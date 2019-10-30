Tesla Model 3, New York'un ilk elektrikli sarı taksisi olmak için onay aldı

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New York’un simgesi haline gelen sarı taksiler arasına katılacak ilk tamamen elektrikli model belli oldu. Tesla Model 3, Taksi ve Limuzin Komisyonu’ndan onay aldı ve şehrin ‘ilk elektrikli sarı taksisi’ olarak listeye katıldı.

New York’ta bir aracın sarı taksi olarak kullanılabilmesi için yukarıda bahsi geçen komisyon tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Komisyonun onay verdiği modeller arasında pek çok çevre dostu model bulunuyor. Chevrolet Malibu hybrid, Ford Fusion Hybrid, Toyota Prius ve Lincoln MKZ gibi hibrit modeller bunlardan bazıları. Şimdiye dek tamamen elektrikli bir modelin bulunmadığı listeye Tesla Model 3 de dahil oldu.

Komisyondan yeni onay almasına karşın Tesla modelleri pek çok şehirde taksi olarak kullanılıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Amsterdam’da yıllardır kullanılan 100 araçlık Tesla taksi filosu. Ayrıca Dubai de geçtiğimiz yıllarda 200 adet Model S ve X’ten oluşan sürücüsüz taksi projesini duyurmuştu. ABD’de oldukça popüler olan Uber ve Lyft gibi hizmetlerde de Tesla modelleri yaygın olarak kullanılıyor.

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Tesla modellerinin farklı ülkelerde taksi olarak kullanılmasının yanı sıra Elon Musk’ın da “autonomous robotaxis” adını verdiği bir proje mevcut. Tesla’nın 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılabileceğini iddia eden Musk, kendi otonom taksilerini Uber benzeri araç ağlarına ekleyebileceklerini duyurmuştu.

https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page