Tam Boyutta Gör Air isimli lüks elektrikli otomobili ile tanınan Lucid Motors, daha uygun fiyatlı bir model çıkarmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 50.000 dolara mal olacak bu model, tüketici beklentilerini karşılama konusunda Tesla'nın Model 3 veya Model Y gibi daha ekonomik araçlarıyla doğrudan rekabet edecek.

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Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, ABC kanalına yaptığı açıklamada, gelecekte şirketin daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle ürün yelpazesini genişletme niyetinde olduğunu söyledi. Lucid Air'in en yüksek donanıma sahip Sapphire versiyonunun fiyatı 250.000 doları buluyor.

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"Premium modelle başlamak zorundaydık"

Rawlinson'a göre, şirket pahalı premium modelle başlamak zorundaydı, çünkü işi finansal olarak sürdürülebilir ve yatırım çekebilir hale getirmenin tek yolu buydu. Ancak bu süre zarfında geliştirilen teknolojiler Lucid'in daha uygun fiyatlı seçenekler sunmasına olanak tanıyacak.

Lucid Motors'un patronuna göre elektrikli otomobilleri daha ucuz hale getirmenin yollarından biri de yüksek kapasiteli ve verimli bataryalar üretmek. Peter Rawlinson aynı zamanda "uzun menzilli" elektrikli otomobiller konusundaki abartılara da katılmıyor. Deneyimli yöneticiye göre, çoğu araç sahibinin günlük sürüş mesafesi oldukça kısa olduğundan, elektrikli araçlar daha küçük, 25 kWh kapasiteli bataryalarla donatılabilir ve daha sık şarj edilebilir.

Tam Boyutta Gör Ancak bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için sadece şarj altyapısının geliştirilmesi ve şarj sürelerinin kısaltılması yeterli değil, aynı zamanda tüketici zihniyetinde de bir değişiklik olması gerekli.

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Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak