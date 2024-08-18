Love, Death & Robots'a oyun temalı bir alternatif geliyor: Secret Level

Love, Death & Robots ile Netflix'in bugüne kadarki en başarılı animasyon dizilerinden birini yaratan Tim Miller, şimdi aynısını Amazon Prime Video için yapmaya çalışacak. Miller'ın imzasını taşıyan Secret Level adlı animasyon dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı. Love, Death & Robots gibi Secret Level da bir antoloji dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak Aynı Love, Death & Robots'ta olduğu gibi burada da her bölümü farklı bir ekibin hazırlaması, her hikâyenin kendine uygun animasyon stiliyle ekrana taşınması bekleniyor.
Secret Level'ın Bölümleri Video Oyunların Dünyasında Geçecek
Love, Death & Robots, isminde yer alan bu üç temayı; yani aşk, ölüm ve robotları barındıran hikâyeler anlatıyordu. Secret Level'ın ortak teması ise oyunlar olacak. Dizinin her bölümü, sevilen bir video oyunun dünyasında geçecek. Bu oyunların hangileri olacağı bilinmiyor ama bunların arasında PlayStation oyunlarının da olacağı söyleniyor. 21 Ağustos'ta başlayacak Gamescom'da bu dizinin daha detaylı şekilde tanıtılması bekleniyor.
Amazon Prime Video animasyon tarafında Netflix kadar etkili olmasa da onlarda son yıllarda bu alanda dikkat çekici işler ortaya koymaya başladı. Secret Level, Amazon Prime Video'da Invincible, Hazbin Hotel ve Batman: Caped Crusader gibi dizilere katılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.