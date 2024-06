The Acolyte, eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldü

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi The Acolyte, bu hafta Disney+'ta izleyici ile buluştu. 4 Haziran'da ilk iki bölümü yayınlanan dizi, eleştirmenlerden geçer not aldı. Bugün itibarıyla The Acolyte'ın MetaCritic puanı 67, Rotten Tomatoes yüzdesi ise %91.

Özellikle Rotten Tomatoes puanı, dizinin beğeniyle karşılandığı şeklinde bir algı yaratabilir. Ancak izleyici puanlarına baktığımızda çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dizinin Rotten Tomatoes'taki izleyici puanı %28; MetaCritic'te ise 10 üzerinden 3.6. IMDb ve benzeri platformlarda da dizinin izleyici puanları yerlerde sürünüyor. Karşımıza çıkan bu ilginç tablo, yeni Star Wars dizisinin eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldüğünü gösteriyor.

The Acolyte, İzleyici Puanı En Düşük Star Wars Yapımlarından Biri Oldu

The Acolyte gibi izleyiciler tarafından adeta yerden yere vurulan bir dizinin Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 gibi yüksek bir puan almış olması, Rotten Tomatoes'un puanlama sisteminin de eleştirilmesine sebep oldu. Pek çok kişi Rotten Tomatoes'u, eleştirmenleri seçerken liyakata önem vermemekle suçluyor. Öte yandan Disney cephesi ise izleyici puanlarının bu kadar düşük olmasını, kötü amaçlı kişilerin farklı farklı hesaplardan çok düşük puanlar vererek bu puanları manipüle etmesine bağlıyor.

Sebebi ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç Star Wars markası için hiç iyi görünmüyor. Zira The Acolyte'ın izleyici puanı, bugüne kadar çıkan 23 farklı Star Wars yapımı arasında 22. sırada. Ondan daha düşük puan alan tek yapım, 1978 yılında televizyonda yayınlanan Star Wars: The Holiday Special.

The Acolyte'ın böylesine düşük puanlar almasında Disney ve Lucasfilm'e kızgın olan ya da dizinin tavrından hoşlanmayan kişilerin payı olduğu aşikâr. Ancak Andor ya da The Mandalorian gibi nispeten kaliteli işler çıktığında aynı kitlelerin varlığına rağmen ortaya böyle sonuçlar çıkmadığı gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. Günün sonunda ortaya çıkan bu tablonun en büyük sorumlusu, Lucasfilm ve The Acolyte'ın yaratıcı ekibi. Çünkü dizi çıktığından beri gelen tüm tepkiler, ne kadar iyi ya da kötü olduğundan bağımsız olarak The Acolyte'ın hedef kitlesinin isteklerine uygun olmadığını gösteriyor.

