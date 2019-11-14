Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu

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Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla'nın Almanya'nın Berlin şehrinde havalimanına yakın bir bölgede yeni bir fabrika açacağını duyurmuştu. Haberin yayılması ile birlikte Tesla hisseleri aniden tavan yaptı ve şirket 63.07 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi haline geldi.

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Audi, BMW, General Motors ve hatta Daimler gibi büyük şirketleri piyasa değeri anlamında geride bırakan Tesla'nın önünde sadece iki marka bulunuyor. Bunlardan biri Toyota (birinci) diğeri ise Alman otomotiv devi Volkswagen.

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Tesla atağa kalktı

Tesla hisseleri sadece Almanya'da fabrika açılacak olması nedeniyle artmadı. Şirket son zamanlarda çok aktif bir görüntü çiziyor. Rekor sürede inşa edilen Çin fabrikasında, Model 3 üretimi çoktan başladı ve incelemelere göre, bu arabanın kalitesi Amerikan versiyonunun kalitesinden daha yüksek.

Ayrıca Tesla bu ay Model Y olarak adlandırılan bir pick-up tanıtacak. Aracın üretimi için hazırlıklar hız kazandı ve gelecek yılın sonuna kadar elektrikli pick-up'ın üretimi başlayacak. Dolayısıyla bu modeller pazarda olumlu bir şekilde karşılanırsa Tesla önümüzeki bir veya iki yıl içinde Volkswagen'i geçerek Toyota'ya önemli ölçüde yaklaşabilir.

https://electrek.co/2019/11/13/tesla-tsla-surpasses-daimler-market-value