Elektrikli Rimac Nevera, aynı günde 23 hız rekoru kırdı!

Elektrikli Rimac Nevera, bir günde 23 rekor kırdı
Hırvatistan merkezli Rimac Automobili tarafından üretilen Rimac Nevera, 2 milyon doların üstünde bir satış fiyatına sahip. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Rimac, Porsche'nin de yardımıyla ünlü otomobil markası Bugatti'yi VW'dan devraldı. Bu bağlamda Hırvat üretici, hiper otomobil pazarının iddialı oyuncularından biri konumunda diyebiliriz.
Rimac Nevera, her tekerlek için bir tane olmak üzere dört bağımsız elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorların her biri, 900 Nm tork ve 470 kW güç üretirken, toplamda 120 kWh pil kapasitesiyle 1.914 beygir gücü ve 2.360 nm tork elde ediliyor. Kaputun altında ise tek bir şarjla 480 km'nin üzerinde menzil kapasitesi ve 20 dakikadan daha kısa sürede %0'dan %80'e şarj imkanı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.