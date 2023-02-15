Tesla, otopilot sisteminin donanımını güncelliyor ve hız limiti 322 km/s’e yükseltiliyor

Dördüncü nesil otopilot donanımı geliyor
Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) otopilot sistemine hayat veren Hardware 3.0 donanımı yerini yakın zamanda Hardware 4.0’a (HW4) bırakacak. Tesla’nın yeni HW4 donanımı ile birlikte daha gelişmiş otopilot özelliklerine sahip olması bekleniyor.
Üst hız limiti yükseltiliyor
Bununla birlikte Tesla araçlarda bazı değişiklikler de yapılacak. Örneğin Model S’in fabrika çıkışı hız sınırlaması 280 km/saate çıkartılıyor. Ancak araç sahipleri, otomobilin hızını 322 km/saate çıkaran isteğe bağlı Karbon Seramik Fren Kiti sayesinde daha da fazlasının kilidini açabilir. Dolayısıyla Tesla, Karbon Seramik Fren Kiti seçeneğini çok yakında kullanılabilir hale getirecek, en azından sertifikasyon belgeleri buna işaret ediyor.
Ek olarak yeni donanımın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor, ancak Tesla mevcut araçlardaki donanımı değiştirmeyi planlamıyor. Yani yeni üretilecek modeller bu yükseltmeye sahip olacak. Bunlarla birlikte HW4 ilk olarak Model S ve Model X’e gelecek ki bu şaşırtıcı değil. HW4, ilerleyen dönemlerde Model 3 ve Model Y için de kullanıma sunulacaktır. Son olarak Cybertruck'ın zaten direkt olarak HW4 ile geleceğini de belirtelim.Kaynakça https://electrek.co/2023/02/13/tesla-preparing-launch-new-autopilot-hardware-4-0-upgrade/ https://www.notateslaapp.com/news/1198/tesla-fsd-hardware-4-0-approved-in-europe-for-new-model-s-and-x Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah