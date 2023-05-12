Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

    Otomotiv devi Tesla, çarpışma ve güvenlik risklerini artırabilecek frenleme ve hızlanma kusuru nedeniyle Çin'de satılan 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı. İşte detaylar
    Oy Ver
    Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Tesla, 1 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan araçlar arasında, 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y araçların yanı sıra bazı ithal Model S, Model X, Model 3 otomobiller yer alıyor.

    Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

    Cuma günü yapılan açıklamada Çin'in Piyasa Düzenleme İdaresi, belirli Tesla modellerinde güvenlik risklerini artırabilecek frenleme ve hızlanma kusuru tespit edildiğini duyurdu. Bildirilenlere göre söz konusu sorun, gaz pedalı bırakıldığında oluşan enerjiden yararlanan rejeneratif fren sistemi ile ilgili.

    Konu hakkında düzenleyici kurum, sorunun yavaşlama oranını belirsiz hale getirdiğini ve uzun süre gaz pedalına basıldığında sürücülerin uyarılmadığını söylüyor. Dolayısıyla bunun bir güvenlik sorunu teşkil ettiği ve çarpışma iskini artırabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Tesla'nın, sorunu çözmek için 1,1 milyon araca kablosuz bir yazılım düzeltmesi göndermesi gerekecek.

    Bilmeyenler için Çin, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri konumunda. Son raporlara göre otomotiv devi, 2021 yılında 13,8 milyar dolar, 2022 yılında ise 18,2 milyar dolarlık gelir sağladı. Ancak bir süredir devam eden geri çağırma haberleri, önemli bir gerilemeye neden olmuş durumda. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geçmeyen ishal yorumları 32 lt lpg tankı kaç km gider dikmen metrosu doğalgaz sobasından ses gelmesi bs düşürme ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız