Tesla kurucu ortağı JB Straubel, EV pillerinin 15 yıl dayanması gerektiğini söylüyor

Elektrikli araç sektöründe önemli bir yere sahip olan pillerin, dayanıklılığı araç sahipleri için önemli bir parametre olarak görülüyor. Çoğu EV sahibi, pillerini değiştirmeden kaç km ya da kaç yıl araçlarını kullanabileceklerini merak ediyor. Tesla'nın kurucu ortağı ve eski CTO'su JB Straubel, bir EV pilinin ne kadar dayanabilmesi gerektiğine dair fikirlerini paylaştı.
Pillerin 15 yıl dayanması gerekir
Straubel, gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında EV pillerinin dayanıklılığı hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada: "İnsanların araba için ne hedeflediğine bağlı olarak öznel bir şey ancak çoğu durumda kolayca 15 yıl olacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
2019 yılında görevi bırakana kadar Baş Teknoloji Sorumlusu olarak Straubel, Tesla'nın pil geliştirmesinden de sorumluydu. Yeni şirketi Redwood Materials hakkında da konuşan Straubel, şirketinin yılda yüz binlerce araba için yeterli olduğunu belirttiği 8-10GWh geri dönüşüm yaptığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"