Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme

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Ülkemizde bazı e-ticaret siteleri tarafından kullanıma sunulan ‘Teslimat noktasına kargo’ hizmeti hakkında yasal düzenleme hazırlandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan düzenlemeye göre teslimat noktasına teslimatların esasları belirlendi. Düzenleme yürürlüğe girdi.

E-ticaret sitelerinin belirli bölgelerde seçenek olarak sunduğu ‘Teslimat noktasına gönder’ seçeneği sayesinde müşterilet dilerse siparişin evine teslim edilmesi yerine belirli marketlere, AVM’lere, benzin istasyonlarına teslim edilmesini seçebiliyor. Bu sayede kargo şirketlerinin "Geldik, yoktunuz" deme ihtimali ortadan kalkıyor. Özellikle de okul, iş gibi nedenlerle teslimat saatlerinde evde olmayan kişiler bu seçeneği seçiyor.

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Bugüne kadar bu hizmetin kurallarını e-ticaret siteleri ve kargo şirketleri belirliyordu. Artık BTK’nın düzenlemesi sayesinde belirli standartlara göre hareket edilecek. Hazırlanan düzenleme sayesinde bu özelliği sunan e-ticaret sitesi sayısı artacaktır. Ayrıca bu hizmet genellikle İstanbul’da sunuluyordu. Ülke geneline yayılması sağlanabilir.

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BTK kararına göre, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi (AVM) ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da kargo iletilebilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak.

BTK kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek.

https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/posta-hizmetlerine-yonelik-alternatif-teslimat-modellerinin-uygulanmasi/56-2021-web.pdf

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