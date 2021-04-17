The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı

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Dünyanın en popüler markalarından biri olan süper kahraman Batman'in yeni bir film uayrlaması geliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz yıl ise bu film ile yeni bir Batman evreni oluşturulacağı ve HBO Max'te çeşitli diziler yayınlanacağı açıklanmıştı. Bu dizilerden ilki için de yeni detaylar açıklandı.

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Geçtiğimiz yıl duyurulan dizinin daha önce Batman'in ilk yıllarındaki Gotham Polis Departmanı'na odaklanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde açıklanan bilgilere göre ise Greg Rucka ve Ed Brubaker'ın Gotham Central çizgi romanını ilham olarak alacağı ve Batman evreninin önemli karakterlerinden James Gordon'a odaklanacağı açıklandı.

Daha öncesinde ise bu Gotham PD dizisinin The Batman filminin 1 yıl öncesinde geçeceği açıklanmıştı. James Gordon karakterini filmde başarılı oyuncu Jeffrey Wright canlandırıyor. Dizide de o canlandıracak.

The Batman filminin yönetmenliğini ise Matt Reeves yapıyor. Mattson Tomlin ve Matt Reeves ise birlikte senaryoyu yazdı. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: Robert Pattinson (Batman), Colin Farrell (The Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Jim Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone). 4 Mart 2022'de vizyona girecek.

https://www.ign.com/articles/the-batman-tv-spin-off-will-reportedly-focus-on-james-gordon

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