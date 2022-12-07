Tesla düşük talep nedeniyle Çin'de elektrikli otomobil üretimini azaltıyor

Aktarılan bilgilere göre Model Y montaj süresinin 11.5 saatten 9.5 saate indirilmesi pazarda bolluğa neden oldu. Sonuç olarak Tesla, satılamayan elektrikli otomobilleri stoklamak zorunda kalırken, bu da şirket için ek maliyetlere yol açıyor.
Çinli markalarla rekabet etmek zor
Tesla, Şangay'daki üretimi ilk kez kendi iradesiyle azaltıyor. Şirket daha önce de üretimi düşürmüştü ancak o zaman tedarik sorunları ve koronavirüs kısıtlamaları gibi dış faktörler söz konusuydu. Şangay fabrikası ayda 85-90 bin otomobil üretme kapasitesine sahip.
Uzmanlara göre Çin'de Tesla'lara olan talep giderek azalıyor. Tesla'nın yerel pazardaki müşterilerine sunmaya başladığı fiyat indirimleri ve ek teşvikler de bunun kanıtı. Ayrıca şirket başta rekor satışlara ulaşan BYD olmak üzere yerli elektrikli otomobil üreticilerinin ciddi baskısı altında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım