Tesla, otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar'ın en büyük müşterisi oldu

Tam Boyutta Gör Sürücüsüz otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar Technologies yaptığı açıklamada, Tesla'nın ilk çeyrekte en büyük müşterisi olduğunu ve dönem boyunca 21 milyon dolarlık toplam gelirinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu söyledi. Bu biraz ilginç zira Tesla ve Elon Musk’ın LiDAR sensörlerine bakışı şimdiye kadar olumsuzdu.

Tesla, araçlarında LiDAR mı kullanacak?

Bilindiği üzere Tesla'nın satılan elektrikli araçlarında LiDAR kullanılmıyor. Kullanmamaktan ziyade CEO Elon Musk’ın LiDAR sensörlerine olan bakışı da oldukça olumsuz: CEO, 2019 yılında "LiDAR aptalların işidir. Ve LiDAR’a güvenen herkes sonunda mahvolur” demişti. Hatta LiDAR için “koltuk değneği” nitelendirmesi yapmıştı.

Bilmeyenler için, ışık algılama ve menzil belirleme anlamına gelen LiDAR, nesnelerden yansıyan ışık sinyalleri göndererek otonom sürüş sistemlerinin ve sürücü destek yazılımlarının yolun üç boyutlu bir haritasını çıkarmasını sağlıyor. Birçok otonom sürüş şirketi ve uzman bu sensörü özellikle ışığın az olduğu durumlarda çok önemli bir bileşen olarak görüyor.

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Tesla son yıllarda radar ve ses sensörleri gibi diğer sensörleri ortada kaldırarak Autopilot ve FSD otonom yazılımlarını sadece kamera destekli hale getirdi. Ancak görünüşe göre Tesla, bir süredir “koltuk değneği” stokluyor. Luminar'a göre, bireysel lidar sensörlerinin maliyeti yazılım dahil yaklaşık 1.000 dolar değerinde. Basit bir matematikle Tesla’nın en az 2.100 LiDAR sensör aldığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla bu sayı elbette tüm Tesla araçları için yeterli değil. Ancak Tesla, bir süredir kendi tam otonom robotaksi aracı üzerinde çalışıyor. Firma aynı zamanda ABD’deki bazı şehirlerde kendi otonom filosunu test ediyor. Tesla’nın satın aldığı Luminar sensörleriyle ne yapacağı belirsiz ancak bunlar muhtemelen testler için kullanılacaktır.

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Tesla, LiDAR üreticisi Luminar'ın en büyük müşterisi oldu