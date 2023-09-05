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    Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak

    Lucid Motors'un patronu Tesla'nın ekonomik modelleriyle rekabet edecek bir elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi. Deneyimli yönetici menzil konusunda da ilginç açıklamalar yaptı
    Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Air isimli lüks elektrikli otomobili ile tanınan Lucid Motors, daha uygun fiyatlı bir model çıkarmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 50.000 dolara mal olacak bu model, tüketici beklentilerini karşılama konusunda Tesla'nın Model 3 veya Model Y gibi daha ekonomik araçlarıyla doğrudan rekabet edecek.

    Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, ABC kanalına yaptığı açıklamada, gelecekte şirketin daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle ürün yelpazesini genişletme niyetinde olduğunu söyledi. Lucid Air'in en yüksek donanıma sahip Sapphire versiyonunun fiyatı 250.000 doları buluyor.

    Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak Tam Boyutta Gör

    "Premium modelle başlamak zorundaydık"

    Rawlinson'a göre, şirket pahalı premium modelle başlamak zorundaydı, çünkü işi finansal olarak sürdürülebilir ve yatırım çekebilir hale getirmenin tek yolu buydu. Ancak bu süre zarfında geliştirilen teknolojiler Lucid'in daha uygun fiyatlı seçenekler sunmasına olanak tanıyacak.

    Lucid Motors'un patronuna göre elektrikli otomobilleri daha ucuz hale getirmenin yollarından biri de yüksek kapasiteli ve verimli bataryalar üretmek. Peter Rawlinson aynı zamanda "uzun menzilli" elektrikli otomobiller konusundaki abartılara da katılmıyor. Deneyimli yöneticiye göre, çoğu araç sahibinin günlük sürüş mesafesi oldukça kısa olduğundan, elektrikli araçlar daha küçük, 25 kWh kapasiteli bataryalarla donatılabilir ve daha sık şarj edilebilir.

    Lucid, Tesla Model 3'e uygun fiyatlı bir rakip çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Ancak bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için sadece şarj altyapısının geliştirilmesi ve şarj sürelerinin kısaltılması yeterli değil, aynı zamanda tüketici zihniyetinde de bir değişiklik olması gerekli.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 7 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 14 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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