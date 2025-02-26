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    Tesla Avrupa’da çöktü, piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi

    Ocak ayı ile birlikte Tesla’nın rakamları da netleşmeye başladı. Elon Musk’ın son dönemdeki çıkışları nedeniyle Avrupa’da araç satışlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor.  
    Tesla
    Elektrikli araç sektörünün en güçlü isimlerinden birisi olan Tesla, yeni yıla çöküşle başladı. Son yılların en düşük satış rakamlarına gerilemesi beklenen firmanın, Avrupa’daki Ocak ayı teslimat rakamları bunu ispatlıyor. 

    Tesla kan kaybediyor

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından hazırlanan Ocak ayı raporuna göre Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık genelinde Tesla satışları 9945 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 18161 satış rakamına göre yüzde 45.2 gerileme yaşandı. 

    Elon Musk’ın son dönemde Almanya’da aşırı sağcı siyasetçilere destek vermesi, İngiltere’nin siyasetine yön vermeye çalışması gibi çıkışları Avrupalı tüketicileri Tesla’dan uzaklaştırıyor. Şubat ayına 360$ hisse fiyatıyla giren Tesla, tedirgin edici haberlerin ardından yüzde 20 değer kaybetti ve 1 trilyon dolar pazar değerinin altına geriledi. 
     

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