Tesla’nın ucuz Model Y versiyonu piyasaya adım atıyor

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, crossover segmentinde yer alan Model Y’nin daha ucuz bir versiyonunu Avrupa pazarına sokuyor. Arkadan çekişli Model Y için belirlenen fiyat ise ABD’ye göre şaşırtıcı derecede daha ucuz.

Tesla Model Y’nin en temel versiyonu olarak belirtebileceğimiz otomobil halihazırda birçok Avrupa pazarında satışa sunulmuş durumda. Model Y’nin bu yeni versiyonu arkadan çekişli ibaresiyle listelenirken normal modele göre birtakım özellik kırpmalarına sahip olduğunu görüyoruz. Mevcutta olan Model Y Long Range, yaklaşık olarak tek şarj ile 533 km menzil sunarken yeni versiyon 455 km menzile sahip.

Daha yavaş ama daha ucuz

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Azami hız tarafında aynı seviyede yani 214 km/s hız vadeden versiyon öte yandan 0’dan 100’e ise 6,9 saniyede ulaşıyor. Bu değer normal versiyona göre hayli yavaş zira standart model 3,5 saniyede 0'dan 100'e hızlanabiliyordu. Bununla birlikte yeni versiyonun öne çıktığı yer ise hiç şüphesiz fiyatı. Hollanda’da satılan Long Range’den 16.000 Euro daha ucuz olan yeni versiyon 50.000 Euro fiyat etiketine sahip. Ek olarak eğer bu yeni versiyon ABD’de satılsaydı, Amerika’daki mevcut en ucuz konfigürasyonlu Model Y’den yaklaşık 20.000 dolar daha ucuz olacaktı. Garip bir şekilde Avrupa'da çıkan bu yeni Model Y versiyonu Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3'ten bile daha ucuz durumda.

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Tesla’nın satışa sunduğu yeni Model Y versiyonu Aralık ile Şubat ayları arasında mevcut olacakken, otomobilin Gigafactory Berlin’de üretilip üretilmediği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Halihazırda Avrupa’da satılan çoğu Tesla aracının ise Gigafactory Shanghai’den ithal edildiği belirtiliyor. Fakat Berlin’de bulunan fabrikada daha ucuz bir Model Y üretmek için yeni pil hücreleri alındığı söylentileri mevcut.

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Tesla’nın ucuz Model Y versiyonu piyasaya adım atıyor