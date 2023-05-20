Tam Boyutta Gör Hiper elektrikli araçlar söz konusu olduğunda farklı rekorlar ile gündeme gelen Rimac Nevera, Almanya’daki ‘Automotive Testing Papenburg’ tesislerinde yapılan testlerde 24 saat içinde 23 farklı hız rekoru daha kırdı. Rimac'ın elektrikli hiper otomobili, 1,81 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor.

Elektrikli Rimac Nevera, bir günde 23 rekor kırdı

Hırvatistan merkezli Rimac Automobili tarafından üretilen Rimac Nevera, 2 milyon doların üstünde bir satış fiyatına sahip. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Rimac, Porsche'nin de yardımıyla ünlü otomobil markası Bugatti'yi VW'dan devraldı. Bu bağlamda Hırvat üretici, hiper otomobil pazarının iddialı oyuncularından biri konumunda diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan tabloda da görebileceğiniz gibi Rimac Nevera, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,82 saniye, 0’dan 200 km/s hıza 4,42 saniye, 0’dan 300 km/s hıza 9,23 saniye ve son olarak 0’dan 400 km/s hıza ise 21,31 saniyede ulaşıyor. Bu noktada Michelin Cup 2 R lastikler ile adeta sınırları zorlayan elektrikli araç, hızlanma ve frenleme konusunda toplam 23 yeni rekora imza attı.

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Rimac Nevera, her tekerlek için bir tane olmak üzere dört bağımsız elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorların her biri, 900 Nm tork ve 470 kW güç üretirken, toplamda 120 kWh pil kapasitesiyle 1.914 beygir gücü ve 2.360 nm tork elde ediliyor. Kaputun altında ise tek bir şarjla 480 km'nin üzerinde menzil kapasitesi ve 20 dakikadan daha kısa sürede %0'dan %80'e şarj imkanı sunuyor.

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Elektrikli Rimac Nevera, aynı günde 23 hız rekoru kırdı!