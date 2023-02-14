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    Ferrari, Elon Musk’ın Tesla’sını övdü ve ilk elektrikli modelleri için tarih verdi

    Ferrari CEO’su Benedetto Vigna nadiren vermiş olduğu bir röportaj esnasında şirketin elektrifikasyon hedeflerini ve Tesla’nın bu alandaki büyük başarısına değindi.
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    tesla ve ferrari Tam Boyutta Gör
    Ferrari ve Tesla. Biri bu yıl 20 yaşına girecek, diğer ise ilk arabasını 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra yaptı. Birisi elektrikli araçları kitlelere vermek isterken, diğeri ise zenginlere yüksek hız ve performans sağlamak niyetinde. Birisinin arabaları sessizliğiyle tanınırken diğeri agresif kükremesiyle.

    Ferrari ve Tesla’nın çok az ortak noktası olsa da gelecek pek öyle görünmüyor. Henüz çiçeği burnunda Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, vermiş olduğu röportaj esnasında hem şirket hem de elektrikli otomobil endüstrisi için önemli açıklamalarda bulundu.

    "Tesla otomotiv endüstrisini sarstı"

    Ferrari CEO’su Benedetto Vigna Tam Boyutta Gör
    Vigna, kendisine sorulan Tesla’dan ne öğrendiniz sorusuna “Tesla'nın otomotiv endüstrisine yaptığı büyük katkı? Bu bir uyandırma çağrısıydı. Eskiden olaylar çok yavaş oluyordu. Tesla, sektörü sarstı ve süreçleri, kararları hızlandırdı. Daha hızlı ve daha çeviktiler.” şeklinde cevap vererek Tesla’yı övdü. Bu haberi gören Elon Musk ise Twitter’dan “Tesla ekibi adına teşekkürler!” açıklamasını yaptı.

    Tamamen elektrikli Ferrari 2025'te geliyor

    Vigna ayrıca tamamen elektrikli ilk Ferrari’nin 2025te tanıtılacağını ve 2026 yılında da piyasaya gireceğini açıkladı. Vigna’nın demeçlerinden anlaşıldığı kadar elektrikli de olsa Ferrari, Ferrari olmaya devam edecek ve üst seviyeyi hedefleyecek. Vigna, Ferrari’yi benzersiz sürüş deneyimi olarak ifade ederken Tesla’yı işlevsel bir araba olarak nitelendirdi.

    Ferrari geleneksel araçlar üretmeye devam edecek

    Ferrari, diğer otomobil şirketleri gibi müşterilerine dayatma yapamayacağını söylüyor. Bu nedenle şirket, müşterilerine teknoloji karışımı modeller sunmayı hedeflemekte. Bunun anlamı ise içten yanmalı motorlu, hibrit ve tamamen elektrikli model Ferrari’ler hayatımızda olacak.

    Bununla birlikte Vigna, “Elektrifikasyon, müşterilerimize benzersiz bir sürüş deneyimi sunmanın yeni bir yolu ve elektrikli aktarma organlarımızın müşterilere içten yanmalı motorlarla aynı heyecanı vereceğinden hiç şüphem yok. Önemli olan, bu teknolojinin kullanımından en iyi duygunun nasıl çıkarılacağı ve müşterilere benzersiz bir şey nasıl verileceğidir” dedi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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