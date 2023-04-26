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    Renault hedefi koydu: 2026'ya kadar yazılımda Tesla'yı yakalamak

    Fransız otomobil devi Renault, 2026 yılına kadar yazılım alanında en azından Tesla seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Tesla ile elektrikli araçlar konusunda bir fiyat savaşına girmeyecek.
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    Renault hedefi koydu: 2026'ya kadar yazılımda Tesla'yı yakalamak Tam Boyutta Gör
    Renault, 2026 yılına kadar Tesla ile yazılım konusunda eşit seviyeye ulaşmayı hedefliyor. Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biri olan Fransız şirket elektrikli otomobillerini sektör liderinin seviyesine getirebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olacak.

    Reuters'in haberine göre Renault'nun mühendislik başkanı Gilles Le Borgne, Tesla ile bir fiyat savaşına girmek istemedikilerini ve "arabaları bedava vermek değil, satmak" niyetinde olduklarını vurguladı. Şirket bundan ziyade Tesla'ya ayak uydurmak için yeni teknolojilere yatırım yapacak.

    Yeni bir mimari inşa ediliyor

    Fransız otomobil devi, Google ve Qualcomm ile yaptığı iş birliğinin elektrikli otomobillerde kullanılan işlemci sayısını 100'den 20'ye düşürmesini ve bunun da gelecekteki otomobilleri için "karmaşıklıktan uzak" yeni bir mimari oluşturmasını sağlayacağını umuyor.

    Renault hedefi koydu: 2026'ya kadar yazılımda Tesla'yı yakalamak Tam Boyutta Gör

    Renault, elektrikli araçlarını 2026 yılına kadar yazılım güncellemelerinin donanıma dokunmadan uzaktan yapılmasına olanak tanıyan yeni bir platforma taşıyacak. Şirket bu sürecin sonunda en azından Tesla ile aynı teknolojik seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

    Öte yandan yeni mimari Ar-Ge maliyetlerini on yıl içinde 1.5 milyar euro azaltacak. Bu platforma ilk olarak Renault'nun ticari araçları, ardından Alpine spor otomobil markası ve şirketin ürettiği diğer tüm modeller aktarılacak.

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