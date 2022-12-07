Tesla düşük talep nedeniyle Çin'de elektrikli otomobil üretimini azaltıyor

Tam Boyutta Gör Tesla, Şangay fabrikasında üretimi %20 oranında azaltmak zorunda kaldı. Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması nedeniyle üretimde kesintiye gidildi. Ancak talepte artış olması durumunda üretim hacmi hızla artırılabilecek.

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Aktarılan bilgilere göre Model Y montaj süresinin 11.5 saatten 9.5 saate indirilmesi pazarda bolluğa neden oldu. Sonuç olarak Tesla, satılamayan elektrikli otomobilleri stoklamak zorunda kalırken, bu da şirket için ek maliyetlere yol açıyor.

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Çinli markalarla rekabet etmek zor

Tesla, Şangay'daki üretimi ilk kez kendi iradesiyle azaltıyor. Şirket daha önce de üretimi düşürmüştü ancak o zaman tedarik sorunları ve koronavirüs kısıtlamaları gibi dış faktörler söz konusuydu. Şangay fabrikası ayda 85-90 bin otomobil üretme kapasitesine sahip.

Uzmanlara göre Çin'de Tesla'lara olan talep giderek azalıyor. Tesla'nın yerel pazardaki müşterilerine sunmaya başladığı fiyat indirimleri ve ek teşvikler de bunun kanıtı. Ayrıca şirket başta rekor satışlara ulaşan BYD olmak üzere yerli elektrikli otomobil üreticilerinin ciddi baskısı altında.

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