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    Tesla’nın otonom sürüş özelliği FSD büyük bir güncelleme alıyor

    Tesla, araçların için sunduğu Full Self-Driving (FSD) otonom sürüş özelliğini sürekli olarak güncelliyor. Elon Musk ise FSD v12.4 güncellemesinin oldukça kapsamlı olduğunu ifade ediyor.
    Tesla’nın otonom sürüş özelliği FSD büyük bir güncelleme alıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, gelecek planlarının önemli bir bölümüne tamamıyla kendi kendine otonom olarak ilerleyen robotaksi aranı yerleştirdi. Tesla Robotaksi, Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacakken firmanın Full Self-Driving (FSD) otonom sürüş özelliği üzerinde çalışmaları da devam ediyor. CEO Elon Musk’a göre yaklaşan FSD v12.4 güncellemesi son derece kapsamlı olacak.

    Tesla, FSD yazılımını güncelliyor

    Musk’a göre FSD, bir araçta olan en iyi otonom sürüş özelliği konumunda ve firma, tam anlamıyla otonom olarak çalışan sürüş sistemini piyasaya sürmeye çok yakın. Elbette Musk biraz abartmayı seviyor ancak söylediklerinde haklılık payı bulunuyor. Firma, mevcut FSD 12.3.x sürümleriyle kullanıcılarında olumlu geri dönüşler alıyor ve aktif bir şekilde FSD v12.4 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Musk, FSD v12.4'ün önümüzdeki hafta yayınlanacağını da açıklamış durumda.

    Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada FSD v12.4’ün neredeyse tamamen yeniden eğitilmiş modellere sahip olduğunu belirtti. Yazılım üzerinde son rötuşları yaptıklarını söyleyen Musk, bunların konfor odaklı olduğunu çünkü bazen sistemin çok hızlı hızlanabildiğini veya fren yapabildiğini aktarıyor. Ek olarak yeni sürümde FSD (Denetimli), denetimsiz sürüşe kıyasla sık sık mikro ayarlamalar yapmak zorunda bırakmayacak. Tesla, FSD’nin kabiliyetini artırmak için yazılımın eğitildiği ve işletildiği sistemlerini binlerce Nvidia GPU ile genişletmiş ve genişletmeye de devam ediyor. CEO’ya göre Tesla artık hesaplama gücü ile kısıtlanmıyor ve böylelikle FSD ekibi sinir ağlarını eğitmek için geniş bir kaynak bulabiliyor.

    Hatırlanacağı üzere Tesla, geçtiğimiz haftalarda FSD yazılımı 1 ay boyunca ücretsiz yapmıştı. Buradan elde edilen geniş bilgiler de eğitim sürecinde değerli bilgiler sunuyor. Öte yandan Musk, v12.5 ve 12.6 sürümlerinin de test aşamalarında olduğunu belirtiyor. Tesla, bu sürümlerde ek yönlü bir yolda ilerlerken yolun kapanmasıyla karşılaşmak ve yeni bir rota bulmak için geri dönmek zorunda kalmak gibi nadir ancak can sıkıcı durumları çözmeye çalışıyor. Bu gibi kapanma durumları olduğunda yolun kapandığını tespit eden Tesla aracı, filonun geri kalanına da bu bilgiyi iletecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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