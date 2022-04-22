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    Tesla modellerine Türkçe dil desteği gönderilmeye başlandı

    Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapacaklarını açıklayan Tesla, yayınladığı son güncellemeyle birlikte Türkçe'yi de dil seçenekleri arasına dahil etti. 
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    Tesla modellerine Türkçe dil desteği gönderilmeye başlandı
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    ABD'li elektrikli araç devi Tesla, Türkiye pazarı için somut adımlar atmaya devam ediyor. Tesla modelleri artık Türkçe dil seçeneğiyle kullanılabilecek.

    Tesla filosuna OTA (over-the-air) yoluyla gönderilecek son güncellemede Türkçe dil desteğinin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tesla'nın Türkiye operasyonlarından sorumlu isim Emir Tunçyürek, bugünkü paylaşımında dil desteğinin birkaç yeni özellik ile beraber gönderilmeye başlandığını duyurdu. Buna ek olarak, bazı Tesla kullanıcıları da konuyla alakalı fotoğraf paylaştı.

    Türkçe dil desteği ile birlikte menzil tahmininin gerçek koşullara göre daha doğru yapılması, ekranın altına yeni kişiselleştirme çubuğu eklenebilmesi, Disney+ desteği, navigasyon sisteminin rota oluştururken aracın genişliğini de hesaba katması, tek bir kapıya çocuk kilidi atayabilme ve bazı mevcut özelliklerin geliştirilmesi gibi yenilikler de güncellemenin diğer detayları arasında.

    Elektrikli araç devi, geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacaklarını duyurmuştu. Musk'ın açıklaması bu sefer lafta kalmadı ve somut adımlar atılmaya başlandı. 2015'te kurulan Tesla Motorları isimli şirkete yönetici olarak Kemal Geçer atandı. Emir Tunçyürek de operasyonları yürütecek isim olarak belirlendi. Bunun dışında zaman zaman Türkiye için çeşitli pozisyonlarda yer almak üzere iş ilanları da açılıyor.

    Tesla'nın bir pazarda faaliyet göstermesi için elbette Supercharger'lar da olmazsa olmaz. Bunun için Türkiye'deki birkaç lokasyon uzun zamandır listede ancak çoğu için bir süre verilmiyordu. Bugün baktığımızda bazı Supercharger'lar için zaman aralığı verilmeye başlandığını görüyoruz. Örneğin İstanbul ve Ankara'da bulunan lokasyonlar için 2022'nin ikinci çeyreği, Balıkesir için de üçüncü çeyrek şeklinde bir aralık verilmiş.

    Tesla modellerinin resmi Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak en uygun fiyatlı model olan Model 3'ün ABD'deki başlangıç fiyatının 46.990 dolar (~700.000 TL) olduğunu görmekteyiz.

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    NewSphere 23 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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