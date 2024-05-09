Tesla’nın otonom sürüş özelliği FSD büyük bir güncelleme alıyor

Tesla, FSD yazılımını güncelliyor
Musk’a göre FSD, bir araçta olan en iyi otonom sürüş özelliği konumunda ve firma, tam anlamıyla otonom olarak çalışan sürüş sistemini piyasaya sürmeye çok yakın. Elbette Musk biraz abartmayı seviyor ancak söylediklerinde haklılık payı bulunuyor. Firma, mevcut FSD 12.3.x sürümleriyle kullanıcılarında olumlu geri dönüşler alıyor ve aktif bir şekilde FSD v12.4 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Musk, FSD v12.4'ün önümüzdeki hafta yayınlanacağını da açıklamış durumda.
Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada FSD v12.4’ün neredeyse tamamen yeniden eğitilmiş modellere sahip olduğunu belirtti. Yazılım üzerinde son rötuşları yaptıklarını söyleyen Musk, bunların konfor odaklı olduğunu çünkü bazen sistemin çok hızlı hızlanabildiğini veya fren yapabildiğini aktarıyor. Ek olarak yeni sürümde FSD (Denetimli), denetimsiz sürüşe kıyasla sık sık mikro ayarlamalar yapmak zorunda bırakmayacak. Tesla, FSD’nin kabiliyetini artırmak için yazılımın eğitildiği ve işletildiği sistemlerini binlerce Nvidia GPU ile genişletmiş ve genişletmeye de devam ediyor. CEO’ya göre Tesla artık hesaplama gücü ile kısıtlanmıyor ve böylelikle FSD ekibi sinir ağlarını eğitmek için geniş bir kaynak bulabiliyor.
Hatırlanacağı üzere Tesla, geçtiğimiz haftalarda FSD yazılımı 1 ay boyunca ücretsiz yapmıştı. Buradan elde edilen geniş bilgiler de eğitim sürecinde değerli bilgiler sunuyor. Öte yandan Musk, v12.5 ve 12.6 sürümlerinin de test aşamalarında olduğunu belirtiyor. Tesla, bu sürümlerde ek yönlü bir yolda ilerlerken yolun kapanmasıyla karşılaşmak ve yeni bir rota bulmak için geri dönmek zorunda kalmak gibi nadir ancak can sıkıcı durumları çözmeye çalışıyor. Bu gibi kapanma durumları olduğunda yolun kapandığını tespit eden Tesla aracı, filonun geri kalanına da bu bilgiyi iletecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.