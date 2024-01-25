Tesla, son çeyrekte ve 2023 genelinde gelirlerini arttırdı

2022'ye göre gelirler arttı
%8.2’lik kâr marjı yakalayan Tesla bir önceki çeyrekteki %7.6’lık oranı geride bıraksa da; 2022’nin son çeyreğindeki %16’lık marjın bir hayli gerisinde kaldı. Tesla zaman zaman %20’yi bulan kâr marjlarını yakalamıştı. Ancak yapılan indirimler nedeniyle şirket bu seviyelerden uzaklaştı ve daha standart oranlara geriledi. Bu da yatırımcıları endişelendirmiş gibi görünüyor.
Şirket, 2023'ün genelinde ise 82.4 milyar dolar gelir elde ederek, 2022'ye göre gelirlerini %15 arttırdı. 2023'te 15 milyar dolar kâr elde eden Tesla, kârını da %19 arttırmayı başardı.
2023’ün son çeyreği şirket için oldukça hareketli geçti. Uzun süredir beklenen Cybertruck tanıtılırken, Model 3’ün yenilenmiş versiyonunun Kuzey Amerika’ya geleceği de açıklandı. Raporun açıklanmasından kısa süre önce ise şirketin Redwood kod adlı yeni bir model geliştirdiği ortaya çıktı. 2025'te üretime girecek bu model, Tesla'nın 25 bin dolarlık ucuz otomobili olabilir.
Tesla 2024’te büyüme oranının 2023’e kıyasla önemli ölçüde daha düşük kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Elon Musk’ın şirketteki sahipliğini artıramaması durumunda yapay zekâ birimini farklı bir şirkete devredeceğini söylemesi de yatırımcıları tedirgin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.