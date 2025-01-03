Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi

Yeni Tesla Model Y'ye ilişkin yakalanan şimdiye kadarki en net fotoğraflarda güncellenen ön ve arka bölümün tamamen gizlendiğini görmekteyiz. Buna rağmen ön tarafta şimdiye kadar hiçbir Tesla'da bulunmayan bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. Arka tarafta ise en dikkat çekici değişim boydan boya uzanan stop grubu olacak. Buna ek olarak, arkadaki kameranın yeni tasarım dili doğrultusunda biraz daha yukarı taşındığını görüyoruz.
Makyajlı Model 3'ün aerodinamik ve elektronik sistemlerinde yapılan güncellemeler menzilinin yüzde 8 oranında artmasına sebep olmuştu. Benzer bir değişimin Model Y'de de yaşanması bekleniyor. Şu anda uzun menzil versiyonunda 533 km menzil sunan otomobilde bu değer 560 kilometrenin üzerine çıkabilir.
Geçtiğimiz ay Çin'de Model Y üretimine küçük adetlerle başlandı. Bu ay seri üretime geçilmesi planlanıyor. Türkiye pazarı için ise Şanghay değil Berlin'deki üretim önemli. Çin menşeli otomobiller bizde ek gümrük vergisine tabi. Avrupa'daki üretim için henüz net bir tarih yok.