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    Philips dünyanın ilk akıllı uyku kulaklıklarını duyurdu

    Philips ve Kokoon iş birliği ile geliştirilen akıllı uyku kulaklığı, kullanıcının uykuya dalmasını ve gürültülerden uzak rahat bir uyku çekmesi için yapay zekâdan yararlanıyor.
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    Kaliteli bir uyku bugün her bireyin ihtiyacı olan ve şiddetle tavsiye edilen bir olgu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok farklı çözüm ortaya çıkmış durumda. Philips ise bir ilke imza attığı iddiasında.

    Akıllı uyku kulaklıkları

    Philips ve Kokoon iş birliği ile geliştirilen çözüm dünyanın ilk akıllı uyku kulaklığı sloganıyla pazarlanıyor. Kulaklık en gürültülü ortamlarda bile kullanıcının uykuya dalmasını ve uyku halinde kalmasını sağlıyor.

    Farklı biyometrik uyku sensörlerine sahip olan kulaklık kullanıcının uykuya dalış sürecini algılıyor ve ses aktarımını buna göre ayarlıyor. Sesi azaltıp çoğaltan kulaklık ayrıca arka plan gürültüsünü de en aza indiriyor.

    Philips akıllı uyku kulaklıklarını sunar

    Kullanıcıya uyku alışkanlıklarına göre farklı tavsiyelerde de bulunan kulaklık, uyku esnasında herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış. Böylece sabaha kadar kulağınızda durabiliyor.

    Ses kontrolleri uygulama üzerinden veya fiziksel tuşlardan sağlanabiliyor. Uyku yanında kitap okuma gibi faaliyetlerde de kullanılabiliyor ve yüksek kaliteli görüşmeler de sağlıyor. Akıllı uyku kulaklıkları 175$ bağış karşılığında Ekim ayında dağıtıma başlayacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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