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    Anlık Bildirim

    Love, Death & Robots'a oyun temalı bir alternatif geliyor: Secret Level

    Love, Death & Robots'un yaratıcısı olan Tim Miller, şimdi de Amazon Prime Video için bir animasyon dizisi hazırlıyor. Secret Level adlı dizinin her bölümü farklı bir oyunun dünyasında geçecek.
    Love, Death & Robots'a alternatif geliyor: Secret Level Tam Boyutta Gör
    Özellikle animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar izleyicilere sunduğu en başarılı yapımlardan biri de Love, Death & Robots oldu. İlk Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller'ın yaratıcısı olduğu bu animasyon dizisi, hem ilgi çekici hikâyeleri hem de her bölümde değişen animasyon stilleriyle izleyicileri etkilemeyi başardı.

    Love, Death & Robots ile Netflix'in bugüne kadarki en başarılı animasyon dizilerinden birini yaratan Tim Miller, şimdi aynısını Amazon Prime Video için yapmaya çalışacak. Miller'ın imzasını taşıyan Secret Level adlı animasyon dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı. Love, Death & Robots gibi Secret Level da bir antoloji dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak  Aynı Love, Death & Robots'ta olduğu gibi burada da her bölümü farklı bir ekibin hazırlaması, her hikâyenin kendine uygun animasyon stiliyle ekrana taşınması bekleniyor.

    Secret Level'ın Bölümleri Video Oyunların Dünyasında Geçecek

    Love, Death & Robots, isminde yer alan bu üç temayı; yani aşk, ölüm ve robotları barındıran hikâyeler anlatıyordu. Secret Level'ın ortak teması ise oyunlar olacak. Dizinin her bölümü, sevilen bir video oyunun dünyasında geçecek. Bu oyunların hangileri olacağı bilinmiyor ama bunların arasında PlayStation oyunlarının da olacağı söyleniyor. 21 Ağustos'ta başlayacak Gamescom'da bu dizinin daha detaylı şekilde tanıtılması bekleniyor.

    Amazon Prime Video animasyon tarafında Netflix kadar etkili olmasa da onlarda son yıllarda bu alanda dikkat çekici işler ortaya koymaya başladı. Secret Level, Amazon Prime Video'da Invincible, Hazbin Hotel ve Batman: Caped Crusader gibi dizilere katılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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