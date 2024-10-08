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    Tesla Model Y, uzun bir aradan sonra Türkiye’de zamlandı

    Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden Tesla, halihazırda satıştaki tek elektrikli aracı olan Model Y’nin fiyatına zam yaptı. Tesla Model Y başlangıç fiyatı 1 milyon 866 bin TL oldu.
    Tesla Model Y, Türkiye’de zamlandı: İşte güncel fi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden elektrikli araç üreticisi Tesla, halihazırda satıştaki tek aracı olan Model Y’nin fiyatına zam yaptı. Tesla’nın bir önceki fiyat artışı ise bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmişti. Yeni yapılan fiyat artışıyla birlikte Tesla Model Y başlangıç fiyatı 1 milyon 866 bin TL’ye yükseldi.

    Tesla Model Y Ekim 2024 fiyatları
    Model Menzil Eski fiyat Yeni fiyat
    Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş 455 km 1.791.451 TL 1.866.203 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 3.081.120 TL 3.209.741 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.334.733 TL 3.473.990 TL

    Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor, bu menzil Long Range versiyonunda 533 km'ye kadar çıkıyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye, bu değer Performance versiyonunda ise 3,7 saniye. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s seviyesinde bulunuyor, Performance modelindeki sınır ise 250 km/s. Tesla, Model Y’yi sipariş edenler için teslimatların Kasım ayında yapılacağını belirtiyor.

    Tesla, güncel verilere göre Eylül ayında 2.475 adet satış yaparak Togg’un 2.200 adetlik satışını geçti. Firma Ağustos ayında 1.050 adet, Temmuz ayında ise 420 adet satış yapmıştı. ODMD verilerine gör Tesla’nın 2024’ün ilk dokuz ayındaki toplam satışı ise 7.027 adet olarak gerçekleşti. Togg T10X ise 17.049 adet satış yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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