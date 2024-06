The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisinden yeni fragman

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman'in devam filmi epey gecikecek olsa da iki Batman arasındaki dört yıllık bu boşluğu doldurmak için en azından spin-off projeleri olacak. Matt Reeves'in The Batman filmiyle aynı evrende geçen The Penguin dizisi, eylül ayında (HBO) MAX platformunda izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren MAX, bugün diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

The Batman filminde Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterine odaklanan bu spin-off dizisi, filmde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek. Colin Farrell'ın Penguen rolüyle geri döndüğü dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

The Penguin Dizisi, Eylül Ayında Başlayacak

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.

