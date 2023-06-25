Philips dünyanın ilk akıllı uyku kulaklıklarını duyurdu

Kaliteli bir uyku bugün her bireyin ihtiyacı olan ve şiddetle tavsiye edilen bir olgu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok farklı çözüm ortaya çıkmış durumda. Philips ise bir ilke imza attığı iddiasında.

Akıllı uyku kulaklıkları

Philips ve Kokoon iş birliği ile geliştirilen çözüm dünyanın ilk akıllı uyku kulaklığı sloganıyla pazarlanıyor. Kulaklık en gürültülü ortamlarda bile kullanıcının uykuya dalmasını ve uyku halinde kalmasını sağlıyor.

TCL Nxtwear S ülkemizde satışta 4 gün önce eklendi

Farklı biyometrik uyku sensörlerine sahip olan kulaklık kullanıcının uykuya dalış sürecini algılıyor ve ses aktarımını buna göre ayarlıyor. Sesi azaltıp çoğaltan kulaklık ayrıca arka plan gürültüsünü de en aza indiriyor.

Kullanıcıya uyku alışkanlıklarına göre farklı tavsiyelerde de bulunan kulaklık, uyku esnasında herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış. Böylece sabaha kadar kulağınızda durabiliyor.

Ses kontrolleri uygulama üzerinden veya fiziksel tuşlardan sağlanabiliyor. Uyku yanında kitap okuma gibi faaliyetlerde de kullanılabiliyor ve yüksek kaliteli görüşmeler de sağlıyor. Akıllı uyku kulaklıkları 175$ bağış karşılığında Ekim ayında dağıtıma başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Philips akıllı uyku kulaklıklarını sunar