Tesla rakibi Polestar, kendi akıllı telefonunu çıkarıyor

Tam Boyutta Gör İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, aralık ayında Çin'de piyasaya süreceği ilk SUV modeliyle birlikte bir de akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma, önümüzdeki aylarda Polestar 4 SUV aracını dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de piyasaya sürecek. Bu model firmanın Çin’de satacağı üçüncü model olacak.

Polestar, akıllı telefon yapıyor

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath verdiği demeçte, şirketin Çin pazarı için Polestar 4'ün üretimine bu yıl başlamayı planladığını ve teslimatların bu yılın sonunda yapılacağını söyledi. Bunun yanı sıra Polestar, markanın adını taşıyan bir akıllı telefonu piyasaya sürmek gibi alışılmadık bir adım atacak. Bu adım, haziran ayında Polestar ile Çinli otomobil devi Geely'nin sahibi olduğu akıllı telefon üreticisi Meizu arasında kurulan ortak girişim sayesinde gerçekleştirilecek.

Ancak Polestar, akıllı telefonunun satış rekorları kırması veya önemli bir pazar payı elde etmesini beklemiyor. Meizu da Çin’de bilinen bir marka olsa da büyük bir oyuncu değil. Dolayısıyla bu hamlenin, otomobil üreticilerinin otomobili “tekerlekli bir cep telefonu” gibi yapma arzusundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

İki dünyanın birleşimi

Tam Boyutta Gör Polestar CEO'su bunu iki dünyanın birleşimi olarak görüyor. Örneğin, telefonunuzda bir uygulama kullandığınızı ve arabaya girdiğinizde aynı uygulamanın arabanın gösterge paneli ekranında görüntülendiğini bir düşünün. Ayrıca telefonu bir anahtar olarak da kullanmak muhtemelen mümkün olacak.

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Bununla birlikte Ingenlath, telefonun "premium" bir cihaz olacağını da sözlerine ekledi. Ancak şimdilik telefonun tasarımı veya donanımı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Otomobil şirketlerinin telefon piyasaya sürmesi hala alışılmadık bir durum olsa da, bu fikir giderek ilgi görüyor. Çinli elektrikli araç start-up'ı Nio, kendi geliştirdiği ilk cep telefonunu bu ay piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çin özel bir yer

Öte yandan bunun özellikle dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde olmasının da birçok nedeni var. İlk olarak, Google Android mobil işletim sistemi yok. Bu da otomobil üreticilerinin telefonlarındaki işletim sistemi ile otomobili senkronize edebilecekleri anlamına geliyor. Örneğin Meizu'nun FlyMe adında kendi işletim sistemi bulunuyor. Ve şirket buna dayanarak Polestar otomobilleri için bir işletim sistemi yapıyor.

Polestar'ın piyasaya süreceği akıllı telefonun da entegrasyonu sorunsuz hale getirecek benzer bir işletim sistemine sahip olması muhtemel. Ayrıca Çin’e sadece güçlü tasarımlı ve performanslı bir araç getirmek tek başına yeterli değil. Çin pazarı yazılım konusunda oldukça hassas ve kapsamlı özellikler talep ediyor.

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Tesla rakibi Polestar, kendi akıllı telefonunu çıkarıyor