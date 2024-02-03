Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün 12. sürümü test edildi: "İnsan kullanıyormuş gibi"

Yazılımın önceki sürümleri insan tarafından yazılan kodlara dayanıyordu. 12. sürümde ise kodlar yerine gelişmiş yapay zeka öğrenme algoritmaları kullanılıyor.
"Robotun yerini insan almış gibi"
Tesla sahibi iki Youtuber olan AI Drivr ve WholeMarsBlog, FSD V12'yi deneyerek V11 ile karşılaştırdı. Kullanıcılar yeni sistemin çok daha sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Testi yapan kullanıcılardan bir yeni sürümün hissiyatını, "aracı süren robotun yerini insanın alması gibi" tanımlıyor. "Artık araç sürekli ne yapacağını hesaplıyormuş gibi gelmiyor, bunun yerine sadece yapıyor" diyerek sözlerine devam ediyor. FSD 12'nin çoğu senaryoda oldukça doğal ve kendinden emin davrandığı belirtiliyor.
Ancak sistemin hâlâ bazı sorunları var. Sistemin aracı tamamen durdurma süresi biraz uzun olduğundan ve insanlar da her zaman bu noktalardan karşıya geçmediği içindur işaretlerinin sorunolduğu belirtiliyor. Ayrıca yazılım park yerleri ve yaya geçidi tabelalarıyla sorun yaşayabiliyor.
AI Drivr'ın belirttiği gibi sistem, şuanki yeteneklerini Tesla'da yalnızca bir yıllık şirket içi eğitim sonucu kazandı. Daha fazla sürücü indirip sistemi kullandıkça, sistemin gelişmeye devam edeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.