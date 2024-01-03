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    Yeni Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid'in rekorunu paramparça etti: İşte rekor süre

    Porsche, elektrikli spor otomobili Taycan'ın güncellenmiş versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Nurburgring'de teste tabi tutulan yeni Taycan, 7:07:55 gibi inanılmaz bir dereceye imza attı.
    Yeni Porsche Taycan, Tesla Model S'in pist rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Porsche, elektrikli spor otomobili Taycan'ın güncellenmiş versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Firma, bunun yanı sıra aracın Taycan Turbo GT adını taşıması beklenen, en üst seviye yeni bir versiyonu da tanıtmayı planlıyor. Otomobili tanıtmadan önce Nurburgring'de teste tabi tutan Porsche, 7:07:55 gibi inanılmaz bir dereceye imza attı. Test pilotu Lars Kern tarafından atılan tur, 2022 yılında Taycan tarafından kaydedilen süreden 26 saniye daha kısa, Tesla Model S Plaid'den ise 18 saniye daha hızlı. 

    Taycan Ürün Grubu Başkanı Kevin Giek yapılan derece hakkında şunları söyledi: “Motor sporlarında 26 saniye sonsuzluğun yarısıdır. Lars'ın Nordschleife'deki 7:07.55 dakikalık tur süresi sansasyonel, Taycan'ı elektrikli hiper otomobillerle aynı lige koyuyor. En etkileyici olan şey ise, Lars'ın birkaç tur boyunca neredeyse tamamen aynı zamanı tutturmuş olması."

    En hızlı dört kapılı elektrikli otomobil

    Taycan Turbo GT, bu tur zamanıyla Porsche 918 Spyder ve McLaren 720S gibi rakiplerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda belki de piyasadaki en etkileyici elektrikli hiper otomobil olan ve 7:05.298'lik tur zamanıyla pist rekorunu elinde bulunduran Rimac Nevera'dan sadece iki saniye yavaş. Henüz piyasaya çıkmasa da Taycan Turbo GT en hızlı dört kapılı elektrikli otomobil ünvanına sahip oluyor.

    Gelen bilgilere göre Taycan Turbo GT, yeni revize edilmiş şasiye ve karbon fiber spoylerlara sahip. Üç motorlu otomobilin 764 kW (1025 beygir) güce sahip olması bekleniyor. Porsche, turun tam videosunun Mart ortasında yayınlanacağını söyledi. Bu tarih muhtemelen otomobilin tanıtılacağı tarih olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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