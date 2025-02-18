Tesla ve Elon Musk’a tepkiler büyüyor: Birçok prostesto yapıldı!

Tesla, Kuzey Amerika’daki mağazalarında hafta sonu boyunca sıra dışı protestolarla karşı karşıya kaldı. Şirketin satışlarındaki gerileme ve yönetim kurulundaki bazı üyelerin hisse satışına yönelmesi, içeride de huzursuzlukların arttığını gösteriyor. Elon Musk’a yönelik tepkilerin giderek büyümesi, Tesla’nın marka değerine zarar veriyor.

Son günlerde Tesla mağazalarının önünde toplanan kalabalıklar, Musk’ın politikadaki etkisini ve şirket yönetimindeki tutumunu protesto etti. Başta Minneapolis ve Manhattan olmak üzere birçok şehirde saatler süren gösteriler düzenlendi. Özellikle Manhattan’daki Tesla mağazası önünde geniş çaplı bir protesto gerçekleşti. Eylemler genel olarak barışçıl olsa da, bazı mağazaların duvarlarına anti-faşist sloganlar içeren grafitiler yapıldığı görüldü.

Protestoları destekleyen aktivist gruplar, bu eylemlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve Tesla’nın yönetim kuruluna baskıyı artıracaklarını belirtiyor. Avrupa pazarında Tesla satışlarının ciddi şekilde düşüş yaşadığı bilinirken, ABD’deki satış verileri henüz netleşmiş değil. Ancak şirketin imajındaki olumsuz algının, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

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Öte yandan, Tesla’nın iç yapısında da huzursuzluk hakim. Washington Post’un elde ettiği bir toplantı kaydına göre, şirket çalışanları Musk’ın Tesla’nın itibarına zarar verdiğini düşünüyor. Üst düzey yöneticilerin de Musk olmadan şirketin daha iyi bir geleceğe sahip olacağına inandıkları iddia ediliyor. Ancak bu rahatsızlık daha çok özel sohbetlerde ve gizli mesajlaşmalarda dile getiriliyor. Çalışanlar, şirketin iç iletişimi takip ettiğinden endişe duydukları için açıkça eleştiride bulunmaktan kaçınıyor.

Tesla, sık sık işten çıkarmalarla gündeme gelirken, son dönemde Musk’ın yalnızca kendisine sadık yöneticilerle yola devam etmek için bu süreci kullandığı öne sürülüyor. Hem şirket içinde büyüyen rahatsızlık hem de dışarıdan gelen tepkiler, Tesla’nın geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Yönetim kurulunun bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve Musk’ın şirket üzerindeki kontrolünü nasıl sürdüreceği merak konusu.

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Tesla ve Elon Musk’a tepkiler büyüyor: Birçok prostesto yapıldı!