Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak

Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, ABC kanalına yaptığı açıklamada, gelecekte şirketin daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle ürün yelpazesini genişletme niyetinde olduğunu söyledi. Lucid Air'in en yüksek donanıma sahip Sapphire versiyonunun fiyatı 250.000 doları buluyor.
"Premium modelle başlamak zorundaydık"
Rawlinson'a göre, şirket pahalı premium modelle başlamak zorundaydı, çünkü işi finansal olarak sürdürülebilir ve yatırım çekebilir hale getirmenin tek yolu buydu. Ancak bu süre zarfında geliştirilen teknolojiler Lucid'in daha uygun fiyatlı seçenekler sunmasına olanak tanıyacak.
Lucid Motors'un patronuna göre elektrikli otomobilleri daha ucuz hale getirmenin yollarından biri de yüksek kapasiteli ve verimli bataryalar üretmek. Peter Rawlinson aynı zamanda "uzun menzilli" elektrikli otomobiller konusundaki abartılara da katılmıyor. Deneyimli yöneticiye göre, çoğu araç sahibinin günlük sürüş mesafesi oldukça kısa olduğundan, elektrikli araçlar daha küçük, 25 kWh kapasiteli bataryalarla donatılabilir ve daha sık şarj edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.