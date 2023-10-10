Tesla, Cybertruck'ın off-road görüntülerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Tesla’nın bir sonraki aracı olan Cybertruck için testler hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli pick-up konseptine dayanan Cybertruck, tasarımsal açıdan uç noktalara dokunsa da şimdiye kadar gelen videolara göre performans konusunda üzmeyecek gibi duruyor. Öte yandan Tesla, Meksika’nın zorlu arazi şartlarında Cybertruck'ın yedi dakikalık videosunu paylaştı.

Cybertruck, arazi şartlarında test ediliyor

Canlı olarak X’te yayınlanan Cybertruck videosundan anladığımız kadarıyla Tesla, yeni aracını Baja'da test etti. Cybertruck'ın dinamik havalı süspansiyonunu temel alan testler devam ederken yayınlanan videodan çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Zira X’in mevcut canlı yayın özelliğinde video kalitesi biraz düşük.

Ancak yine de Tesla'nın test sürücülerinin elektrikli kamyonetleri bazı sert manevralarla zorladığını görebiliyoruz. Cybertruck'ın zaman zaman savrulduğu ve tam boyutlu bir kamyon için çevik bir şekilde bazı agresif dönüşler yaptığı da görülebiliyor. Bununla birlikte Cybertruck'ın hem farklı yükler ve çekme ağırlıkları ile yolda rahatça sürülebilmesini hem de bu videoda gösterildiği gibi zorlu arazi koşullarının üstesinden gelebilmesini sağlayacak sağlam ve çok yönlü bir havalı süspansiyona sahip olması bekleniyor.

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Tüm bunlara ek olarak Tesla’nın Cybertruck teslimatlarına ne zaman başlayacağı halen belirsiz. Tesla CEO’su Elon Musk, ilk olarak 3. çeyreğin sonunda Cybertruck’ın sahipleriyle buluşturulacağını söylemişti. Ancak görünüşe göre bu takvimde bir aksaklık oldu zira an itibariyle son çeyreğin içerisindeyiz.

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