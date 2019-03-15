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Tesla Model Y resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Tesla tutkunlarının merakla beklediği Tesla Model Y tanıtıldı. Şirketin ekonomik sedan otomobili Model 3 baz alınarak geliştirilen Tesla Model Y neler sunuyor? Özellikleri ve fiyatı nedir?
2 ay
13,6b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model Y resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ekonomik sedanı Model 3’ten sonra piyasaya süreceği yeni otomobili Tesla Model Y resmi olarak tanıtıldı. Model 3 baz alınarak geliştirilen ve kompakt SUV formunda karşımıza çıkan Tesla Model Y’nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde:

Tesla CEO’su Elon Musk, her fırsatta sözünü ettiği S,3,X,Y ifadesini sonunda tamamladı. Şirketin tasarım stüdyosunda sahneye çıkan Tesla Model Y’nin tasarımı ve özellikleri çok da sürpriz olmadı. Musk’ın verdiği bilgilere göre Model Y, dört farklı konfigürasyonla satışa sunulacak. “Standart Range” olarak adlandırılan giriş seviyesi 39 bin dolardan başlayacak. Fakat bu versiyon 2021 yılında geleceği için müşterilerin ilk etapta diğer konfigürasyonları tercih etmesi gerekecek.

Tesla Model Y Long Range 

İlk etapta satışa sunulacak Tesla Model Y ailesinin en ucuzu “Long Range” adındaki versiyon olacak. adından da anlaşılacağı üzere mümkün olan en uzun menzili sunmaya odaklanan araç, tek şarjla 482 km yol alabilecek. 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlayan Tesla Model Y Long Range’in maksimum hızı 209 km/s olacak. Başlangıç fiyatı ise 47 bin dolar.

Tesla Model Y Dual Motor AWD

Tesla Model Y’de sunulan versiyonlardan biri de “Dual Motor AWD” seçeneği. Ön ve arka akslara yerleştirilen iki elektrik motorundan güç alan otomobilde bu güç dört tekerleğe de iletilecek. Bu özellik performansı arttıracak. Fakat sürüş menzilini de 450 km’ye dürüşecek. 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayan Tesla Model Y Dual Motor AWD maksimum 217 km/s hıza ulaşabilecek. Bu versiyonun başlangıç fiyatı da 51 bin dolar.

Tesla Model Y Performance 

Tesla Model Y’de tercih edilebilecek konfigürasyonlardan bir tanesi de “Performance”. Serinin en pahalı versiyonu olan otomobil, aynı zamanda güçlü motorları sayesinde yüksek performans sunuyor. Tıpkı bir alt versiyon gibi 450 km menzil sunan Tesla Model Y Performance, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyeye kadar düşürüyor. Maksimum hızı 241 km/s olan ve 20 inç jantlar üzerine oturtulan aracın başlangıç fiyatı 60 bin dolar olarak belirtildi.

Tasarım ve diğer özellikler 

Tesla tutkunlarının merakla beklediği Tesla Model Y, tasarım olarak herhangi bir sürpriz sunmuyor diyebiliriz. Şirketin ekonomik sedanı Model 3’ün platformu üzerine geliştirilen araç, parçalarının %75’ini de küçük kardeşiyle paylaşıyor. Büyük farları ve ön yüzünün genel yapısıyla Model 3’e benzeyen Tesla Model Y’nin arkaya doğru alçalan tavanı adeta bir coupe görünümü sunuyor. Tesla’nın yeni kompakt SUV’unun hava sürtünme katsayısı da 0.23 olarak açıklandı.

