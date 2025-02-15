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    Anlık Bildirim

    Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği The Accountant 2'den ilk fragman yayınlandı

    Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği 2016 yapımı aksiyon filmi The Accountant, yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Bu yıl gösterime girecek olan The Accountant 2'den ilk fragman yayınlandı.
    The Accountant Tam Boyutta Gör
    Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği 2016 yapımı aksiyon filmi The Accountant (Hesaplaşma), herkesi şaşırtan bir başarıya imza attı. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçesine karşın 155 milyon dolar hasılat yapan film, asıl başarısını ise dijital kopya ve fiziki medya satışlarında elde etti. The Accountant'ın ev sinemasında geniş bir kitleye ulaşması, bir devam filminin de önünü açtı.

    O günden beri gündemde olan The Accountant 2, nihayet bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Uzun süredir beklenen filmin vizyon tarihinin yaklaşamasıyla birlikte, filmden ilk fragman da yayınlandı.

    The Accountant, Nisan Ayında İzleyici ile Buluşacak

    The Accountant, sayılara insanlardan daha yakın olan matematik dehası Christian Wolff'a odaklanıyordu. Küçük bir kasabada muhasebici olarak gizlenen Wolff, burada dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Ancak kısa süre sonra hesaplar tutmayınca, tehlikleli bir kedi fare oyununun içine çekilir.

    İlk filmiin ana ekibinin geri döndüğü devam filmi de Christian Wolff'a odaklanıyor. Bir tanıdığı tarafından tuhaf bir cinayet davasını çözmeye çağrılan Wolff, kendisini tehlikeli bir komplonun içinde buluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck'e Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson ve J.K. Simmons eşlik ediyor.

    Kuzey Amerika'da 25 Nisan 2025'te gösterime girecek olan The Accountant 2 için Türkiye'de henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi. Filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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