Tesla, otomobiller için LiDAR sensörleri üreten Luminar'ın en büyük müşterisi oldu

Tesla, araçlarında LiDAR mı kullanacak?
Bilindiği üzere Tesla'nın satılan elektrikli araçlarında LiDAR kullanılmıyor. Kullanmamaktan ziyade CEO Elon Musk’ın LiDAR sensörlerine olan bakışı da oldukça olumsuz: CEO, 2019 yılında "LiDAR aptalların işidir. Ve LiDAR’a güvenen herkes sonunda mahvolur” demişti. Hatta LiDAR için “koltuk değneği” nitelendirmesi yapmıştı.
Bilmeyenler için, ışık algılama ve menzil belirleme anlamına gelen LiDAR, nesnelerden yansıyan ışık sinyalleri göndererek otonom sürüş sistemlerinin ve sürücü destek yazılımlarının yolun üç boyutlu bir haritasını çıkarmasını sağlıyor. Birçok otonom sürüş şirketi ve uzman bu sensörü özellikle ışığın az olduğu durumlarda çok önemli bir bileşen olarak görüyor.
Tesla son yıllarda radar ve ses sensörleri gibi diğer sensörleri ortada kaldırarak Autopilot ve FSD otonom yazılımlarını sadece kamera destekli hale getirdi. Ancak görünüşe göre Tesla, bir süredir “koltuk değneği” stokluyor. Luminar'a göre, bireysel lidar sensörlerinin maliyeti yazılım dahil yaklaşık 1.000 dolar değerinde. Basit bir matematikle Tesla’nın en az 2.100 LiDAR sensör aldığını söyleyebiliriz.
Dolayısıyla bu sayı elbette tüm Tesla araçları için yeterli değil. Ancak Tesla, bir süredir kendi tam otonom robotaksi aracı üzerinde çalışıyor. Firma aynı zamanda ABD’deki bazı şehirlerde kendi otonom filosunu test ediyor. Tesla’nın satın aldığı Luminar sensörleriyle ne yapacağı belirsiz ancak bunlar muhtemelen testler için kullanılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.