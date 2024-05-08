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    Tesla, otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar'ın en büyük müşterisi oldu

    Sürücüsüz otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, ilk çeyrekte şirketin en büyük müşterisi oldu.
    Tesla, LiDAR üreticisi Luminar'ın en büyük müşterisi oldu Tam Boyutta Gör
    Sürücüsüz otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar Technologies yaptığı açıklamada, Tesla'nın ilk çeyrekte en büyük müşterisi olduğunu ve dönem boyunca 21 milyon dolarlık toplam gelirinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu söyledi. Bu biraz ilginç zira Tesla ve Elon Musk’ın LiDAR sensörlerine bakışı şimdiye kadar olumsuzdu.

    Tesla, araçlarında LiDAR mı kullanacak?

    Bilindiği üzere Tesla'nın satılan elektrikli araçlarında LiDAR kullanılmıyor. Kullanmamaktan ziyade CEO Elon Musk’ın LiDAR sensörlerine olan bakışı da oldukça olumsuz: CEO, 2019 yılında "LiDAR aptalların işidir. Ve LiDAR’a güvenen herkes sonunda mahvolur” demişti. Hatta LiDAR için “koltuk değneği” nitelendirmesi yapmıştı.

    Bilmeyenler için, ışık algılama ve menzil belirleme anlamına gelen LiDAR, nesnelerden yansıyan ışık sinyalleri göndererek otonom sürüş sistemlerinin ve sürücü destek yazılımlarının yolun üç boyutlu bir haritasını çıkarmasını sağlıyor. Birçok otonom sürüş şirketi ve uzman bu sensörü özellikle ışığın az olduğu durumlarda çok önemli bir bileşen olarak görüyor.

    Tesla son yıllarda radar ve ses sensörleri gibi diğer sensörleri ortada kaldırarak Autopilot ve FSD otonom yazılımlarını sadece kamera destekli hale getirdi. Ancak görünüşe göre Tesla, bir süredir “koltuk değneği” stokluyor. Luminar'a göre, bireysel lidar sensörlerinin maliyeti yazılım dahil yaklaşık 1.000 dolar değerinde. Basit bir matematikle Tesla’nın en az 2.100 LiDAR sensör aldığını söyleyebiliriz.

    Dolayısıyla bu sayı elbette tüm Tesla araçları için yeterli değil. Ancak Tesla, bir süredir kendi tam otonom robotaksi aracı üzerinde çalışıyor. Firma aynı zamanda ABD’deki bazı şehirlerde kendi otonom filosunu test ediyor. Tesla’nın satın aldığı Luminar sensörleriyle ne yapacağı belirsiz ancak bunlar muhtemelen testler için kullanılacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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