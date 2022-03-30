Tesla kurucu ortağı JB Straubel, EV pillerinin 15 yıl dayanması gerektiğini söylüyor

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araç sektöründe önemli bir yere sahip olan pillerin, dayanıklılığı araç sahipleri için önemli bir parametre olarak görülüyor. Çoğu EV sahibi, pillerini değiştirmeden kaç km ya da kaç yıl araçlarını kullanabileceklerini merak ediyor. Tesla'nın kurucu ortağı ve eski CTO'su JB Straubel, bir EV pilinin ne kadar dayanabilmesi gerektiğine dair fikirlerini paylaştı.

Pillerin 15 yıl dayanması gerekir

Straubel, gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında EV pillerinin dayanıklılığı hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada: "İnsanların araba için ne hedeflediğine bağlı olarak öznel bir şey ancak çoğu durumda kolayca 15 yıl olacağını düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

Elektronikler için mutlak kuantum hız sınırı hesaplandı 1 gün önce eklendi

2019 yılında görevi bırakana kadar Baş Teknoloji Sorumlusu olarak Straubel, Tesla'nın pil geliştirmesinden de sorumluydu. Yeni şirketi Redwood Materials hakkında da konuşan Straubel, şirketinin yılda yüz binlerce araba için yeterli olduğunu belirttiği 8-10GWh geri dönüşüm yaptığını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'nın eski CTO'su pillerinin dayanıklılığına dair yorum yaptı