Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın ucuz Model Y versiyonu piyasaya adım atıyor

    Tesla crossover elektrikli otomobili Model Y’nin arkadan çekişli daha ucuz bir versiyonunu Avrupa’da satışa çıkardı. Öte yandan otomobilin ABD modelinden çok daha ucuz olması ise dikkat çekti.
    1

    Tesla’nın ucuz Model Y versiyonu piyasaya adım atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, crossover segmentinde yer alan Model Y’nin daha ucuz bir versiyonunu Avrupa pazarına sokuyor. Arkadan çekişli Model Y için belirlenen fiyat ise ABD’ye göre şaşırtıcı derecede daha ucuz.

    Tesla Model Y’nin en temel versiyonu olarak belirtebileceğimiz otomobil halihazırda birçok Avrupa pazarında satışa sunulmuş durumda. Model Y’nin bu yeni versiyonu arkadan çekişli ibaresiyle listelenirken normal modele göre birtakım özellik kırpmalarına sahip olduğunu görüyoruz. Mevcutta olan Model Y Long Range, yaklaşık olarak tek şarj ile 533 km menzil sunarken yeni versiyon 455 km menzile sahip.

    Daha yavaş ama daha ucuz 

    Tesla’nın ucuz Model Y versiyonu piyasaya adım atıyor
    Tam Boyutta Gör
    rik

    Azami hız tarafında aynı seviyede yani 214 km/s hız vadeden versiyon öte yandan 0’dan 100’e ise 6,9 saniyede ulaşıyor. Bu değer normal versiyona göre hayli yavaş zira standart model 3,5 saniyede 0'dan 100'e hızlanabiliyordu. Bununla birlikte yeni versiyonun öne çıktığı yer ise hiç şüphesiz fiyatı. Hollanda’da satılan Long Range’den 16.000 Euro daha ucuz olan yeni versiyon 50.000 Euro fiyat etiketine sahip. Ek olarak eğer bu yeni versiyon ABD’de satılsaydı, Amerika’daki mevcut en ucuz konfigürasyonlu Model Y’den yaklaşık 20.000 dolar daha ucuz olacaktı. Garip bir şekilde Avrupa'da çıkan bu yeni Model Y versiyonu Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3'ten bile daha ucuz durumda.

    Tesla’nın satışa sunduğu yeni Model Y versiyonu Aralık ile Şubat ayları arasında mevcut olacakken, otomobilin Gigafactory Berlin’de üretilip üretilmediği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Halihazırda Avrupa’da satılan çoğu Tesla aracının ise Gigafactory Shanghai’den ithal edildiği belirtiliyor. Fakat Berlin’de bulunan fabrikada daha ucuz bir Model Y üretmek için yeni pil hücreleri alındığı söylentileri mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız