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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün 12. sürümü test edildi: "İnsan kullanıyormuş gibi"

    Tesla'nın Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) yazılımının 12. sürümü dağıtılmaya başlandı. Yazılımı test eden kullanıcıların deneyimleri büyük değişikliklerin olduğunu gösteriyor.
    Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün 12. sürümü test edildi Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Full Self-Driving (FSD, Tam Otonom Sürüş) yazılımının 12. sürümü dağıtılmaya başlandı. Yazılımı test eden kullanıcılar deneyimlerini paylaşmaya başladı. Kullanıcıların değerlendirmeleri karışık ancak gerçek şu ki, yeni versiyon 11. sürüme göre büyük değişiklikler içeriyor.

    Yazılımın önceki sürümleri insan tarafından yazılan kodlara dayanıyordu. 12. sürümde ise kodlar yerine gelişmiş yapay zeka öğrenme algoritmaları kullanılıyor. 

    "Robotun yerini insan almış gibi"

    Tesla sahibi iki Youtuber olan AI Drivr ve WholeMarsBlog, FSD V12'yi deneyerek V11 ile karşılaştırdı. Kullanıcılar yeni sistemin çok daha sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Testi yapan kullanıcılardan bir yeni sürümün hissiyatını, "aracı süren robotun yerini insanın alması gibi"  tanımlıyor. "Artık araç sürekli ne yapacağını hesaplıyormuş gibi gelmiyor, bunun yerine sadece yapıyor" diyerek sözlerine devam ediyor. FSD 12'nin çoğu senaryoda oldukça doğal ve kendinden emin davrandığı belirtiliyor.

    Ancak sistemin hâlâ bazı sorunları var. Sistemin aracı tamamen durdurma süresi biraz uzun olduğundan ve insanlar da her zaman bu noktalardan karşıya geçmediği içindur işaretlerinin sorunolduğu belirtiliyor. Ayrıca yazılım park yerleri ve yaya geçidi tabelalarıyla sorun yaşayabiliyor. 

    AI Drivr'ın belirttiği gibi sistem, şuanki yeteneklerini Tesla'da yalnızca bir yıllık şirket içi eğitim sonucu kazandı.  Daha fazla sürücü indirip sistemi kullandıkça, sistemin gelişmeye devam edeceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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