En büyük sürpriz 7 koltuk opsiyonu 

Tesla Model Y’nin kabin tarafına geçtiğimizde ekonomik sedandaki minimalist yaklaşımın sürdüğünü görüyoruz. Anahtar özellikler arasında yer alan panoramik cam tavan, aracın yaşam alanını daha ferahlatırken zararlı güneş ışınlarını da engelliyor. Ayrıca kabinin merkezinde yatay olarak yerleştirilmiş 15 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Bagaj hacmini yükseltmek adına arka koltukları katlanabilen Model Y’nin kabinindeki en büyük sürpriz ise 7 koltuk düzeni. Musk’ın açıklamasına göre Tesla Model Y, kabini 7 kişiliğe kadar çıkaran üç sıra koltuk düzeniyle tercih edilebiliyor. 

Elon Musk, Tesla Model Y’ye çok güveniyor. Kompakt SUV’un tüm yol ve arazi koşullarında mükemmel bir yol tutuşa sahip olacağının altını çizen Musk, güvenlik konusunda da 5 yıldız almayı beklediklerini dile getirdi. Tam otonom sürüş için gerekli donanımların yüklü olduğu araçta acil durum freni, çarpışma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve daha pek çok güvenlik ekipmanı standart olarak sunuluyor. Model Y ile ilgili beklentileri büyük olan Elon Musk, bu aracın Model 3 ve Model S’in toplam satışlarından daha fazla satacağını iddia ediyor.


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cadillaccts 2 ay en beğenilen
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gorkem2626 2 ay
Arabanın içinin detaylı resmi yok gibi model 3 ün ön konsolu cidden çöp gibiydi. Sanırım bunun da öyle olacak.
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haberelectro 2 ay solidsnake99
Bile derken bmw 5 serisi 0.23, Mercedes A sedan 0.22 cd. Audi A4 te 0.23.
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MHEC 2 ay
Hızlanması çok iyi, o torkla gaza abansan koltuğa gömülürsün.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Ama kafan çok çirkin
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muammer816 2 ay
şunların bataryalarını bor madeninden yapabilsek memleket kurtulur.
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cabriyo 2 ay
büyük markalar bekliyorlar. bu tesla insanlara elektrikli otomobili sevdirsin. tanıtımını yapsın. yayılsın. diğerleride bomba gibi araçlar çıkarıp hop diye hazıra konacaklar.
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volga tuygun 2 ay
"Standart Range” olarak adlandırılan giriş seviyesi 39 bin dolardan başlayacak"
Tesla Model Y ailesinin en ucuzu “Long Range” adındaki versiyon olacak. adından da anlaşılacağı üzere mümkün olan en uzun menzili sunmaya odaklanan araç, tek şarjla 482 km yol alabilecek. 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlayan Tesla Model Y Long Range’in maksimum hızı 209 km/s olacak. Başlangıç fiyatı ise 47 bin dolar.
Karar verin hangisi ucuz :)))
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Taheri 2 ay volga tuygun
İlk etapta satıla sunulacak olan araçlardan en ucuzu Long Range. Bir şey yazmadan önce düşünün, okuyun.
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shifisitert 2 ay
bmw mercedes audi killer oldu bu teslalar
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haberelectro 2 ay shifisitert
Nesiyle mesela konforla mi kaliteyle mi guvenlikle mi teknolojiyle mi. Altindaki elektrik motoruyla killer felan olamaz.
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haberelectro 2 ay
Sacma sapan bir araba. Tasarimdaki igrencligi gectim bari konsolu duzgun yapin.
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RX 480 2 ay
Turkiyeye gelmryecek fakat avrupali ve amerikanlat icin bile mantiksiz bir otomobil. Mercedes EQC nin cikmasi ile birlikte tesla fanboylari haricine satamayacaktir. Kaldi ki daha BMW ix3 gelecek. Audi e tron gelecek. Yazilimci kafasiyla bu işin olmayacagini BMW Mercedes Audi cok fena gosterecek Teslaya
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pspoor 2 ay RX 480
Sanmam...
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Mendieta58 2 ay
Bu tasarım dili sadece model s de güzel duruyor.Diger modeller yumurta gibi resmen
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Askaparta 2 ay
Z'de alırız belki.
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