Texas Instruments yeni işlemcisini duyurdu: OMAP4440

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinde Texas Instruments, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği OMAP4440 işlemcisini duyurdu. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alan yeni işlemci, grafik işlem birimi olaraksa Samsung'un Hummingbird işlemcisinde de bulunan PowerVR SGX540 ile geliyor. Nvidia'nın Tegra 2, Samsung'un Orion ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcilerine rakip olarak hazırlanan OMAP4440, 1.5GHz'de görev yapıyor.

Benzer şekilde çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temal alan ancak 1GHz'de görev OMAP4430 işlemci ile kıyaslandığında 1.25x daha iyi grafik performansı, %30 daha iyi yüklenme süresi ve 1080p video oynatma performansında 2 kat artış gibi kazanımlar sunan OMAP4440, gelişmiş teknolojilere de destek sunuyor. Stereoscopic 3D, 1080p video konferans, el hareketi tanımlama ve iki adet 12MP kamera görüntüsünü paralel olarak işleyebilmek gibi özelliklere ek olarak TI'ın SmartReflex güç ve performans yönetim özelliklerine destek sunuyor.

Örneklendirmesi ilk çeyrekte başlanacak OMAP4440 yongada sistem platformunun hacimli üretimi ise yeni yılın ikinci yarısında başlayacak. Texas Instruments'in mevcut yol haritasına bakılırsa, OMAP4440 işlemcisini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarların en iyi ihtimalle 2011 sonuna doğru pazara sunulması beklenebilir.