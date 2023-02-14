Ferrari, Elon Musk’ın Tesla’sını övdü ve ilk elektrikli modelleri için tarih verdi

- "Tesla otomotiv endüstrisini sarstı"
- Tamamen elektrikli Ferrari 2025'te geliyor
- Ferrari geleneksel araçlar üretmeye devam edecek
- Yorumlar
Ferrari ve Tesla’nın çok az ortak noktası olsa da gelecek pek öyle görünmüyor. Henüz çiçeği burnunda Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, vermiş olduğu röportaj esnasında hem şirket hem de elektrikli otomobil endüstrisi için önemli açıklamalarda bulundu.
"Tesla otomotiv endüstrisini sarstı"
Tamamen elektrikli Ferrari 2025'te geliyor
Vigna ayrıca tamamen elektrikli ilk Ferrari’nin 2025’te tanıtılacağını ve 2026 yılında da piyasaya gireceğini açıkladı. Vigna’nın demeçlerinden anlaşıldığı kadar elektrikli de olsa Ferrari, Ferrari olmaya devam edecek ve üst seviyeyi hedefleyecek. Vigna, Ferrari’yi benzersiz sürüş deneyimi olarak ifade ederken Tesla’yı işlevsel bir araba olarak nitelendirdi.
Ferrari geleneksel araçlar üretmeye devam edecek
Ferrari, diğer otomobil şirketleri gibi müşterilerine dayatma yapamayacağını söylüyor. Bu nedenle şirket, müşterilerine teknoloji karışımı modeller sunmayı hedeflemekte. Bunun anlamı ise içten yanmalı motorlu, hibrit ve tamamen elektrikli model Ferrari’ler hayatımızda olacak.
Bununla birlikte Vigna, “Elektrifikasyon, müşterilerimize benzersiz bir sürüş deneyimi sunmanın yeni bir yolu ve elektrikli aktarma organlarımızın müşterilere içten yanmalı motorlarla aynı heyecanı vereceğinden hiç şüphem yok. Önemli olan, bu teknolojinin kullanımından en iyi duygunun nasıl çıkarılacağı ve müşterilere benzersiz bir şey nasıl verileceğidir” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah