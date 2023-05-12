Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Tesla, 1 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan araçlar arasında, 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y araçların yanı sıra bazı ithal Model S, Model X, Model 3 otomobiller yer alıyor.

Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Cuma günü yapılan açıklamada Çin'in Piyasa Düzenleme İdaresi, belirli Tesla modellerinde güvenlik risklerini artırabilecek frenleme ve hızlanma kusuru tespit edildiğini duyurdu. Bildirilenlere göre söz konusu sorun, gaz pedalı bırakıldığında oluşan enerjiden yararlanan rejeneratif fren sistemi ile ilgili.

Konu hakkında düzenleyici kurum, sorunun yavaşlama oranını belirsiz hale getirdiğini ve uzun süre gaz pedalına basıldığında sürücülerin uyarılmadığını söylüyor. Dolayısıyla bunun bir güvenlik sorunu teşkil ettiği ve çarpışma iskini artırabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Tesla'nın, sorunu çözmek için 1,1 milyon araca kablosuz bir yazılım düzeltmesi göndermesi gerekecek.

Panasonic'ten üzen karar: Tesla'nın yeni pilleri gecikecek 21 sa. önce eklendi

Bilmeyenler için Çin, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri konumunda. Son raporlara göre otomotiv devi, 2021 yılında 13,8 milyar dolar, 2022 yılında ise 18,2 milyar dolarlık gelir sağladı. Ancak bir süredir devam eden geri çağırma haberleri, önemli bir gerilemeye neden olmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor: İşte nedeni