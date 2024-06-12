The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisi için tarih verildi

The Batman filminde Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterine odaklanacak spin-off dizisi The Penguin çok yakında ekrana gelecek. Daha önce bu sonbaharda ekrana geleceği açıklanan dizinin yayın tarihi netleşiyor. Bu hafta Variety'ye konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, merakla beklenen dizinin eylül ayında yayınlanacağını açıkladı. Colin Farrell'ın Penguen rolünde geri döneceği dizi, MAX (eksi adıyla HBO Max) platformunda yayınlanacak.
The Penguin, The Batman'in Hemen Sonrasında Geçecek
The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.
The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek olan The Penguin, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.