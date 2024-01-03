Yeni Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid'in rekorunu paramparça etti: İşte rekor süre

Tam Boyutta Gör Porsche, elektrikli spor otomobili Taycan'ın güncellenmiş versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Firma, bunun yanı sıra aracın Taycan Turbo GT adını taşıması beklenen, en üst seviye yeni bir versiyonu da tanıtmayı planlıyor. Otomobili tanıtmadan önce Nurburgring'de teste tabi tutan Porsche, 7:07:55 gibi inanılmaz bir dereceye imza attı. Test pilotu Lars Kern tarafından atılan tur, 2022 yılında Taycan tarafından kaydedilen süreden 26 saniye daha kısa, Tesla Model S Plaid'den ise 18 saniye daha hızlı.

Taycan Ürün Grubu Başkanı Kevin Giek yapılan derece hakkında şunları söyledi: “Motor sporlarında 26 saniye sonsuzluğun yarısıdır. Lars'ın Nordschleife'deki 7:07.55 dakikalık tur süresi sansasyonel, Taycan'ı elektrikli hiper otomobillerle aynı lige koyuyor. En etkileyici olan şey ise, Lars'ın birkaç tur boyunca neredeyse tamamen aynı zamanı tutturmuş olması."

En hızlı dört kapılı elektrikli otomobil

Taycan Turbo GT, bu tur zamanıyla Porsche 918 Spyder ve McLaren 720S gibi rakiplerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda belki de piyasadaki en etkileyici elektrikli hiper otomobil olan ve 7:05.298'lik tur zamanıyla pist rekorunu elinde bulunduran Rimac Nevera'dan sadece iki saniye yavaş. Henüz piyasaya çıkmasa da Taycan Turbo GT en hızlı dört kapılı elektrikli otomobil ünvanına sahip oluyor.

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Gelen bilgilere göre Taycan Turbo GT, yeni revize edilmiş şasiye ve karbon fiber spoylerlara sahip. Üç motorlu otomobilin 764 kW (1025 beygir) güce sahip olması bekleniyor. Porsche, turun tam videosunun Mart ortasında yayınlanacağını söyledi. Bu tarih muhtemelen otomobilin tanıtılacağı tarih olacak.

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