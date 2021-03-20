Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme

    BTK’nın yeni düzenlemesi sayesinde e-ticaret siparişlerinin teslimat noktasına teslimi yaygınlaşacak. Sistemin yasal altyapısı hazırlandı ve yürürlüğe girdi.
    20 Mart 2021, 15:00 (1 sa.)
    1,1b
    73
    6
    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde bazı e-ticaret siteleri tarafından kullanıma sunulan ‘Teslimat noktasına kargo’ hizmeti hakkında yasal düzenleme hazırlandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan düzenlemeye göre teslimat noktasına teslimatların esasları belirlendi. Düzenleme yürürlüğe girdi.

    E-ticaret sitelerinin belirli bölgelerde seçenek olarak sunduğu ‘Teslimat noktasına gönder’ seçeneği sayesinde müşterilet dilerse siparişin evine teslim edilmesi yerine belirli marketlere, AVM’lere, benzin istasyonlarına teslim edilmesini seçebiliyor. Bu sayede kargo şirketlerinin "Geldik, yoktunuz" deme ihtimali ortadan kalkıyor. Özellikle de okul, iş gibi nedenlerle teslimat saatlerinde evde olmayan kişiler bu seçeneği seçiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza!

    Bugüne kadar bu hizmetin kurallarını e-ticaret siteleri ve kargo şirketleri belirliyordu. Artık BTK’nın düzenlemesi sayesinde belirli standartlara göre hareket edilecek. Hazırlanan düzenleme sayesinde bu özelliği sunan e-ticaret sitesi sayısı artacaktır. Ayrıca bu hizmet genellikle İstanbul’da sunuluyordu. Ülke geneline yayılması sağlanabilir.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Amazfit Verge, BİM marketlerde Amazfit Band 5 var"

    BTK kararına göre, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi (AVM) ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da kargo iletilebilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak. 

    BTK kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek.



    https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/posta-hizmetlerine-yonelik-alternatif-teslimat-modellerinin-uygulanmasi/56-2021-web.pdf
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Omega Speedmaster 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    'Teslimat noktasına kargo vergisi' mi geliyor yoksa? Hükümet ne zaman "düzenleme" dese, altından vergi çıkıyor!
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shovel Knight 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    akşam 7 den sonra teslim alabileceğim bir sistem olsunda ne olursa olsun tek yaşayıp rahat rahat bir şey alamıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bilindik yerlerde büyük dolaplar içinde güvenli şekilde teslim edilecekse tamam. yok filan dükkana, filanca markete, berbere, manava falan bırakıp buradan al diyecekse olmaz o iş, ben 3. şahısla muhatap olmak zorunda mıyım?
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 14 dk. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    deilsin onun için secenek koymuşlar...bu kadar düz mantıgı anlayamıyormusunuz ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kargo ucreti eve gondermeden daha ucuz oluyor normalde. Isin icine para girince bizim millet usenmez gider 😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kargocularin iş yükünüde azaltır aslında ama işte insanlar iki adım yürüyemem deyip eve göndertiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Omega Speedmaster 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    'Teslimat noktasına kargo vergisi' mi geliyor yoksa? Hükümet ne zaman "düzenleme" dese, altından vergi çıkıyor!
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 36 dk. Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler 53 dk. iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı 1 sa. OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme Sonraki Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek 2 sa. Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor 3 sa. Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir 3 sa. Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor 4 sa. Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor 4 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Amazfit Verge, BİM marketlerde Amazfit Band 5 var 6 sa. Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor 7 sa. Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor 15 sa. Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak 16 sa. Godzilla vs Kong filminden yeni bir fragman daha yayınlandı 16 sa. Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı 16 sa. 2si1: Geforce Now Türkiye son durum özel! 16 sa. Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı 17 sa. Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle 18 sa. Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor 18 sa. Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi 19 sa. Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor 19 sa. Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı 20 sa. WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız