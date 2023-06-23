Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın müşterilerine kablosuz şarj teknolojisi sunmayı planladığı biliniyor. Ancak firma henüz bu konuda herhangi bir ilerleme kaydetmiş değil. Basına yansıyan son bilgiler, bu yönde oldukça ciddi adımlar atıldığını gösteriyor.

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Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisinde uzmanlaşmış Alman Wiferion'u satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Freiburg kentinde faaliyet gösteren firmanın 2016 yılında kurulduğunu belirtelim. 2018 yılından bu yana elektrikli araçlar ve robotlar için kablosuz şarj tabanı satışı yapıyor.

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Daha önce ima etmişti

Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Tesla, otomobilleri için kablosuz şarj çözümü üzerinde çalışsa da henüz ortada somut birşey yok. Muhtemelen şirket Wiferion'un geliştirdiği teknolojilere erişim sağlamak ve böylece zaman kazanmak amacıyla bu girişimi devralmaya karar verdi.

Tam Boyutta Gör Tesla, Mart ayındaki Yatırımcı Günü'nde kablosuz şarja olan ilgisini açıkça ima etmişti. Şirket yayınladığı görüntüde bir evin garajına park edilmiş kırmızı bir Tesla Model S'i kablosuz şarj pedinin üzerinde göstermişti. İki şirketin birleşmesi şüphesiz ki bu fikrin hayata geçirilmesini hızlandıracak.

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Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor