Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün 12. sürümü test edildi: "İnsan kullanıyormuş gibi"

Tam Boyutta Gör Tesla'nın Full Self-Driving (FSD, Tam Otonom Sürüş) yazılımının 12. sürümü dağıtılmaya başlandı. Yazılımı test eden kullanıcılar deneyimlerini paylaşmaya başladı. Kullanıcıların değerlendirmeleri karışık ancak gerçek şu ki, yeni versiyon 11. sürüme göre büyük değişiklikler içeriyor.

Yazılımın önceki sürümleri insan tarafından yazılan kodlara dayanıyordu. 12. sürümde ise kodlar yerine gelişmiş yapay zeka öğrenme algoritmaları kullanılıyor.

"Robotun yerini insan almış gibi"

Tesla sahibi iki Youtuber olan AI Drivr ve WholeMarsBlog, FSD V12'yi deneyerek V11 ile karşılaştırdı. Kullanıcılar yeni sistemin çok daha sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Testi yapan kullanıcılardan bir yeni sürümün hissiyatını, "aracı süren robotun yerini insanın alması gibi" tanımlıyor. "Artık araç sürekli ne yapacağını hesaplıyormuş gibi gelmiyor, bunun yerine sadece yapıyor" diyerek sözlerine devam ediyor. FSD 12'nin çoğu senaryoda oldukça doğal ve kendinden emin davrandığı belirtiliyor.

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Ancak sistemin hâlâ bazı sorunları var. Sistemin aracı tamamen durdurma süresi biraz uzun olduğundan ve insanlar da her zaman bu noktalardan karşıya geçmediği içindur işaretlerinin sorunolduğu belirtiliyor. Ayrıca yazılım park yerleri ve yaya geçidi tabelalarıyla sorun yaşayabiliyor.

AI Drivr'ın belirttiği gibi sistem, şuanki yeteneklerini Tesla'da yalnızca bir yıllık şirket içi eğitim sonucu kazandı. Daha fazla sürücü indirip sistemi kullandıkça, sistemin gelişmeye devam edeceği belirtiliyor.

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Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün 12. sürümü test edildi