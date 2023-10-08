Tesla Türkiye fiyatına ilk indirim! İşte Tesla Model Y fiyatı

- Tesla ilk üçe girdi
- Tesla Model Y fiyatı ne kadar?
- Güncel Tesla fiyat listesi💰 (08.10.2023)
- Yorumlar
Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markkası Tesla, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede indirime gitti. Türkiye’deki Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı düştü.
Tesla Model Y Türkiye fiyatına, Nisan ayından Temmuz ayına kadar 6 defa zam gelmişti. Bu defa gelen indirimle birlikte Model Y RWD versiyonunun fiyatı, Temmuz ayındaki fiyatların altına düştü. Uzun menzilli Long Range ve performans odaklı Performance versiyonlarının fiyatına ise zam geldi.
Tesla ilk üçe girdi
Tesla, bu senenin Nisan ayında Türkiye’de satışa sunuldu ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre Eylül ayında Tesla Model Y, en çok satılan üçüncü otomobil modeli oldu. Model Y, aylık 4.700 adet satış miktarı ile Egea Sedan ve Egea Cross’un ardına yerleşti. Clio ve Megane gibi popüler modellerin satış miktarını geçmeyi başardı.
Tesla Model Y fiyatı ne kadar?
Ekim ayında gelen indirimle birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Telsa Model Y RWD fiyatı 2.322.468 TL’den 2.207.844 TL'ye düştü.
|Model
|Menzil
|Eski Fiyat
(19.07.2023)
|Yeni Fiyat
(08.10.2023)
|Tesla Model Y RWD
|430 km
|2.322.468 TL
|2.207.844 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|533 km
|2.424.384 TL
|2.765.030 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|514 km
|2.726.957 TL
|2.877.542 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
329 Kişi Okuyor (31 Üye, 298 Misafir) 29 Masaüstü 300 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5458 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
İndirim, Tesla ve