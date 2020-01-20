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    Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi

    Yakın bir zamanda piyasaya sürülecek olan Tesla'nın kompakt SUV aracı Model Y ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Araçla ilgili son paylaşım, üçüncü sıra koltuklar kapsamında yapıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi
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    ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Model 3’ten sonra piyasaya süreceği ve kompakt SUV formunda olacak yeni otomobili Tesla Model Y, yakın bir zamanda piyasaya çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen Golf GTI'ın kamuflajsız görüntüsü paylaşıldı"

    Şirketin CEO’su Elon Musk’ın çok güvendiği ve satış rekorları kırmasını beklediği araç ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Musk’ın Model Y tanıtımında bahsettiği başlıklardan biri olan üçüncü sıra koltuk düzeni de bu özelliklerden birini oluşturuyor.

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    Daha önce Tesla Model Y’nin dışından görüntülenen üçüncü sıra koltuklarla ilgili yeni görseller bu kez araç içinden paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler ise pek tatmin edici görünmüyor.

    Yedi adet yetişkin, rahat edebilir mi?

    Musk’ın paylaştığı bilgilere göre yedi adet yetişkinin rahatlıkla oturmasını sağlayacak üç sıra koltuk opsiyonuyla da satın alınabilecek Model Y, beklentileri pek karşılayacakmış gibi görünmüyor. Japonya kaynaklı bir blogda yer alan aşağıdaki görseller, aracın diz mesafesi ile ilgili ciddi soru işaretleri yaratmış durumda.

    Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi
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    Koltuk genişliklerinin ise oldukça tatminkâr göründüğü fotoğraflarda, orta kısma bardak tutucular dahi konumlandırılmış.

    Sadece iki görsele göre yorum yapmak doğru olmasa da aracın çıkış tarihinin oldukça yakın olması Model Y’nin oturma düzeniyle ilgili fiziksel değişiklikler yapılma ihtimalini düşük kılıyor.

    Benzer uzunluğa sahip SUV’lerde de gördüğümüz üzere üçüncü sıra koltuklar sanırız daha çok küçük çocuklu kalabalık ailelerin ihtiyacını karşılayacak.



    https://ww.electrek.co/2020/01/18/pictures-tesla-model-y-third-row-seats-not-large/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    haberelectro 2 gün
    malzemeye yazık ya şunların işlevi sıfır
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    sml_akyz 2 gün
    Daha genişi model x var zaten. Aynı boyutta olsun daha ucuz olsun o zaman model x i nasıl satmasını bekleyeceksiniz.
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    faniseyler 2 gün
    Orta koltuklar öne kayabilir gibi o zaman en arkada çocuk falan ihtiyaç halinde oturabilir. Kısa mesafede yetişkini de götürür.
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    Shovel Knight 2 gün
    arkada oturan bağdaş kurup oturur artık, en azından bardak koyacak yer var
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