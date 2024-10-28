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    Elon Musk’tan eski Tesla sahiplerini üzecek ve kızdıracak açıklama

    Elon Musk, eski Tesla araçlarında tam otonom sürüşün (Full Self-Driving) mümkün olmayacağını kabul etti. Bu itiraf, yıllarca verilen sözlerin tam tersine işaret ediyor.

    Elon Musk’tan eski Tesla sahiplerini kızdıracak açıklama Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisine yönelik uzun süredir devam eden yolculuğu, beklenenden daha karmaşık ve uzun bir sürece işaret ediyor. Şirket CEO’su Elon Musk, Tesla’nın daha eski model araçlarında tam otonom sürüşe (Full Self-Driving/FSD) ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Bu açıklama, tüm Tesla araçlarının kendi kendine sürüş yeteneğine sahip olacağı yönündeki yıllardır süren vaatlerle tezat oluşturuyor. Zira Musk, yıllardır denetim gerektirmeyen FSD'nin "çok yakında" olduğunu söylüyordu.Musk, FSD'nin "bu yıl" veya "gelecek yıl" gerçekten otonom olacağını o kadar çok iddia etti ki şirketi yakından takip edenler arasında alay konusu haline geldi.

    Tüm Tesla’lar otonom olamayacak

    Tesla’nın 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından düzenlenen bir telekonferansta konuşan Musk, Tesla’nın eski donanım sistemlerine sahip araçlarının tam otonom sürüşe ulaşamayabileceğini kabul etti. Şirketin en yeni otopilot sistemi donanımı olan HW4, geçen yıl tanıtılmış ve önceki nesil HW3’e göre çok daha güçlü olduğu ifade edilmişti. Musk, HW4’ün işlevsellik bakımından HW3’e kıyasla çok daha fazla yeteneğe sahip olduğunu ve HW3’e tam otonom sürüş işlevlerini eklemenin ciddi bir çaba gerektirdiğini söyledi: “HW3'ün denetimsiz FSD'ye izin veren güvenlik seviyesine ulaşamama ihtimali var.”

    tesla cybercab, robovan Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın direksiyon ve pedalsız tam otonom araçları Cybercab ve Robovan.

    Musk’ın bu açıklamaları, özellikle FSD paketi satın alan HW3 donanımlı Tesla sahipleri için bir hayal kırıklığı yarattı. Musk, kullanıcıların yaşadığı bu potansiyel memnuniyetsizliği azaltmak için HW3 donanımlı araç sahiplerine ücretsiz yükseltme sunmayı düşündüğünü belirtti. Ancak bu yükseltme, maliyet açısından Tesla’ya büyük bir yük getirebilir. HW4 sistemi, farklı bir güç ve kamera bağlantısına sahip olmanın yanı sıra farklı bir bilgisayar formuna sahip. Bu nedenle, mevcut araçları HW4 ile güncellemek teknik olarak karmaşık ve maliyetli bir süreç olabilir.

    HW4, HW3’teki kameralara kıyasla çok daha yüksek çözünürlük ve düşük ışık performansı sunuyor. Bu, gece görüşü gibi zorlu koşullarda Tesla araçlarının performansını yükseltiyor. Ancak, tam otonom sürüşe ulaşmak için HW4 kamerasının da yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz net değil.

    Öte yandan halihazırda yaklaşık 500.000 Tesla sahibi, kamuya açık yollarda kullanılmak üzere araçlarında FSD (Tam Otonom Sürüş-Full Self-Driving) özelliğini etkinleştirmiş durumda. Tesla, ismine rağmen FSD sisteminin araçları tamamen otonom hale getirmediği konusunda ise net. Firma ayrıca FSD sahiplerinin her an müdahale edebilecek şekilde tetikte olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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