Tesla'nın Tam Otonom Sürüş yazılımı FSD 12, yakında geliyor: Çalışanlara test için dağıtıldı

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun zamandır geliştirdiği Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving, FSD) yazılımının 12. sürümünü yayınlamaya çok yakın. Teslascope tarafından aktarılan bilgiye göre, halka açılmadan önce şirketin bazı çalışanlarına test etmeleri için sunuldu.

FSD v12 ile Tesla araçları, trafik ışıkları, kavşaklar, sokaklar gibi karmaşık senaryoların üstesinden gelebilecek. Aynı zamanda Tesla sahipleri araçlarını uzaktan çağırma özelliğine kavuşacak. Yeni güncelleme ile ileride Tesla araçlarının robotaksi olarak kullanılmasının önü açılacak.

Tamamen yeni bir mimariyle geliyor

FSD v12, milyonlarca gerçek dünya video klibi verisini öğrenebilen bir sinir ağına dayanan tamamen yeni bir mimariye dayanıyor. Yeni yazılım, aracı kontrol etmek için insan tarafından yazılan önceki kodun aksine, "ağ yolu tabanlı" bir yaklaşım ile, ağın tahminlerini kullanarak en uygun rotayı izleyecek. Elon Musk'a göre bu, otomobili daha güvenli ve verimli hale getirecek.

Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı 23 sa. önce eklendi

Tesla, FSD v12 üzerinde uzun süredir çalışıyor. Yazılım birçok gecikme ve zorlukla karşı karşıya kaldı. Musk, güncellemeyi ilk olarak Nisan 2022'de duyurmuştu ve yıl sonuna kadar hazır olacağını söylemişti. Ancak Tesla'nın teknik engelleri ve düzenleyici kurumlarla ilgili sorunları aşmak zorunda kalması nedeniyle güncelleme birkaç kez geri çekildi. Hala Beta etiketi taşıyan yazılımda son aşamaya gelinmiş durumda. Elon Musk, FSD v12'nin yakında beta sürümünden çıkıp kararlı sürüm haline geleceğini belirtti.

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Tesla'nın Tam Otonom Sürüş yazılımı FSD 12, yakında geliyor