklentileri karşılayıp karşılamayacağı halen belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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