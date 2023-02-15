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    Tesla, otopilot sisteminin donanımını güncelliyor ve hız limiti 322 km/s’e yükseltiliyor

    Tesla, elektrikli otomobilleriyle birlikte sunduğu özellikler için gerekli olan işlem gücünü yeni donanımla artırmak istiyor. Şirket, Hardware 4.0 onayı alarak donanım değişikliğine başlıyor.
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    Tesla otopilot sisteminin donanımını güncelliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüş özellikleri için araçlarında kendi donanımını kullanıyor ve yakın bir zamanda şirket bu donanımı üst sürüme yükseltecek. Aktarılanlara göre Tesla, halihazırda Avrupalı ​​düzenleyicilerden Hardware 4.0 için gerekli onayı da almış durumda.

    Dördüncü nesil otopilot donanımı geliyor

    Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) otopilot sistemine hayat veren Hardware 3.0 donanımı yerini yakın zamanda Hardware 4.0’a (HW4) bırakacak. Tesla’nın yeni HW4 donanımı ile birlikte daha gelişmiş otopilot özelliklerine sahip olması bekleniyor.

    Tesla otopilot sisteminin donanımını güncelliyor Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki ortaya çıkartılan Avrupa sertifikası, Tesla'nın 4. nesil Otopilot donanımında nelerin yer aldığına dair herhangi bir detay vermiyor. Sistemin, uzaktaki nesneleri belirlemede Autopilot'a önemli bir avantaj sağlayacak olan 5 megapiksel kamera kullanması bekleniyor. Yeni donanımın ayrıca, bugün halihazırda kullanılan HW3’e kıyasla 4 kat daha güçlü olacağı söyleniyor. Ek olarak, HW4'ün FSD'yi önemli ölçüde iyileştirebilecek bir HD radarına da sahip olacağı aktarılıyor.

    Üst hız limiti yükseltiliyor

    Bununla birlikte Tesla araçlarda bazı değişiklikler de yapılacak. Örneğin Model S’in fabrika çıkışı hız sınırlaması 280 km/saate çıkartılıyor. Ancak araç sahipleri, otomobilin hızını 322 km/saate çıkaran isteğe bağlı Karbon Seramik Fren Kiti sayesinde daha da fazlasının kilidini açabilir. Dolayısıyla Tesla, Karbon Seramik Fren Kiti seçeneğini çok yakında kullanılabilir hale getirecek, en azından sertifikasyon belgeleri buna işaret ediyor.

    Ek olarak yeni donanımın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor, ancak Tesla mevcut araçlardaki donanımı değiştirmeyi planlamıyor. Yani yeni üretilecek modeller bu yükseltmeye sahip olacak. Bunlarla birlikte HW4 ilk olarak Model S ve Model X’e gelecek ki bu şaşırtıcı değil. HW4, ilerleyen dönemlerde Model 3 ve Model Y için de kullanıma sunulacaktır. Son olarak Cybertruck'ın zaten direkt olarak HW4 ile geleceğini de belirtelim.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/02/13/tesla-preparing-launch-new-autopilot-hardware-4-0-upgrade/ https://www.notateslaapp.com/news/1198/tesla-fsd-hardware-4-0-approved-in-europe-for-new-model-s-and-x
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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