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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model 3, New York'un ilk elektrikli sarı taksisi olmak için onay aldı

    Özellikle ABD ve Avrupa gibi şarj istasyonu ağının geniş olduğu yerlerde taksi olarak tercih edilen Tesla Model 3, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu'ndan onay alan ilk tam elektrikli model oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla Model 3, New York'un ilk elektrikli sarı taksisi olmak için onay aldı
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    New York’un simgesi haline gelen sarı taksiler arasına katılacak ilk tamamen elektrikli model belli oldu. Tesla Model 3, Taksi ve Limuzin Komisyonu’ndan onay aldı ve şehrin ‘ilk elektrikli sarı taksisi’ olarak listeye katıldı.

    New York’ta bir aracın sarı taksi olarak kullanılabilmesi için yukarıda bahsi geçen komisyon tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Komisyonun onay verdiği modeller arasında pek çok çevre dostu model bulunuyor. Chevrolet Malibu hybrid, Ford Fusion Hybrid, Toyota Prius ve Lincoln MKZ gibi hibrit modeller bunlardan bazıları. Şimdiye dek tamamen elektrikli bir modelin bulunmadığı listeye Tesla Model 3 de dahil oldu.

    Tesla Model 3, New York'un ilk elektrikli sarı taksisi olmak için onay aldı

    Komisyondan yeni onay almasına karşın Tesla modelleri pek çok şehirde taksi olarak kullanılıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Amsterdam’da yıllardır kullanılan 100 araçlık Tesla taksi filosu. Ayrıca Dubai de geçtiğimiz yıllarda 200 adet Model S ve X’ten oluşan sürücüsüz taksi projesini duyurmuştu. ABD’de oldukça popüler olan Uber ve Lyft gibi hizmetlerde de Tesla modelleri yaygın olarak kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiat Chrysler ve PSA birleşme için masaya oturdu: 50 milyar dolarlık yeni bir şirket kurulabilir"

    Tesla modellerinin farklı ülkelerde taksi olarak kullanılmasının yanı sıra Elon Musk’ın da “autonomous robotaxis” adını verdiği bir proje mevcut. Tesla’nın 2020 yılında otonom taksi olarak kullanılabileceğini iddia eden Musk, kendi otonom taksilerini Uber benzeri araç ağlarına ekleyebileceklerini duyurmuştu.



    https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Uza -00- 5 sa.
    Bi Londra Taksisi Değil
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    seamewe5 7 sa.
    Bi biz göremedik bu tesla taxileri!
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