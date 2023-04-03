Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı

Tesla Model Y, yine Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden 4 Nisan tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. Ön sipariş fiyatı 10.000 TL olacak. Araç teslimatları ise Mayıs ayında gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise Merter’de açılacak.
Tesla şarj istasyonları nerede?
Ön siparişlerle birlikte yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 Supercharger şarj istasyonu devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında olacak. Diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak. Son olarak açıklanan fiyatların teslimat tarihine kadar değişebileceği de belirtiliyor. Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak gibi görünüyor.
694 Kişi Okuyor (82 Üye, 612 Misafir) 158 Masaüstü 536 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5416 kez okundu.
24 kişi, toplam 28 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, tesla model y ve