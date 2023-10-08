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    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye fiyatına ilk indirim! İşte Tesla Model Y fiyatı

    Türkiye'de satışa sunulduğu günden beri zamlanan Tesla'ya indirim geldi. Tesla, Türkiye'deki otomobil satışlarında ilk üçe girmeyi başardı.                        

    Tesla Türkiye fiyatına indirim: Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markkası Tesla, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede indirime gitti. Türkiye’deki Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı düştü.

    Tesla Model Y Türkiye fiyatına, Nisan ayından Temmuz ayına kadar 6 defa zam gelmişti. Bu defa gelen indirimle birlikte Model Y RWD versiyonunun fiyatı, Temmuz ayındaki fiyatların altına düştü. Uzun menzilli Long Range ve performans odaklı Performance versiyonlarının fiyatına ise zam geldi.

    Tesla ilk üçe girdi

    Tesla, bu senenin Nisan ayında Türkiye’de satışa sunuldu ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre Eylül ayında Tesla Model Y, en çok satılan üçüncü otomobil modeli oldu. Model Y, aylık 4.700 adet satış miktarı ile Egea Sedan ve Egea Cross’un ardına yerleşti. Clio ve Megane gibi popüler modellerin satış miktarını geçmeyi başardı.

    Tesla Türkiye fiyatına indirim: Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Tesla Model Y fiyatı ne kadar?

    Ekim ayında gelen indirimle birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.322.468 TL’den 2.207.844 TL'ye düştü.

    Güncel Tesla fiyat listesi💰 (08.10.2023)
    Model Menzil Eski Fiyat
    (19.07.2023)    		 Yeni Fiyat
    (08.10.2023)
    Tesla Model Y RWD 430 km 2.322.468 TL 2.207.844 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.424.384 TL 2.765.030 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 2.726.957 TL 2.877.542 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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