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    Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor

    Elektrikli otomobillerinde kablosuz şarj sunmak isteyen Tesla bu doğrultuda önemli bir satın alıma hazırlanıyor. Şirketin Freiburg merkezli Wiferion'u satın almak üzere olduğu ortaya çıktı.
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    Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın müşterilerine kablosuz şarj teknolojisi sunmayı planladığı biliniyor. Ancak firma henüz bu konuda herhangi bir ilerleme kaydetmiş değil. Basına yansıyan son bilgiler, bu yönde oldukça ciddi adımlar atıldığını gösteriyor.

    Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisinde uzmanlaşmış Alman Wiferion'u satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Freiburg kentinde faaliyet gösteren firmanın 2016 yılında kurulduğunu belirtelim. 2018 yılından bu yana elektrikli araçlar ve robotlar için kablosuz şarj tabanı satışı yapıyor.

    Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor Tam Boyutta Gör

    Daha önce ima etmişti

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Tesla, otomobilleri için kablosuz şarj çözümü üzerinde çalışsa da henüz ortada somut birşey yok. Muhtemelen şirket Wiferion'un geliştirdiği teknolojilere erişim sağlamak ve böylece zaman kazanmak amacıyla bu girişimi devralmaya karar verdi.

    Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, Mart ayındaki Yatırımcı Günü'nde kablosuz şarja olan ilgisini açıkça ima etmişti. Şirket yayınladığı görüntüde bir evin garajına park edilmiş kırmızı bir Tesla Model S'i kablosuz şarj pedinin üzerinde göstermişti. İki şirketin birleşmesi şüphesiz ki bu fikrin hayata geçirilmesini hızlandıracak.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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