Tesla'nın 25 bin dolarlık en ucuz otomobili 2024'te geliyor

Söz konusu araç Tesla'nın kitlesel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak. Tesla Model 2'nin 2024'ün ilk yarısında tanıtılması ve üretimine 2025 yılında başlanması bekleniyor. Daha önce aracın 2023 yılında tanıtılabileceği bildirilmişti, ancak Loup Ventures bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.
Tesla Çin tarafından geliştiriliyor
Gerçek şu ki Tesla, düşük fiyatlı yeni elektrikli otomobilin Model 3 satışlarını yavaşlatmasını istemiyor. Şirketin Çin bölümü tarafından geliştirilen aracın Tesla Model 2 olarak adlandırılma ihtimali oldukça yüksek. Esas olarak Çin pazarını hedefleyecek otomobilin Avrupa'da da piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Şu anda aracın sadece bir görüntüsüne sahibiz. Tesla Model 2, aerodinamik tasarıma sahip küçük bir C sınıfı hatchback olarak karşımıza çıkacak. Elektrikli otomobilin teknik özellikleri henüz belli değil ancak menzilinin en az 400 km olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..