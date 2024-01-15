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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın Tam Otonom Sürüş yazılımı FSD 12, yakında geliyor: Çalışanlara test için dağıtıldı

    Tesla, uzun zamandır geliştirdiği Tam Otonom Sürüş yazılımının 12. sürümünü yayınlamaya çok yakın. Yazılım halka açılmadan önce şirketin bazı çalışanlarına test etmeleri için sunuldu.
    Tesla'nın Tam Otonom Sürüş yazılımı FSD 12, yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzun zamandır geliştirdiği Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving, FSD) yazılımının 12. sürümünü yayınlamaya çok yakın. Teslascope tarafından aktarılan bilgiye göre, halka açılmadan önce şirketin bazı çalışanlarına test etmeleri için sunuldu.

    FSD v12 ile Tesla araçları, trafik ışıkları, kavşaklar, sokaklar gibi karmaşık senaryoların üstesinden gelebilecek. Aynı zamanda Tesla sahipleri araçlarını uzaktan çağırma özelliğine kavuşacak. Yeni güncelleme ile ileride Tesla araçlarının robotaksi olarak kullanılmasının önü açılacak.

    Tamamen yeni bir mimariyle geliyor

    FSD v12, milyonlarca gerçek dünya video klibi verisini öğrenebilen bir sinir ağına dayanan tamamen yeni bir mimariye dayanıyor. Yeni yazılım, aracı kontrol etmek için insan tarafından yazılan önceki kodun aksine, "ağ yolu tabanlı" bir yaklaşım ile, ağın tahminlerini kullanarak en uygun rotayı izleyecek. Elon Musk'a göre bu, otomobili daha güvenli ve verimli hale getirecek.

    Tesla, FSD v12 üzerinde uzun süredir çalışıyor. Yazılım birçok gecikme ve zorlukla karşı karşıya kaldı. Musk, güncellemeyi ilk olarak Nisan 2022'de duyurmuştu ve yıl sonuna kadar hazır olacağını söylemişti. Ancak Tesla'nın teknik engelleri ve düzenleyici kurumlarla ilgili sorunları aşmak zorunda kalması nedeniyle güncelleme birkaç kez geri çekildi. Hala Beta etiketi taşıyan yazılımda son aşamaya gelinmiş durumda. Elon Musk, FSD v12'nin yakında beta sürümünden çıkıp kararlı sürüm haline geleceğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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