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Texas Instruments yeni işlemcisini duyurdu: OMAP4440

8 yıl
6,9b
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7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Texas Instruments yeni işlemcisini duyurdu: OMAP4440
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinde Texas Instruments, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği OMAP4440 işlemcisini duyurdu. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alan yeni işlemci, grafik işlem birimi olaraksa Samsung'un Hummingbird işlemcisinde de bulunan PowerVR SGX540 ile geliyor. Nvidia'nın Tegra 2, Samsung'un Orion ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcilerine rakip olarak hazırlanan OMAP4440, 1.5GHz'de görev yapıyor.

Benzer şekilde çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temal alan ancak 1GHz'de görev OMAP4430 işlemci ile kıyaslandığında 1.25x daha iyi grafik performansı, %30 daha iyi yüklenme süresi ve 1080p video oynatma performansında 2 kat artış gibi kazanımlar sunan OMAP4440, gelişmiş teknolojilere de destek sunuyor. Stereoscopic 3D, 1080p video konferans, el hareketi tanımlama ve iki adet 12MP kamera görüntüsünü paralel olarak işleyebilmek gibi özelliklere ek olarak TI'ın SmartReflex güç ve performans yönetim özelliklerine destek sunuyor.

Örneklendirmesi ilk çeyrekte başlanacak OMAP4440 yongada sistem platformunun hacimli üretimi ise yeni yılın ikinci yarısında başlayacak. Texas Instruments'in mevcut yol haritasına bakılırsa, OMAP4440 işlemcisini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarların en iyi ihtimalle 2011 sonuna doğru pazara sunulması beklenebilir.

Texas Instruments yeni işlemcisini duyurdu: OMAP4440
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Mr. Jingles 8 yıl
2011 sonu da çok geç. Daha 2011'e girmedik. Fakat çok güçlü bir işlemci. Umarım MeeGo cihazlarda bunu görebiliriz.
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poweredbyofk 8 yıl
GÖRÜNEN O Kİ AKILLI TELEFONLAR YAKINDA BİLGİSAYARLARIN YERİNİ ALACAK BU KONUDA
TEXAS İNSTRUMENTS OMAP4,QUALLQOMM SPANGDRON ,NVİDİA TEGRA PLATFORMLARI SIKI VİR ŞAVAŞA BAŞLADI BAKALIM NELER GÖRECEĞİZ
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ogkasa 8 yıl
telefonlar acayip hızlı gelişiyo valla pc ' ye yetişcekler yakın da hatta bi yönden yetişti de denebilir
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Batuist 8 yıl
akıllı cep telefonlarında full HD 3D görüntü kaydı geliyor!!
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EveryDaySmoke 8 yıl
Motorola bunu muhtemel droid 3 veya milestone 3'e kullanır. Bizde 2015 yılında kullanırız.
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DH Misafiri 8 yıl
Kaç üçgen çiziyomus. :P
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recaus 8 yıl
netbooklara arkadan sinyal
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