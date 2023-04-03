Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Tesla geçtiğimiz dönemlerde Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Elektrikli otomobil üreticisi buğun düzenlediği etkinlik kapsamında resmi olarak piyasaya giriş yaptığını ilan etti. Tesla, Türkiye pazarına ilk olarak Model Y otomobilini getireceğini ve aracın yarından itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu. Peki Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y Türkiye’de

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, Türkiye pazarına Berlin Gigafactory tesisinden gönderilecek. Haftalık 5 bin üretim kapasitesine ulaşan bu tesisin oluşabilecek talebi karşılayabileceği aktarılıyor. Tesla Model Y Türkiye fiyatı ise 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Bu fiyat arkadan itişli 455 km menzile sahip temel versiyon. Model Y Long Range versiyon ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya adımını atacak. Bu versiyon çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip ve menzili 533 km. Model Y Performance versiyonu ise aracın en üst paketi. Bu versiyonun da yine çift motorlu dört çeker aktarma organına sahipken menzili ise 514 km. Tesla Model Y otomobiller fabrikada takılacak BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek. FSD (Full-Self-Driving) otonom sürüş özelliğinin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

Tesla Model Y nasıl sipariş verilir?

Tesla Model Y, yine Tesla’nın resmi internet sitesi üzerinden 4 Nisan tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. Ön sipariş fiyatı 10.000 TL olacak. Araç teslimatları ise Mayıs ayında gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise Merter’de açılacak.

İşte 2023'te Türkiye'de üretilen en yerli otomobil 6 sa. önce eklendi

Tesla şarj istasyonları nerede?

Ön siparişlerle birlikte yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 Supercharger şarj istasyonu devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında olacak. Diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak. Son olarak açıklanan fiyatların teslimat tarihine kadar değişebileceği de belirtiliyor. Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla resmen Türkiye’de: İşte ilk satışa çıkan model ve fiyatı