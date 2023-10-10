Tesla, Cybertruck'ın off-road görüntülerini paylaştı

Cybertruck, arazi şartlarında test ediliyor
Canlı olarak X’te yayınlanan Cybertruck videosundan anladığımız kadarıyla Tesla, yeni aracını Baja'da test etti. Cybertruck'ın dinamik havalı süspansiyonunu temel alan testler devam ederken yayınlanan videodan çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Zira X’in mevcut canlı yayın özelliğinde video kalitesi biraz düşük.
Ancak yine de Tesla'nın test sürücülerinin elektrikli kamyonetleri bazı sert manevralarla zorladığını görebiliyoruz. Cybertruck'ın zaman zaman savrulduğu ve tam boyutlu bir kamyon için çevik bir şekilde bazı agresif dönüşler yaptığı da görülebiliyor. Bununla birlikte Cybertruck'ın hem farklı yükler ve çekme ağırlıkları ile yolda rahatça sürülebilmesini hem de bu videoda gösterildiği gibi zorlu arazi koşullarının üstesinden gelebilmesini sağlayacak sağlam ve çok yönlü bir havalı süspansiyona sahip olması bekleniyor.
Tüm bunlara ek olarak Tesla’nın Cybertruck teslimatlarına ne zaman başlayacağı halen belirsiz. Tesla CEO’su Elon Musk, ilk olarak 3. çeyreğin sonunda Cybertruck’ın sahipleriyle buluşturulacağını söylemişti. Ancak görünüşe göre bu takvimde bir aksaklık oldu zira an itibariyle son çeyreğin içerisindeyiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.