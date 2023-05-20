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    Elektrikli Rimac Nevera, aynı günde 23 hız rekoru kırdı!

    2021 yılında üretimi başlayan elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, 24 saat içinde 23 farklı hız rekoruna imza attı. Hiper otomobil, 1,81 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor. İşte video
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    Elektrikli Rimac Nevera, aynı günde 23 hız rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Hiper elektrikli araçlar söz konusu olduğunda farklı rekorlar ile gündeme gelen Rimac Nevera, Almanya’daki ‘Automotive Testing Papenburg’ tesislerinde yapılan testlerde 24 saat içinde 23 farklı hız rekoru daha kırdı. Rimac'ın elektrikli hiper otomobili, 1,81 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor.

    Elektrikli Rimac Nevera, bir günde 23 rekor kırdı

    Hırvatistan merkezli Rimac Automobili tarafından üretilen Rimac Nevera, 2 milyon doların üstünde bir satış fiyatına sahip. Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Rimac, Porsche'nin de yardımıyla ünlü otomobil markası Bugatti'yi VW'dan devraldı. Bu bağlamda Hırvat üretici, hiper otomobil pazarının iddialı oyuncularından biri konumunda diyebiliriz.

    Elektrikli Rimac Nevera, aynı günde 23 hız rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan tabloda da görebileceğiniz gibi Rimac Nevera, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,82 saniye0’dan 200 km/s hıza 4,42 saniye0’dan 300 km/s hıza 9,23 saniye ve son olarak 0’dan 400 km/s hıza ise 21,31 saniyede ulaşıyor. Bu noktada Michelin Cup 2 R lastikler ile adeta sınırları zorlayan elektrikli araç, hızlanma ve frenleme konusunda toplam 23 yeni rekora imza attı. 

    Rimac Nevera, her tekerlek için bir tane olmak üzere dört bağımsız elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorların her biri, 900 Nm tork ve 470 kW güç üretirken, toplamda 120 kWh pil kapasitesiyle 1.914 beygir gücü ve 2.360 nm tork elde ediliyor. Kaputun altında ise tek bir şarjla 480 km'nin üzerinde menzil kapasitesi ve 20 dakikadan daha kısa sürede %0'dan %80'e şarj imkanı sunuyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    mudanyadan bursa"ya nasıl gidilir arabanın ön camından su giriyor yurtdışından 2.el telefon getirmek kar lastiği yağmurda kayar mı bu imei numarasının başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiştir

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