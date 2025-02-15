Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği The Accountant 2'den ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ben Affleck'in başrolünü üstlendiği 2016 yapımı aksiyon filmi The Accountant (Hesaplaşma), herkesi şaşırtan bir başarıya imza attı. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçesine karşın 155 milyon dolar hasılat yapan film, asıl başarısını ise dijital kopya ve fiziki medya satışlarında elde etti. The Accountant'ın ev sinemasında geniş bir kitleye ulaşması, bir devam filminin de önünü açtı.

O günden beri gündemde olan The Accountant 2, nihayet bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Uzun süredir beklenen filmin vizyon tarihinin yaklaşamasıyla birlikte, filmden ilk fragman da yayınlandı.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-28 Şubat 2025 3 sa. önce eklendi

The Accountant, Nisan Ayında İzleyici ile Buluşacak

The Accountant, sayılara insanlardan daha yakın olan matematik dehası Christian Wolff'a odaklanıyordu. Küçük bir kasabada muhasebici olarak gizlenen Wolff, burada dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Ancak kısa süre sonra hesaplar tutmayınca, tehlikleli bir kedi fare oyununun içine çekilir.

İlk filmiin ana ekibinin geri döndüğü devam filmi de Christian Wolff'a odaklanıyor. Bir tanıdığı tarafından tuhaf bir cinayet davasını çözmeye çağrılan Wolff, kendisini tehlikeli bir komplonun içinde buluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck'e Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson ve J.K. Simmons eşlik ediyor.

Kuzey Amerika'da 25 Nisan 2025'te gösterime girecek olan The Accountant 2 için Türkiye'de henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi. Filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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