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    Anlık Bildirim

    Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı

    Tesla’nın bir süredir Türkiye pazarına gireceği biliniyordu. Bugün düzenlenen bir etkinlik kapsamında Türkiye pazarına giren Tesla Model Y’nin fiyatı ve diğer detayları açıklandı.
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    Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tesla geçtiğimiz dönemlerde Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Elektrikli otomobil üreticisi buğun düzenlediği etkinlik kapsamında resmi olarak piyasaya giriş yaptığını ilan etti. Tesla, Türkiye pazarına ilk olarak Model Y otomobilini getireceğini ve aracın yarından itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu. Peki Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar?

    Tesla Model Y Türkiye’de

    Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, Türkiye pazarına Berlin Gigafactory tesisinden gönderilecek. Haftalık 5 bin üretim kapasitesine ulaşan bu tesisin oluşabilecek talebi karşılayabileceği aktarılıyor. Tesla Model Y Türkiye fiyatı ise 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Bu fiyat arkadan itişli 455 km menzile sahip temel versiyon. Model Y Long Range versiyon ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya adımını atacak. Bu versiyon çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip ve menzili 533 km. Model Y Performance versiyonu ise aracın en üst paketi. Bu versiyonun da yine çift motorlu dört çeker aktarma organına sahipken menzili ise 514 km. Tesla Model Y otomobiller fabrikada takılacak BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek. FSD (Full-Self-Driving) otonom sürüş özelliğinin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

    Tesla Model Y nasıl sipariş verilir?

    Tesla Model Y, yine Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden 4 Nisan tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. Ön sipariş fiyatı 10.000 TL olacak. Araç teslimatları ise Mayıs ayında gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise Merter’de açılacak.

    Tesla şarj istasyonları nerede?

    Ön siparişlerle birlikte yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 Supercharger şarj istasyonu devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında olacak. Diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak. Son olarak açıklanan fiyatların teslimat tarihine kadar değişebileceği de belirtiliyor. Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak gibi görünüyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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