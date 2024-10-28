Elon Musk’tan eski Tesla sahiplerini üzecek ve kızdıracak açıklama

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Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisine yönelik uzun süredir devam eden yolculuğu, beklenenden daha karmaşık ve uzun bir sürece işaret ediyor. Şirket CEO’su Elon Musk, Tesla’nın daha eski model araçlarında tam otonom sürüşe (Full Self-Driving/FSD) ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Bu açıklama, tüm Tesla araçlarının kendi kendine sürüş yeteneğine sahip olacağı yönündeki yıllardır süren vaatlerle tezat oluşturuyor. Zira Musk, yıllardır denetim gerektirmeyen FSD'nin "çok yakında" olduğunu söylüyordu.Musk, FSD'nin "bu yıl" veya "gelecek yıl" gerçekten otonom olacağını o kadar çok iddia etti ki şirketi yakından takip edenler arasında alay konusu haline geldi.

Tüm Tesla’lar otonom olamayacak

Tesla’nın 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından düzenlenen bir telekonferansta konuşan Musk, Tesla’nın eski donanım sistemlerine sahip araçlarının tam otonom sürüşe ulaşamayabileceğini kabul etti. Şirketin en yeni otopilot sistemi donanımı olan HW4, geçen yıl tanıtılmış ve önceki nesil HW3’e göre çok daha güçlü olduğu ifade edilmişti. Musk, HW4’ün işlevsellik bakımından HW3’e kıyasla çok daha fazla yeteneğe sahip olduğunu ve HW3’e tam otonom sürüş işlevlerini eklemenin ciddi bir çaba gerektirdiğini söyledi: “HW3'ün denetimsiz FSD'ye izin veren güvenlik seviyesine ulaşamama ihtimali var.”

Musk’ın bu açıklamaları, özellikle FSD paketi satın alan HW3 donanımlı Tesla sahipleri için bir hayal kırıklığı yarattı. Musk, kullanıcıların yaşadığı bu potansiyel memnuniyetsizliği azaltmak için HW3 donanımlı araç sahiplerine ücretsiz yükseltme sunmayı düşündüğünü belirtti. Ancak bu yükseltme, maliyet açısından Tesla’ya büyük bir yük getirebilir. HW4 sistemi, farklı bir güç ve kamera bağlantısına sahip olmanın yanı sıra farklı bir bilgisayar formuna sahip. Bu nedenle, mevcut araçları HW4 ile güncellemek teknik olarak karmaşık ve maliyetli bir süreç olabilir.

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HW4, HW3’teki kameralara kıyasla çok daha yüksek çözünürlük ve düşük ışık performansı sunuyor. Bu, gece görüşü gibi zorlu koşullarda Tesla araçlarının performansını yükseltiyor. Ancak, tam otonom sürüşe ulaşmak için HW4 kamerasının da yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz net değil.

Öte yandan halihazırda yaklaşık 500.000 Tesla sahibi, kamuya açık yollarda kullanılmak üzere araçlarında FSD (Tam Otonom Sürüş-Full Self-Driving) özelliğini etkinleştirmiş durumda. Tesla, ismine rağmen FSD sisteminin araçları tamamen otonom hale getirmediği konusunda ise net. Firma ayrıca FSD sahiplerinin her an müdahale edebilecek şekilde tetikte olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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Elon Musk’tan eski Tesla sahiplerini kızdıracak açıklama