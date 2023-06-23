Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor

Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisinde uzmanlaşmış Alman Wiferion'u satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Freiburg kentinde faaliyet gösteren firmanın 2016 yılında kurulduğunu belirtelim. 2018 yılından bu yana elektrikli araçlar ve robotlar için kablosuz şarj tabanı satışı yapıyor.
Daha önce ima etmişti
Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Tesla, otomobilleri için kablosuz şarj çözümü üzerinde çalışsa da henüz ortada somut birşey yok. Muhtemelen şirket Wiferion'un geliştirdiği teknolojilere erişim sağlamak ve böylece zaman kazanmak amacıyla bu girişimi devralmaya karar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D