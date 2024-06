House of the Dragon'un izleyici rakamları düşüşte

Tam Boyutta Gör Ekrana gelen ilk Game of Thrones spin-off'u olan House of the Dragon, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu beğeni izlenme rakamlarına da yansıdı. Game of Thrones'un final sezonunun ağızlarda bıraktığı kötü tadı silmeyi başaran House of the Dragon, HBO'nun bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

House of the Dragon ekranlaradaki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı yamasına ama ilk sezon sonrası iki yıl ekranlardan uzak kalması, dizinin ciddi anlamda momemntum kaybetmesine sebep oldu. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Bu hafta 2. sezonuyla geri dönen dizinin pazar gecesi ekrana gelen yeni bölümü, izlenme rakamlarıyla ilk sezonun altında kaldı.

House of the Dragon 2. Sezona Tutuk Başladı

House of the Dragon'ın ilk sezonunun ilk bölümü yaklaşık 10 milyon izleyici çekmişti. Sezon finalini ise yayınlandığı sırada 9.3 milyon kişi izlemişti. Pazar günü yayınlanan 2. sezon 1. bölüm ise HBO ve MAX'te 7.8 milyon izleyiciye ulaştı. İzleyici rakamlarının sezondan sezona neredeyse 3 milyon düşmüş olması hayal kırıklığı yarattı.

Çünkü daha önce Game of Thrones ve The Walking Dead gibi örneklerde de gördüğümüz gibi bu tarz diziler normalde ilk sezondan sonra izleyici kazanıyorlar. İlk sezonu sonradan izleme şansı yakalayan izleyicilerin de yeni sezonda ekran başına geçmesiyle birlikte izleyici rakamları daha da yukarı çıkıyor. Hâl böyleyken House of the Dragon'ın kan kaybetmiş olması endişe verici. Özellikle iki yıl ara verilmesinin bu durumda oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

