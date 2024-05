Star Wars dizisi The Acolyte'tan yeni fragman

Tam Boyutta Gör Star Wars hayranları, her yıl olduğu gibi dün de 4 Mayıs'ı Star Wars Günü olarak kutladı. Bu kutlamalara öncülük eden Disney de bu etkinlik kapsamında Star Wars serisiyle ilgili çeşitli paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlardan biri de The Acolyte'ın yeni fragmanıydı.

Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan bu yeni Star Wars dizisi, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.

Star Wars: Skeleton Crew için tarih verildi 19 sa. önce eklendi

The Acolyte, 4 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak

The Acolyte, Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyor. Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

The Acolyte, geçtiği dönem aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan çağa denk geliyor. Nitekim dizide High Republic döneminde geçen Star Wars kitaplarından da bazı karakterler göreceğiz. Bunlardan ilki ise Vernestra karakteri olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.