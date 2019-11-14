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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Mercedes'i de bünyesinde barındıran Daimler'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi haline geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu
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    Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Almanya'nın Berlin şehrinde havalimanına yakın bir bölgede yeni bir fabrika açacağını duyurmuştu. Haberin yayılması ile birlikte Tesla hisseleri aniden tavan yaptı ve şirket 63.07 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi haline geldi.

    Ayrıca Bkz. "İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma"

    Audi, BMW, General Motors ve hatta Daimler gibi büyük şirketleri piyasa değeri anlamında geride bırakan Tesla'nın önünde sadece iki marka bulunuyor. Bunlardan biri Toyota (birinci) diğeri ise Alman otomotiv devi Volkswagen.

    Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu
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    Tesla atağa kalktı

    Tesla hisseleri sadece Almanya'da fabrika açılacak olması nedeniyle artmadı. Şirket son zamanlarda çok aktif bir görüntü çiziyor. Rekor sürede inşa edilen Çin fabrikasında, Model 3 üretimi çoktan başladı ve incelemelere göre, bu arabanın kalitesi Amerikan versiyonunun kalitesinden daha yüksek.

    Ayrıca Tesla bu ay Model Y olarak adlandırılan bir pick-up tanıtacak. Aracın üretimi için hazırlıklar hız kazandı ve gelecek yılın sonuna kadar elektrikli pick-up'ın üretimi başlayacak. Dolayısıyla bu modeller pazarda olumlu bir şekilde karşılanırsa Tesla önümüzeki bir veya iki yıl içinde Volkswagen'i geçerek Toyota'ya önemli ölçüde yaklaşabilir.



    https://electrek.co/2019/11/13/tesla-tsla-surpasses-daimler-market-value Yorum Yaz
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    .V. 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen TITAN
    Marka değeri bu, borsa değerinin yükselmesiyle ve tesla adıyla pazarlama yapıldığında müşterinin zihnindeki etkinliği bu değeri belirliyor. Yoksa üretimle, ciro ve karla doğrudan alakalı değil. Günümüzde sanal uygulamalar bile milyarlarca dolar değer biçilebiliyor, ancak bir habere bakar ayakları "artık kimse snapchat kullanmıyor" bir bakmışsın o değer sabaha kalmamış.
    Marka değeri bu, borsa değerinin yükselmesiyle ve tesla adıyla pazarlama yapıldığında müşterinin zihnindeki etkinliği bu değeri belirliyor. Yoksa üretimle, cir...
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    Yanıtla +15
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    TITAN 1 hf.
    cidden bu habere inanan var mı? tesla mercedes'in 10'da 1'i olamaz.
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    V2 5 gün
    Teslayi inceledim amerikada, mercedes bmw yanında teneke kalıyor gerçekten teknoloji olarak.
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    lazloo 5 gün
    Tesla batıyasdfgjlasdfjkadfj
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    o8 5 gün
    Gelecek Tesla'da :)
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    orientem 5 gün
    Yahu adamlar firmaların ayakta kalabilmek için sürekli birleşme yoluna gittiği aşırı rekabetçi otomobil piyasasının içinden geçti bütün firmaları değişime zorladı hepsi Tesla'yı taklit etmeye çalışıyor ama hala balon yorumları yapılıyor.
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    Guest-8CBACB402 6 gün
    Toyatanın kalitesine şüphem yok lakin türkiyeden modelleri iç tasarım olarak çok düz.Kolay kolay Arıza yapmadığını da biliyorum ama bu markanın değer algısı değişir.Tesla nın arabalarında sorunlar var.Bu elektirkli araba piyasasına porche taycan ile girdi Alman Mercedes Bmw ve Audi de bu sektöre girdiği takdirde benzinli modellerle rekabet edecek arabalar artar.
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    al-ozaria 6 gün
    İlgili resmin büyük hali. Peugeot, Opel 15. sırada. Renault ve Citroen listede yok. Fransız arabaları bir Türkiye'de mi satıyor. Enteresan.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    hubo 6 gün
    son paragrafta pickup modeli model y gibi yazılmış ikisi farklı modeller yanlış yazılmış galiba .model y model xin küçük versiyonu.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sen o clio ile kaza yap birde passatla kaza yapta görelim donanımı plastikten çamurluğu (tampon değil bak çamurluk) olan arabayı mı övüyorsun şimdi. Azıcık araba bilgin olsa ne demek istediğimi anlardın.
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    haberelectro 1 hf.
    Gerçek değer sıralaması



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    haberelectro 1 hf.
    Balon rakamlar.
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