Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
Cuma günü yapılan açıklamada Çin'in Piyasa Düzenleme İdaresi, belirli Tesla modellerinde güvenlik risklerini artırabilecek frenleme ve hızlanma kusuru tespit edildiğini duyurdu. Bildirilenlere göre söz konusu sorun, gaz pedalı bırakıldığında oluşan enerjiden yararlanan rejeneratif fren sistemi ile ilgili.
Konu hakkında düzenleyici kurum, sorunun yavaşlama oranını belirsiz hale getirdiğini ve uzun süre gaz pedalına basıldığında sürücülerin uyarılmadığını söylüyor. Dolayısıyla bunun bir güvenlik sorunu teşkil ettiği ve çarpışma iskini artırabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Tesla'nın, sorunu çözmek için 1,1 milyon araca kablosuz bir yazılım düzeltmesi göndermesi gerekecek.
Bilmeyenler için Çin, Tesla'nın en büyük pazarlarından biri konumunda. Son raporlara göre otomotiv devi, 2021 yılında 13,8 milyar dolar, 2022 yılında ise 18,2 milyar dolarlık gelir sağladı. Ancak bir süredir devam eden geri çağırma haberleri, önemli bir gerilemeye neden olmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.