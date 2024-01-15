Tesla'nın Tam Otonom Sürüş yazılımı FSD 12, yakında geliyor: Çalışanlara test için dağıtıldı

FSD v12 ile Tesla araçları, trafik ışıkları, kavşaklar, sokaklar gibi karmaşık senaryoların üstesinden gelebilecek. Aynı zamanda Tesla sahipleri araçlarını uzaktan çağırma özelliğine kavuşacak. Yeni güncelleme ile ileride Tesla araçlarının robotaksi olarak kullanılmasının önü açılacak.
Tamamen yeni bir mimariyle geliyor
FSD v12, milyonlarca gerçek dünya video klibi verisini öğrenebilen bir sinir ağına dayanan tamamen yeni bir mimariye dayanıyor. Yeni yazılım, aracı kontrol etmek için insan tarafından yazılan önceki kodun aksine, "ağ yolu tabanlı" bir yaklaşım ile, ağın tahminlerini kullanarak en uygun rotayı izleyecek. Elon Musk'a göre bu, otomobili daha güvenli ve verimli hale getirecek.
Tesla, FSD v12 üzerinde uzun süredir çalışıyor. Yazılım birçok gecikme ve zorlukla karşı karşıya kaldı. Musk, güncellemeyi ilk olarak Nisan 2022'de duyurmuştu ve yıl sonuna kadar hazır olacağını söylemişti. Ancak Tesla'nın teknik engelleri ve düzenleyici kurumlarla ilgili sorunları aşmak zorunda kalması nedeniyle güncelleme birkaç kez geri çekildi. Hala Beta etiketi taşıyan yazılımda son aşamaya gelinmiş durumda. Elon Musk, FSD v12'nin yakında beta sürümünden çıkıp kararlı sürüm haline geleceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.