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Tesla araçları, gelen yazılım güncellemesiyle birlikte artık yollardaki çukurları, bozuk kaldırımları ve diğer sürüş konforunu bozabilecek unsurları algılayabilecek yeni bir yeteneğe sahip oldu. Tesla’nın otomobilleri bu güncellemeyle elde ettikleri bilgileri “kaba yol haritası verilerini” oluşturmak için kullanacak. Bu sayede sürüş konforunu artırmak için aracın yüksekliği desteklenen modellerde otomatik olarak ayarlayacak.

Bu teknoloji rakipsiz değil

Elon Musk, bu özelliğin geleceğini 2020 yılında attığı bir tweet ile takipçileriyle paylaşmıştı ve ilk adım şimdi atılmış görünüyor. Gelen yazılım güncellemesinin detaylarında aracınızın, Tesla otomobilleri tarafından oluşturulan kaba yol haritası verilerini indirerek gerekli ayarları yapabileceği belirtiliyor. Bu, daha fazla Tesla aracı yola çıktığında veri setinin çok daha detaylı bir yapıya bürünmesi anlamına geliyor.

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Fakat gelen yazılım güncellemesinin sadece adaptif süspansiyonlu Tesla araçlarında çalışacağının altını çizmeliyiz. Bu özelliğe şimdilik Tesla Model S ve Model X otomobilleriyle uyumlu görünüyor. Model 3 ve Model Y bu özelliğe sahip olmasalar bile engebeli yolları tarayıp taramadıkları ise henüz belli değil.



Bozuk yol şartlarını tarayan yol teknoljisi üzerinde sadece Tesla çalışmıyor. Dev otomobil üreticileri halihazırda bunun için farklı çözümler üretmekte. Örneğin Ford, tekil çukurları dahi algılayabilen ve süspansiyonu anında ayarlaryabilen bir özelliği araçlarında kullanıyor.

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Tesla otomobiller artık yollardaki çukurları algılayabilecek