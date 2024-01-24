Toyota Başkanı: Elektrikli araç oranı gelecekte %30'u geçmeyecek

Tam Boyutta Gör Toyota, elektrikli araçlarayeterince yatırım yapmadığı gerekçesiyle uzunca süredir çevre aktivistleri ve yatırımcılar tarafından eleştiriliyor. Toyota'nın elektrikli araçlar konusundaki isteksizliğinin arkasında şirketin eski CEO'su, kurucusunun torunu ve şuanki yönetim kurulu başkanı Akio Toyoda'nın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Toyoda, yaptığı yeni açıklamayla bu görüşü tekrardan doğruluyor.

Akio Toyoda, yakın zamanda düzenlenen bir iş etkinliğinde, tamamen elektrikli araçların, küresel otomobil satışlarının yalnızca %30'unu oluşturacağına inandığını söyledi. Toyoda, bataryalı elektrikli araçlar ne kadar ilerleme kaydederse kaydetsin hibrit araçların, yakıt hücreli elektrikli araçların ve hidrojen yanmalı motorlu araçların otomotiv pazarının %70'ini oluşturacağına inandığını ifade etti.

Toyoda, Toyota Times tarafından yayınlanan konuşmasında, "Tüm dünyada rekabet eden Toyota Motor Corporation'ın çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olmasının nedeni budur" diyerek, güç aktarım mekanizması teknolojisinin "düzenleyici değerlerin veya siyasi gücün değil, müşterilerin ve pazarın karar vereceği bir şey olduğunu" sözlerine ekledi.

Toyoda, ayrıca dünya çapında yaklaşık bir milyar insanın elektriğe erişiminin olmadığını savundu ve sadece elektrikli otomobil seçeneğinin herkese ulaşım imkanı sağlayamayacağını iddia etti. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri gerçek sayının 775 milyona yakın olduğunu gösteriyor.

"Elektrikli otomobilin neden en iyi çözüm olduğunu açıklamadılar"

Toyoda, Toyota'nın misyonunun mutlaka elektrikli veya yakıt hücreli araçlara dönüşmek değil, CO2 emisyonlarını azaltmak olduğunu söyledi. Ayrıca elektrikli araç teknolojisinin neden ileriye yönelik en iyi çözüm olduğuna dair "başta medya olmak üzere hiç kimsenin bize bir açıklama yapmadığını" iddia etti. Ancak bu tam olarak doğru değil.

İster fosil, ister sentetik yakıtlarla beslensin, içten yanmalı motorların elektrikli araçlara göre daha fazla kirliliğe yol açtığını gösteren kanıtlar var. Her ne kadar elektrikli otomobillerin üretiminde, içten yanmalı araçların üretiminden daha fazla CO2 yayılıyor olsa da, kullanım ömrü boyunca benzinli ve dizel motorlu araçlar çok daha fazla çevreyi kirletiyor.

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Hidrojen ve sentetik yakıtların çeşitli sorunları var

Bu arada, hidrojen ve diğer sentetik yakıtların üretimi oldukça enerji yoğun bir süreç. Bazı araştırmalar, bunların binek otomobillerde yaygın olarak benimsenmesinin elektrik ihtiyacını çok fazla arttıracağını ve bizi kömüre ve diğer kirletici enerji üretim teknolojilerine bağımlı hale getirebileceğini öne sürüyor. Bu nedenle pek çok kişi bu yakıtların, uzun mesafe kamyon taşımacılığı ve havacılık gibi kolayca elektrikleştirilemeyen endüstriler için kullanılması gerektiğini öne sürüyor.

Toyota uzun süredir tamamen elektrikli araç politikasına karşı çıkıyor ve şirket, bu politikaları uygulayan yasalara direnmek için siyasi gücünü kullanıyor. Şirket, alternatif güç aktarma teknolojileri geliştirmeye devam etse de, başkanın CEO görevinden ayrılmasından bu yana elektrikli araç üretimine daha fazla odaklanmaya başladı.

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Toyota Başkanı: Elektrikli araç oranı gelecekte %30'u geçmeyecek