Yeni Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid'in rekorunu paramparça etti: İşte rekor süre

Taycan Ürün Grubu Başkanı Kevin Giek yapılan derece hakkında şunları söyledi: “Motor sporlarında 26 saniye sonsuzluğun yarısıdır. Lars'ın Nordschleife'deki 7:07.55 dakikalık tur süresi sansasyonel, Taycan'ı elektrikli hiper otomobillerle aynı lige koyuyor. En etkileyici olan şey ise, Lars'ın birkaç tur boyunca neredeyse tamamen aynı zamanı tutturmuş olması."
En hızlı dört kapılı elektrikli otomobil
Taycan Turbo GT, bu tur zamanıyla Porsche 918 Spyder ve McLaren 720S gibi rakiplerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda belki de piyasadaki en etkileyici elektrikli hiper otomobil olan ve 7:05.298'lik tur zamanıyla pist rekorunu elinde bulunduran Rimac Nevera'dan sadece iki saniye yavaş. Henüz piyasaya çıkmasa da Taycan Turbo GT en hızlı dört kapılı elektrikli otomobil ünvanına sahip oluyor.
Gelen bilgilere göre Taycan Turbo GT, yeni revize edilmiş şasiye ve karbon fiber spoylerlara sahip. Üç motorlu otomobilin 764 kW (1025 beygir) güce sahip olması bekleniyor. Porsche, turun tam videosunun Mart ortasında yayınlanacağını söyledi. Bu tarih muhtemelen otomobilin tanıtılacağı tarih olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.