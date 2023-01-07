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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın 25 bin dolarlık en ucuz otomobili 2024'te geliyor

    Tesla'nın kitlesel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Model 2 olarak anılan aracın 2024'te tanıtılacağı bildiriliyor.
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    Tesla'nın 25 bin dolarlık en ucuz otomobili 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Loup Ventures analistlerine göre Tesla'nın 25 bin dolarlık en uygun fiyatlı otomobili 2024 yılında tanıtılacak. Risk sermayesi şirketinin yayınladığı son raporda Tesla, Model 2'yi duyurmak için 2024'e kadar bekleyecek ifadelerine yer verildi.

    Söz konusu araç Tesla'nın kitlesel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak. Tesla Model 2'nin 2024'ün ilk yarısında tanıtılması ve üretimine 2025 yılında başlanması bekleniyor. Daha önce aracın 2023 yılında tanıtılabileceği bildirilmişti, ancak Loup Ventures bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

    Tesla'nın 25 bin dolarlık en ucuz otomobili 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör

    Tesla Çin tarafından geliştiriliyor

    Gerçek şu ki Tesla, düşük fiyatlı yeni elektrikli otomobilin Model 3 satışlarını yavaşlatmasını istemiyor. Şirketin Çin bölümü tarafından geliştirilen aracın Tesla Model 2 olarak adlandırılma ihtimali oldukça yüksek. Esas olarak Çin pazarını hedefleyecek otomobilin Avrupa'da da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Şu anda aracın sadece bir görüntüsüne sahibiz. Tesla Model 2, aerodinamik tasarıma sahip küçük bir C sınıfı hatchback olarak karşımıza çıkacak. Elektrikli otomobilin teknik özellikleri henüz belli değil ancak menzilinin en az 400 km olacağı söyleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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