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    House of the Dragon'un izleyici rakamları düşüşte

    Bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönen House of the Dragon'ın izlenme rakamları ilk sezonun altında kaldı. İki sene ara verilmesi diziye momentum kaybettirmiş gibi görünüyor.
    House of the Dragon 2. sezon tutuk başladı Tam Boyutta Gör
    Ekrana gelen ilk Game of Thrones spin-off'u olan House of the Dragon, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu beğeni izlenme rakamlarına da yansıdı. Game of Thrones'un final sezonunun ağızlarda bıraktığı kötü tadı silmeyi başaran House of the Dragon, HBO'nun bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

    House of the Dragon ekranlaradaki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı yamasına ama ilk sezon sonrası iki yıl ekranlardan uzak kalması, dizinin ciddi anlamda momemntum kaybetmesine sebep oldu. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Bu hafta 2. sezonuyla geri dönen dizinin pazar gecesi ekrana gelen yeni bölümü, izlenme rakamlarıyla ilk sezonun altında kaldı.

    House of the Dragon 2. Sezona Tutuk Başladı

    House of the Dragon'ın ilk sezonunun ilk bölümü yaklaşık 10 milyon izleyici çekmişti. Sezon finalini ise yayınlandığı sırada 9.3 milyon kişi izlemişti. Pazar günü yayınlanan 2. sezon 1. bölüm ise HBO ve MAX'te 7.8 milyon izleyiciye ulaştı. İzleyici rakamlarının sezondan sezona neredeyse 3 milyon düşmüş olması hayal kırıklığı yarattı.

    Çünkü daha önce Game of Thrones ve The Walking Dead gibi örneklerde de gördüğümüz gibi bu tarz diziler normalde ilk sezondan sonra izleyici kazanıyorlar. İlk sezonu sonradan izleme şansı yakalayan izleyicilerin de yeni sezonda ekran başına geçmesiyle birlikte izleyici rakamları daha da yukarı çıkıyor. Hâl böyleyken House of the Dragon'ın kan kaybetmiş olması endişe verici. Özellikle iki yıl ara verilmesinin bu durumda oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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