Love, Death & Robots'a oyun temalı bir alternatif geliyor: Secret Level

Tam Boyutta Gör Özellikle animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar izleyicilere sunduğu en başarılı yapımlardan biri de Love, Death & Robots oldu. İlk Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller'ın yaratıcısı olduğu bu animasyon dizisi, hem ilgi çekici hikâyeleri hem de her bölümde değişen animasyon stilleriyle izleyicileri etkilemeyi başardı.

Love, Death & Robots ile Netflix'in bugüne kadarki en başarılı animasyon dizilerinden birini yaratan Tim Miller, şimdi aynısını Amazon Prime Video için yapmaya çalışacak. Miller'ın imzasını taşıyan Secret Level adlı animasyon dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı. Love, Death & Robots gibi Secret Level da bir antoloji dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikâye anlatacak Aynı Love, Death & Robots'ta olduğu gibi burada da her bölümü farklı bir ekibin hazırlaması, her hikâyenin kendine uygun animasyon stiliyle ekrana taşınması bekleniyor.

Secret Level'ın Bölümleri Video Oyunların Dünyasında Geçecek

Love, Death & Robots, isminde yer alan bu üç temayı; yani aşk, ölüm ve robotları barındıran hikâyeler anlatıyordu. Secret Level'ın ortak teması ise oyunlar olacak. Dizinin her bölümü, sevilen bir video oyunun dünyasında geçecek. Bu oyunların hangileri olacağı bilinmiyor ama bunların arasında PlayStation oyunlarının da olacağı söyleniyor. 21 Ağustos'ta başlayacak Gamescom'da bu dizinin daha detaylı şekilde tanıtılması bekleniyor.

Amazon Prime Video animasyon tarafında Netflix kadar etkili olmasa da onlarda son yıllarda bu alanda dikkat çekici işler ortaya koymaya başladı. Secret Level, Amazon Prime Video'da Invincible, Hazbin Hotel ve Batman: Caped Crusader gibi dizilere katılacak.

