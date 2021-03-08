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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, tam otonom sürüş beta programının kapsamını genişletiyor

    Elon Musk, şu anda 1000 civarı araçta kullanılan tam otonom sürüş beta programı kapsamının yeni bir güncelleme ile iki katına çıkarılacağını belirtti. İşte detaylar:
    08 Mart 2021, 23:30 (16 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla, tam otonom sürüş beta programının kapsamını genişletiyor
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    Tesla, geçtiğimiz yılın ekim ayında tam otonom sürüş (Full Self Driving) sisteminin beta versiyonunu erken erişim programıyla kullanıma sunmuştu. Bu sayede Tesla kullanıcıları otonom sürüşle alakalı özelliklerin ilk halini erkenden test etme şansı yakalamıştı.

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    Öte yandan tam otonom sürüş beta programını test edebilen Tesla kullanıcılarının sayısı oldukça az. Öyle ki Tesla CEO'su Elon Musk geçtiğimiz ay bu sayının bin civarında olduğunu açıklamıştı. Musk bu defaki açıklamasında yeni gelecek 8.2 güncellemesi ile erken erişim programının kapsamını iki katına çıkaracaklarını belirtti. Böylelikle tam otonom sürüş özelliklerini daha fazla kişi test edebilecek.

    Bununla da yetinmeyen Musk, söz konusu güncellemenin ardından programın kapsamını 10 katına çıkaracak bir 8.3 güncellemesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti. Beta programına dahil olan veya olmayı düşünen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Musk, güncellemelerin tarihi hakkında ise henüz bilgi vermedi. Fakat ilk güncellemenin önümüzdeki ay gelebileceği söyleniyor.

    Otonom sürüş beta programını test eden Tesla kullanıcıları navigasyona bir varış noktası girdiğinde araç onları otonom bir şekilde gitmek istediğin noktaya götürmeye çalışıyor. Fakat sistem henüz tam olarak gelişmediği için sürücünün dikkatini yola vermesi ve her an kontrolü ele almaya hazır olması gerekiyor. Tesla, programa dahil olan araçları kendi nöral ağına gerçek dünya koşullarına elde edilmiş veri sağlamak ve performansını iyileştirmek için kullanıyor.

    Tesla'nın gerçek otonom sürüş sisteminin ne zaman hazır olacağı ise henüz belli değil. Elon Musk, daha önceki açıklamalarında seviye 5 olarak nitelendirdiği gerçek otonom sürüş sisteminin 2021'in sonuna doğru hazır olacağını belirtmişti.



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    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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