Tesla’nın otonom sürüş özelliği FSD büyük bir güncelleme alıyor

Tam Boyutta Gör Tesla, gelecek planlarının önemli bir bölümüne tamamıyla kendi kendine otonom olarak ilerleyen robotaksi aranı yerleştirdi. Tesla Robotaksi, Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacakken firmanın Full Self-Driving (FSD) otonom sürüş özelliği üzerinde çalışmaları da devam ediyor. CEO Elon Musk’a göre yaklaşan FSD v12.4 güncellemesi son derece kapsamlı olacak.

Tesla, FSD yazılımını güncelliyor

Musk’a göre FSD, bir araçta olan en iyi otonom sürüş özelliği konumunda ve firma, tam anlamıyla otonom olarak çalışan sürüş sistemini piyasaya sürmeye çok yakın. Elbette Musk biraz abartmayı seviyor ancak söylediklerinde haklılık payı bulunuyor. Firma, mevcut FSD 12.3.x sürümleriyle kullanıcılarında olumlu geri dönüşler alıyor ve aktif bir şekilde FSD v12.4 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Musk, FSD v12.4'ün önümüzdeki hafta yayınlanacağını da açıklamış durumda.

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Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada FSD v12.4’ün neredeyse tamamen yeniden eğitilmiş modellere sahip olduğunu belirtti. Yazılım üzerinde son rötuşları yaptıklarını söyleyen Musk, bunların konfor odaklı olduğunu çünkü bazen sistemin çok hızlı hızlanabildiğini veya fren yapabildiğini aktarıyor. Ek olarak yeni sürümde FSD (Denetimli), denetimsiz sürüşe kıyasla sık sık mikro ayarlamalar yapmak zorunda bırakmayacak. Tesla, FSD’nin kabiliyetini artırmak için yazılımın eğitildiği ve işletildiği sistemlerini binlerce Nvidia GPU ile genişletmiş ve genişletmeye de devam ediyor. CEO’ya göre Tesla artık hesaplama gücü ile kısıtlanmıyor ve böylelikle FSD ekibi sinir ağlarını eğitmek için geniş bir kaynak bulabiliyor.

Hatırlanacağı üzere Tesla, geçtiğimiz haftalarda FSD yazılımı 1 ay boyunca ücretsiz yapmıştı. Buradan elde edilen geniş bilgiler de eğitim sürecinde değerli bilgiler sunuyor. Öte yandan Musk, v12.5 ve 12.6 sürümlerinin de test aşamalarında olduğunu belirtiyor. Tesla, bu sürümlerde ek yönlü bir yolda ilerlerken yolun kapanmasıyla karşılaşmak ve yeni bir rota bulmak için geri dönmek zorunda kalmak gibi nadir ancak can sıkıcı durumları çözmeye çalışıyor. Bu gibi kapanma durumları olduğunda yolun kapandığını tespit eden Tesla aracı, filonun geri kalanına da bu bilgiyi iletecek.

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Tesla’nın otonom sürüş özelliği FSD büyük bir güncelleme alıyor