Tam Boyutta Gör Tesla, 2023'ün dördüncü çeyreğine ve tüm yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2023’ün son çeyreğinde 25.2 milyar dolar gelir ve 7.9 milyar dolar kâr elde etti. Şirket, 2022’nin son çeyreğinde 24.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Dolayısıyla gelirlerini bir miktar arttırmayı başardı.

2022'ye göre gelirler arttı

%8.2’lik kâr marjı yakalayan Tesla bir önceki çeyrekteki %7.6’lık oranı geride bıraksa da; 2022’nin son çeyreğindeki %16’lık marjın bir hayli gerisinde kaldı. Tesla zaman zaman %20’yi bulan kâr marjlarını yakalamıştı. Ancak yapılan indirimler nedeniyle şirket bu seviyelerden uzaklaştı ve daha standart oranlara geriledi. Bu da yatırımcıları endişelendirmiş gibi görünüyor.

Şirket, 2023'ün genelinde ise 82.4 milyar dolar gelir elde ederek, 2022'ye göre gelirlerini %15 arttırdı. 2023'te 15 milyar dolar kâr elde eden Tesla, kârını da %19 arttırmayı başardı.

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2023’ün son çeyreği şirket için oldukça hareketli geçti. Uzun süredir beklenen Cybertruck tanıtılırken, Model 3’ün yenilenmiş versiyonunun Kuzey Amerika’ya geleceği de açıklandı. Raporun açıklanmasından kısa süre önce ise şirketin Redwood kod adlı yeni bir model geliştirdiği ortaya çıktı. 2025'te üretime girecek bu model, Tesla'nın 25 bin dolarlık ucuz otomobili olabilir.

Tesla 2024’te büyüme oranının 2023’e kıyasla önemli ölçüde daha düşük kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Elon Musk’ın şirketteki sahipliğini artıramaması durumunda yapay zekâ birimini farklı bir şirkete devredeceğini söylemesi de yatırımcıları tedirgin ediyor.

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Tesla, son çeyrekte ve 2023 genelinde gelirlerini arttırdı