House of the Dragon'un izleyici rakamları düşüşte

House of the Dragon ekranlaradaki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı yamasına ama ilk sezon sonrası iki yıl ekranlardan uzak kalması, dizinin ciddi anlamda momemntum kaybetmesine sebep oldu. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Bu hafta 2. sezonuyla geri dönen dizinin pazar gecesi ekrana gelen yeni bölümü, izlenme rakamlarıyla ilk sezonun altında kaldı.
House of the Dragon 2. Sezona Tutuk Başladı
House of the Dragon'ın ilk sezonunun ilk bölümü yaklaşık 10 milyon izleyici çekmişti. Sezon finalini ise yayınlandığı sırada 9.3 milyon kişi izlemişti. Pazar günü yayınlanan 2. sezon 1. bölüm ise HBO ve MAX'te 7.8 milyon izleyiciye ulaştı. İzleyici rakamlarının sezondan sezona neredeyse 3 milyon düşmüş olması hayal kırıklığı yarattı.
Çünkü daha önce Game of Thrones ve The Walking Dead gibi örneklerde de gördüğümüz gibi bu tarz diziler normalde ilk sezondan sonra izleyici kazanıyorlar. İlk sezonu sonradan izleme şansı yakalayan izleyicilerin de yeni sezonda ekran başına geçmesiyle birlikte izleyici rakamları daha da yukarı çıkıyor. Hâl böyleyken House of the Dragon'ın kan kaybetmiş olması endişe verici. Özellikle iki yıl ara verilmesinin bu durumda oldukça etkili olduğu düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.