The Acolyte, eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldü

Özellikle Rotten Tomatoes puanı, dizinin beğeniyle karşılandığı şeklinde bir algı yaratabilir. Ancak izleyici puanlarına baktığımızda çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dizinin Rotten Tomatoes'taki izleyici puanı %28; MetaCritic'te ise 10 üzerinden 3.6. IMDb ve benzeri platformlarda da dizinin izleyici puanları yerlerde sürünüyor. Karşımıza çıkan bu ilginç tablo, yeni Star Wars dizisinin eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldüğünü gösteriyor.
The Acolyte, İzleyici Puanı En Düşük Star Wars Yapımlarından Biri Oldu
The Acolyte gibi izleyiciler tarafından adeta yerden yere vurulan bir dizinin Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 gibi yüksek bir puan almış olması, Rotten Tomatoes'un puanlama sisteminin de eleştirilmesine sebep oldu. Pek çok kişi Rotten Tomatoes'u, eleştirmenleri seçerken liyakata önem vermemekle suçluyor. Öte yandan Disney cephesi ise izleyici puanlarının bu kadar düşük olmasını, kötü amaçlı kişilerin farklı farklı hesaplardan çok düşük puanlar vererek bu puanları manipüle etmesine bağlıyor.
Sebebi ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç Star Wars markası için hiç iyi görünmüyor. Zira The Acolyte'ın izleyici puanı, bugüne kadar çıkan 23 farklı Star Wars yapımı arasında 22. sırada. Ondan daha düşük puan alan tek yapım, 1978 yılında televizyonda yayınlanan Star Wars: The Holiday Special.
The Acolyte'ın böylesine düşük puanlar almasında Disney ve Lucasfilm'e kızgın olan ya da dizinin tavrından hoşlanmayan kişilerin payı olduğu aşikâr. Ancak Andor ya da The Mandalorian gibi nispeten kaliteli işler çıktığında aynı kitlelerin varlığına rağmen ortaya böyle sonuçlar çıkmadığı gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. Günün sonunda ortaya çıkan bu tablonun en büyük sorumlusu, Lucasfilm ve The Acolyte'ın yaratıcı ekibi. Çünkü dizi çıktığından beri gelen tüm tepkiler, ne kadar iyi ya da kötü olduğundan bağımsız olarak The Acolyte'ın hedef kitlesinin isteklerine uygun olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.