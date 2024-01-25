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    Anlık Bildirim

    Tesla, son çeyrekte ve 2023 genelinde gelirlerini arttırdı

    Tesla, 2023'ün dördüncü çeyreğine ve tüm yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2023’ün son çeyreğinde 25.2 milyar dolar gelir ve 7.9 milyar dolar kâr elde etti.
    Tesla, son çeyrekte ve 2023 genelinde gelirlerini arttırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2023'ün dördüncü çeyreğine ve tüm yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2023’ün son çeyreğinde 25.2 milyar dolar gelir ve 7.9 milyar dolar kâr elde etti. Şirket, 2022’nin son çeyreğinde 24.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Dolayısıyla gelirlerini bir miktar arttırmayı başardı.

    2022'ye göre gelirler arttı

    %8.2’lik kâr marjı yakalayan Tesla bir önceki çeyrekteki %7.6’lık oranı geride bıraksa da; 2022’nin son çeyreğindeki %16’lık marjın bir hayli gerisinde kaldı. Tesla zaman zaman %20’yi bulan kâr marjlarını yakalamıştı. Ancak yapılan indirimler nedeniyle şirket bu seviyelerden uzaklaştı ve daha standart oranlara geriledi. Bu da yatırımcıları endişelendirmiş gibi görünüyor.

    Şirket, 2023'ün genelinde ise 82.4 milyar dolar gelir elde ederek, 2022'ye göre gelirlerini %15 arttırdı. 2023'te 15 milyar dolar kâr elde eden Tesla, kârını da %19 arttırmayı başardı.

    2023’ün son çeyreği şirket için oldukça hareketli geçti. Uzun süredir beklenen Cybertruck tanıtılırken, Model 3’ün yenilenmiş versiyonunun Kuzey Amerika’ya geleceği de açıklandı. Raporun açıklanmasından kısa süre önce ise şirketin Redwood kod adlı yeni bir model geliştirdiği ortaya çıktı. 2025'te üretime girecek bu model, Tesla'nın 25 bin dolarlık ucuz otomobili olabilir.

    Tesla 2024’te büyüme oranının 2023’e kıyasla önemli ölçüde daha düşük kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Elon Musk’ın şirketteki sahipliğini artıramaması durumunda yapay zekâ birimini farklı bir şirkete devredeceğini söylemesi de yatırımcıları tedirgin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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