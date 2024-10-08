Tesla Model Y, uzun bir aradan sonra Türkiye’de zamlandı

|Model
|Menzil
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş
|455 km
|1.791.451 TL
|1.866.203 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|533 km
|3.081.120 TL
|3.209.741 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|514 km
|3.334.733 TL
|3.473.990 TL
Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor, bu menzil Long Range versiyonunda 533 km'ye kadar çıkıyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye, bu değer Performance versiyonunda ise 3,7 saniye. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s seviyesinde bulunuyor, Performance modelindeki sınır ise 250 km/s. Tesla, Model Y’yi sipariş edenler için teslimatların Kasım ayında yapılacağını belirtiyor.
Tesla, güncel verilere göre Eylül ayında 2.475 adet satış yaparak Togg’un 2.200 adetlik satışını geçti. Firma Ağustos ayında 1.050 adet, Temmuz ayında ise 420 adet satış yapmıştı. ODMD verilerine gör Tesla’nın 2024’ün ilk dokuz ayındaki toplam satışı ise 7.027 adet olarak gerçekleşti. Togg T10X ise 17.049 adet satış yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.