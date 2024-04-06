Tesla'nın yeni üretim yöntemi, üretim maliyetlerini yarıya indirebilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın merakla beklenen 25.000 dolarlık elektrikli otomobili, uygun fiyatlı olmasının ötesinde maliyetleri önemli ölçüde azaltacak yenilikçi bir üretim yaklaşımını benimseyecek. Tesla, yeni üretim yaklaşımını "unboxed" (kutusuz) yöntem olarak adlandırıyor.

Üretim maliyetleri yarıya inebilir

Tesla, geleneksel tek bir montaj hattı yerine, aracın farklı bileşenlerini aynı anda monte etmek için küçük işçi ekipleri oluşturmayı planlıyor. Daha sonra monte edilen farklı bileşenler son montaj aşamsında birleştiriliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, üretim maliyetlerini yarıya indirme ve üretim ayak izini %40'ın üzerinde azaltma potansiyeli taşıyor.

Henry Ford'un 1913'te Model T için montaj hattını icat etmesinden bu yana, otomobillerin büyük çoğunluğu bu şekilde üretildi. Ancak Tesla yöneticileri, bu yaklaşımın pek çok verimsiz yönünün olduğunu belirtiyor. Örneğin, geleneksel yöntemde bir aracın tamamı boyanırken, Tesla'nın yönteminde sadece boyanması gereken parçalar boyanabilecek. Elon Musk, yeni üretim sisteminin devrim niteliğinde olduğunu ve geleneksel üretim sisteminde çok daha gelişmiş olduğunu söylüyor.

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Bazı analistler Tesla'nın bu süreci kullanarak %50'ye kadar tasarruf edebileceğine inanırken, Bloomberg Intelligence analistleri ise üretim maliyetlerinde %33 seviyesinde düşüş olabileceğini öngörüyor. Kutusuz yöntem, potansiyel olarak önemli avantajlara sahip olsa da, henüz kendini ispat etmiş bir yöntem olmadığı için üretimde sorunlara ve gecikmelere yol açma potansiyeli de taşıyor.

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Tesla'nın yeni üretim yöntemi, maliyetleri yarıya indirebilir