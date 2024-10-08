Tesla Model Y, uzun bir aradan sonra Türkiye’de zamlandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden elektrikli araç üreticisi Tesla, halihazırda satıştaki tek aracı olan Model Y’nin fiyatına zam yaptı. Tesla’nın bir önceki fiyat artışı ise bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmişti. Yeni yapılan fiyat artışıyla birlikte Tesla Model Y başlangıç fiyatı 1 milyon 866 bin TL’ye yükseldi.

Tesla Model Y Ekim 2024 fiyatları Model Menzil Eski fiyat Yeni fiyat Tesla Model Y RWD Arkadan İtiş 455 km 1.791.451 TL 1.866.203 TL Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 3.081.120 TL 3.209.741 TL Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.334.733 TL 3.473.990 TL

Arkadan itişli Tesla Model Y, 455 km WLTP menzil sunuyor, bu menzil Long Range versiyonunda 533 km'ye kadar çıkıyor. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise 7.5 saniye, bu değer Performance versiyonunda ise 3,7 saniye. Ek olarak Model Y’nin son hızı da 217 km/s seviyesinde bulunuyor, Performance modelindeki sınır ise 250 km/s. Tesla, Model Y’yi sipariş edenler için teslimatların Kasım ayında yapılacağını belirtiyor.

TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemde yok 1 gün önce eklendi

Tesla, güncel verilere göre Eylül ayında 2.475 adet satış yaparak Togg’un 2.200 adetlik satışını geçti. Firma Ağustos ayında 1.050 adet, Temmuz ayında ise 420 adet satış yapmıştı. ODMD verilerine gör Tesla’nın 2024’ün ilk dokuz ayındaki toplam satışı ise 7.027 adet olarak gerçekleşti. Togg T10X ise 17.049 adet satış yaptı.

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Tesla Model Y, Türkiye’de zamlandı: İşte güncel fi