Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Acolyte, eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldü

    Bu hafta izleyici ile buluşan yeni Star Wars dizisi The Acolyte, eleştirmenlerden geçer not alsa da izleyiciler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Dizinin izleyici puanları yerlerde.
    The Acolyte izleyicilerden geçer not alamadı Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi The Acolyte, bu hafta Disney+'ta izleyici ile buluştu. 4 Haziran'da ilk iki bölümü yayınlanan dizi, eleştirmenlerden geçer not aldı. Bugün itibarıyla The Acolyte'ın MetaCritic puanı 67, Rotten Tomatoes yüzdesi ise %91.

    Özellikle Rotten Tomatoes puanı, dizinin beğeniyle karşılandığı şeklinde bir algı yaratabilir. Ancak izleyici puanlarına baktığımızda çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dizinin Rotten Tomatoes'taki izleyici puanı %28; MetaCritic'te ise 10 üzerinden 3.6. IMDb ve benzeri platformlarda da dizinin izleyici puanları yerlerde sürünüyor. Karşımıza çıkan bu ilginç tablo, yeni Star Wars dizisinin eleştirmenlerle izleyicileri ikiye böldüğünü gösteriyor.

    The Acolyte, İzleyici Puanı En Düşük Star Wars Yapımlarından Biri Oldu

    The Acolyte gibi izleyiciler tarafından adeta yerden yere vurulan bir dizinin Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 gibi yüksek bir puan almış olması, Rotten Tomatoes'un puanlama sisteminin de eleştirilmesine sebep oldu. Pek çok kişi Rotten Tomatoes'u, eleştirmenleri seçerken liyakata önem vermemekle suçluyor. Öte yandan Disney cephesi ise izleyici puanlarının bu kadar düşük olmasını, kötü amaçlı kişilerin farklı farklı hesaplardan çok düşük puanlar vererek bu puanları manipüle etmesine bağlıyor.

    Sebebi ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç Star Wars markası için hiç iyi görünmüyor. Zira The Acolyte'ın izleyici puanı, bugüne kadar çıkan 23 farklı Star Wars yapımı arasında 22. sırada. Ondan daha düşük puan alan tek yapım, 1978 yılında televizyonda yayınlanan Star Wars: The Holiday Special.

    The Acolyte'ın böylesine düşük puanlar almasında Disney ve Lucasfilm'e kızgın olan ya da dizinin tavrından hoşlanmayan kişilerin payı olduğu aşikâr. Ancak Andor ya da The Mandalorian gibi nispeten kaliteli işler çıktığında aynı kitlelerin varlığına rağmen ortaya böyle sonuçlar çıkmadığı gerçeğini de kabul etmek gerekiyor. Günün sonunda ortaya çıkan bu tablonun en büyük sorumlusu, Lucasfilm ve The Acolyte'ın yaratıcı ekibi. Çünkü dizi çıktığından beri gelen tüm tepkiler, ne kadar iyi ya da kötü olduğundan bağımsız olarak The Acolyte'ın hedef kitlesinin isteklerine uygun olmadığını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir trafiğe kapalı alanlar wax saç döker mi adıma kayıtlı kredi kartı sorgulama jileti ters vurma h+ nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-44P
    Acer Aspire 3 A315-44P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız