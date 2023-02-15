Tesla, otopilot sisteminin donanımını güncelliyor ve hız limiti 322 km/s’e yükseltiliyor

Tam Boyutta Gör Tesla, otonom sürüş özellikleri için araçlarında kendi donanımını kullanıyor ve yakın bir zamanda şirket bu donanımı üst sürüme yükseltecek. Aktarılanlara göre Tesla, halihazırda Avrupalı ​​düzenleyicilerden Hardware 4.0 için gerekli onayı da almış durumda.

Dördüncü nesil otopilot donanımı geliyor

Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) otopilot sistemine hayat veren Hardware 3.0 donanımı yerini yakın zamanda Hardware 4.0’a (HW4) bırakacak. Tesla’nın yeni HW4 donanımı ile birlikte daha gelişmiş otopilot özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ne yazık ki ortaya çıkartılan Avrupa sertifikası, Tesla'nın 4. nesil Otopilot donanımında nelerin yer aldığına dair herhangi bir detay vermiyor. Sistemin, uzaktaki nesneleri belirlemede Autopilot'a önemli bir avantaj sağlayacak olan 5 megapiksel kamera kullanması bekleniyor. Yeni donanımın ayrıca, bugün halihazırda kullanılan HW3’e kıyasla 4 kat daha güçlü olacağı söyleniyor. Ek olarak, HW4'ün FSD'yi önemli ölçüde iyileştirebilecek bir HD radarına da sahip olacağı aktarılıyor.

Üst hız limiti yükseltiliyor

Bununla birlikte Tesla araçlarda bazı değişiklikler de yapılacak. Örneğin Model S’in fabrika çıkışı hız sınırlaması 280 km/saate çıkartılıyor. Ancak araç sahipleri, otomobilin hızını 322 km/saate çıkaran isteğe bağlı Karbon Seramik Fren Kiti sayesinde daha da fazlasının kilidini açabilir. Dolayısıyla Tesla, Karbon Seramik Fren Kiti seçeneğini çok yakında kullanılabilir hale getirecek, en azından sertifikasyon belgeleri buna işaret ediyor.

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Ek olarak yeni donanımın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor, ancak Tesla mevcut araçlardaki donanımı değiştirmeyi planlamıyor. Yani yeni üretilecek modeller bu yükseltmeye sahip olacak. Bunlarla birlikte HW4 ilk olarak Model S ve Model X’e gelecek ki bu şaşırtıcı değil. HW4, ilerleyen dönemlerde Model 3 ve Model Y için de kullanıma sunulacaktır. Son olarak Cybertruck'ın zaten direkt olarak HW4 ile geleceğini de belirtelim.

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Tesla otopilot sisteminin donanımını güncelliyor