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    Anlık Bildirim

    The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisi için tarih verildi

    The Batman filmiyle aynı evrende geçen The Penguin dizisi çok yakında izleyici ile buluşacak. HBO Başkanı Casey Bloys, MAX'te yayınlanacak dizinin hangi ay ekrana geleceğini açıkladı.
    The Penguin dizisi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı The Batman, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden birine dönüşerek yepyeni bir serinin temellerini attı. Bu serinin ikinci filmi epey gecikecek olsa da Matt Reeves öncülüğünde yaratılan bu yeni, ayakları yere basan Gotham, çok yakında bir spin-off dizisiyle dönme şansı yakalayacağız.

    The Batman filminde Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterine odaklanacak spin-off dizisi The Penguin çok yakında ekrana gelecek. Daha önce bu sonbaharda ekrana geleceği açıklanan dizinin yayın tarihi netleşiyor. Bu hafta Variety'ye konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, merakla beklenen dizinin eylül ayında yayınlanacağını açıkladı. Colin Farrell'ın Penguen rolünde geri döneceği dizi, MAX (eksi adıyla HBO Max) platformunda yayınlanacak.

    The Penguin, The Batman'in Hemen Sonrasında Geçecek

    The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.

    The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek olan The Penguin, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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