Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi

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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Model 3’ten sonra piyasaya süreceği ve kompakt SUV formunda olacak yeni otomobili Tesla Model Y, yakın bir zamanda piyasaya çıkacak.

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Şirketin CEO’su Elon Musk’ın çok güvendiği ve satış rekorları kırmasını beklediği araç ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Musk’ın Model Y tanıtımında bahsettiği başlıklardan biri olan üçüncü sıra koltuk düzeni de bu özelliklerden birini oluşturuyor.

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Daha önce Tesla Model Y’nin dışından görüntülenen üçüncü sıra koltuklarla ilgili yeni görseller bu kez araç içinden paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler ise pek tatmin edici görünmüyor.

Yedi adet yetişkin, rahat edebilir mi?

Musk’ın paylaştığı bilgilere göre yedi adet yetişkinin rahatlıkla oturmasını sağlayacak üç sıra koltuk opsiyonuyla da satın alınabilecek Model Y, beklentileri pek karşılayacakmış gibi görünmüyor. Japonya kaynaklı bir blogda yer alan aşağıdaki görseller, aracın diz mesafesi ile ilgili ciddi soru işaretleri yaratmış durumda.

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Koltuk genişliklerinin ise oldukça tatminkâr göründüğü fotoğraflarda, orta kısma bardak tutucular dahi konumlandırılmış.

Sadece iki görsele göre yorum yapmak doğru olmasa da aracın çıkış tarihinin oldukça yakın olması Model Y’nin oturma düzeniyle ilgili fiziksel değişiklikler yapılma ihtimalini düşük kılıyor.

Benzer uzunluğa sahip SUV’lerde de gördüğümüz üzere üçüncü sıra koltuklar sanırız daha çok küçük çocuklu kalabalık ailelerin ihtiyacını karşılayacak.

https://ww.electrek.co/2020/01/18/pictures-tesla-model-y-third-row-seats-not-large/

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