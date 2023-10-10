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    Tesla, Cybertruck'ın off-road görüntülerini paylaştı

    Tesla’nın bir sonraki aracı olan Cybertruck için testler devam ediyor. Elektrikli otomobil devi, kısa süre önce paylaştığı Cybertruck videosunda aracın off-road görüntülerine yer verdi.
    Tesla, Cybertruck'ın off-road görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın bir sonraki aracı olan Cybertruck için testler hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli pick-up konseptine dayanan Cybertruck, tasarımsal açıdan uç noktalara dokunsa da şimdiye kadar gelen videolara göre performans konusunda üzmeyecek gibi duruyor. Öte yandan Tesla, Meksika’nın zorlu arazi şartlarında Cybertruck'ın yedi dakikalık videosunu paylaştı.

    Cybertruck, arazi şartlarında test ediliyor

    Canlı olarak X’te yayınlanan Cybertruck videosundan anladığımız kadarıyla Tesla, yeni aracını Baja'da test etti. Cybertruck'ın dinamik havalı süspansiyonunu temel alan testler devam ederken yayınlanan videodan çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Zira X’in mevcut canlı yayın özelliğinde video kalitesi biraz düşük.

    Ancak yine de Tesla'nın test sürücülerinin elektrikli kamyonetleri bazı sert manevralarla zorladığını görebiliyoruz. Cybertruck'ın zaman zaman savrulduğu ve tam boyutlu bir kamyon için çevik bir şekilde bazı agresif dönüşler yaptığı da görülebiliyor. Bununla birlikte Cybertruck'ın hem farklı yükler ve çekme ağırlıkları ile yolda rahatça sürülebilmesini hem de bu videoda gösterildiği gibi zorlu arazi koşullarının üstesinden gelebilmesini sağlayacak sağlam ve çok yönlü bir havalı süspansiyona sahip olması bekleniyor.

    Tüm bunlara ek olarak Tesla’nın Cybertruck teslimatlarına ne zaman başlayacağı halen belirsiz. Tesla CEO’su Elon Musk, ilk olarak 3. çeyreğin sonunda Cybertruck’ın sahipleriyle buluşturulacağını söylemişti. Ancak görünüşe göre bu takvimde bir aksaklık oldu zira an itibariyle son çeyreğin içerisindeyiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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