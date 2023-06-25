Philips dünyanın ilk akıllı uyku kulaklıklarını duyurdu

Akıllı uyku kulaklıkları
Philips ve Kokoon iş birliği ile geliştirilen çözüm dünyanın ilk akıllı uyku kulaklığı sloganıyla pazarlanıyor. Kulaklık en gürültülü ortamlarda bile kullanıcının uykuya dalmasını ve uyku halinde kalmasını sağlıyor.
Farklı biyometrik uyku sensörlerine sahip olan kulaklık kullanıcının uykuya dalış sürecini algılıyor ve ses aktarımını buna göre ayarlıyor. Sesi azaltıp çoğaltan kulaklık ayrıca arka plan gürültüsünü de en aza indiriyor.
Kullanıcıya uyku alışkanlıklarına göre farklı tavsiyelerde de bulunan kulaklık, uyku esnasında herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış. Böylece sabaha kadar kulağınızda durabiliyor.
Ses kontrolleri uygulama üzerinden veya fiziksel tuşlardan sağlanabiliyor. Uyku yanında kitap okuma gibi faaliyetlerde de kullanılabiliyor ve yüksek kaliteli görüşmeler de sağlıyor. Akıllı uyku kulaklıkları 175$ bağış karşılığında Ekim ayında dağıtıma başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D