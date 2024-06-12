The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisi için tarih verildi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden birine dönüşerek yepyeni bir serinin temellerini attı. Bu serinin ikinci filmi epey gecikecek olsa da Matt Reeves öncülüğünde yaratılan bu yeni, ayakları yere basan Gotham, çok yakında bir spin-off dizisiyle dönme şansı yakalayacağız.

The Batman filminde Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterine odaklanacak spin-off dizisi The Penguin çok yakında ekrana gelecek. Daha önce bu sonbaharda ekrana geleceği açıklanan dizinin yayın tarihi netleşiyor. Bu hafta Variety'ye konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, merakla beklenen dizinin eylül ayında yayınlanacağını açıkladı. Colin Farrell'ın Penguen rolünde geri döneceği dizi, MAX (eksi adıyla HBO Max) platformunda yayınlanacak.

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The Penguin, The Batman'in Hemen Sonrasında Geçecek

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.

The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek olan The Penguin, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

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