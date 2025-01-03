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    Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi

    Yeni Tesla Model Y, İspanya'da kamuflajlı bir şekilde test edilirken kameralara yakalandı. Otomobilin ön ve arkasındaki bazı değişiklikler açıkça belli oluyor.    
    Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi Tam Boyutta Gör
    2023 yılında Avrupa'nın en çok satan otomobili olmayı başaran Tesla Model Y, mevcut haliyle 2020'den bu yana yollarda ve artık yenilenmeye hazır. Şirketin kısa süre içerisinde yeni Model Y'yi tanıtması bekleniyor. Onun öncesinde, Avrupa'da test edilen bir Tesla Model Y prototipinin kamuflajlı görselleri ortaya çıktı.

    Yeni Tesla Model Y'ye ilişkin yakalanan şimdiye kadarki en net fotoğraflarda güncellenen ön ve arka bölümün tamamen gizlendiğini görmekteyiz. Buna rağmen ön tarafta şimdiye kadar hiçbir Tesla'da bulunmayan bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. Arka tarafta ise en dikkat çekici değişim boydan boya uzanan stop grubu olacak. Buna ek olarak, arkadaki kameranın yeni tasarım dili doğrultusunda biraz daha yukarı taşındığını görüyoruz.

    Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar prototip üzerindeki yoğun kamuflajdan belli olmasa da ön tampon tıpkı Model 3'teki gibi güncellenerek daha aerodinamik hale getirilecek. Bu değişim Model 3'ün hava sürtünme katsayısını 0.23'ten 0.219'a düşürmüştü. Böylelikle şirket, Model Y'nin verimliliğini artırmakla kalmayıp yolculuk esnasında kabine yansıyan rüzgar sesini de azaltacak.

    Makyajlı Model 3'ün aerodinamik ve elektronik sistemlerinde yapılan güncellemeler menzilinin yüzde 8 oranında artmasına sebep olmuştu. Benzer bir değişimin Model Y'de de yaşanması bekleniyor. Şu anda uzun menzil versiyonunda 533 km menzil sunan otomobilde bu değer 560 kilometrenin üzerine çıkabilir.

    Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y'nin iç mekanında da değişiklik yapılacak. Yeni direksiyon simidi, artırılmış malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma, 8 inç arka ekran, ön koltuk soğutma ve yeniden tasarlanan orta konsol, iç mekanda yapılması beklenen değişiklikler. Model 3'te en çok tartışılan değişikliklerden biri de sinyal kontrollerinin bir koldan direksiyon üzerine taşınması olmuştu. Tesla, makyajlı Model Y'de belki bu konuda geri adım atabilir.

    Geçtiğimiz ay Çin'de Model Y üretimine küçük adetlerle başlandı. Bu ay seri üretime geçilmesi planlanıyor. Türkiye pazarı için ise Şanghay değil Berlin'deki üretim önemli. Çin menşeli otomobiller bizde ek gümrük vergisine tabi. Avrupa'daki üretim için henüz net bir tarih yok. 

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